ETV Bharat / state

തെരുവ്നായകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ യുവതിക്ക് മർദനം, വീഡിയോ പുറത്തായതോടെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ് - WOMAN BEATEN UP FOR FEEDING DOGS

യുവതിയെ മർദ്ദിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്തായതോടെ പ്രതിക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊലീസ്

YOUTH SLAPPED WOMAN CONTROVERSY OVER DOG FEEDING DOG FEEDING ASSAULT DOG LOVER WOMAN ASSAULTED
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 10:59 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 12:04 AM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: തെരുവ്നായകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ യുവതിക്ക് നേരെ മർദ്ദനം. ഗാസിയാബാദിലെ വിജയനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. സ്‌ത്രീയെ തല്ലുന്ന വീഡിയോ പുറത്തായതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.

വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ തല്ലിയ ആളെ പൊലീസ്‌ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. നായപ്രേമി കൂടിയായ സ്ത്രീ ഗാസിയാബാദലാണ് താമസിക്കുന്നത്. തലസ്ഥാന നഗരമായ ഡൽഹിയിലും എൻസിആർ നഗരങ്ങളിലും തെരുവ് നായകളെ പോറ്റുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുവതി തെരുവ്നായകളെ പോറ്റുന്നതും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും ഇഷ്‌ടപ്പെടാത്ത പ്രതി യുവതിയെ ആക്രമിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. പൂച്ചകൾക്കും നായ്ക്കള്‍ക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനെ പ്രതി എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് തർക്കം ആരംഭിച്ചത്, ഇത് ശാരീരിക ആക്രമണത്തിലേക്ക് നീങ്ങി.

സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ച ഗാസിയാബാദിലെ പീപ്പിൾ ഫോർ ആനിമൽസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെ നായകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരാൾ ഇതിനെ എതിർത്തു, പെട്ടെന്ന് എന്നെ മർദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാർ ഇടിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനാൽ എൻ്റെ വിരൽ ഒടിഞ്ഞു. നാട്ടുകാർ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തെന്നു യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി.

യുതിയെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

അക്രമിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ നടന്നുവരുകയാണെന്നും അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ റിതേഷ് ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2022 ജനുവരി മുതൽ 2025 ജൂലൈ വരെ ലക്ഷത്തിലിധികം തെരുവ്നായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണകാരികളായ നായകൾക്ക് ഗാസിയാബാദിൽ ഷെൽട്ടർ ഹോം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് വെറ്ററിനറി വെൽഫെയർ ഓഫീസർ അനുജ് കുമാർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.

തെരുവ്നായകളെ വന്ധ്യംകരിക്കാൻ നീക്കം

അടുത്തിടെ ഡൽഹി മേഖലയില്‍ തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി പിന്നീട് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.

തെരുവുനായ്‌ക്കളെ വന്ധ്യംകരണത്തിനുള്ള വാക്‌സിനേഷൻ നൽകിയതിനുശേഷം അതേ പ്രദേശത്തേക്ക് തന്നെ തിരികെ വിടണം എന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. പിടികൂടിയ തെരുവ് നായകളെ തുറന്നുവിടുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 11-ലെ ഉത്തരവ് തൽക്കാലം നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.

ഡൽഹി, ഗാസിയാബാദ്, നോയിഡ, ഫരീദാബാദ്, ഗുരുഗ്രാം എന്നിവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടികൂടി വാക്‌സിനേഷൻ നൽകുന്നതിൽ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതര്‍ ശ്രദ്ധചെലുത്തണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

Also Read: ഭഗീരഥന്‍ മുതല്‍ തവള വരെ- വരള്‍ച്ച നേരിടാന്‍ പല കടമ്പകള്‍ കടന്ന നമ്മള്‍! മഴ പെയ്യാന്‍ കഴുതയ്ക്ക് ഗുലാബ് ജാം നല്‍കിയ കഥയറിയാം

ന്യൂഡൽഹി: തെരുവ്നായകള്‍ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ യുവതിക്ക് നേരെ മർദ്ദനം. ഗാസിയാബാദിലെ വിജയനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. സ്‌ത്രീയെ തല്ലുന്ന വീഡിയോ പുറത്തായതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.

വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ തല്ലിയ ആളെ പൊലീസ്‌ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. നായപ്രേമി കൂടിയായ സ്ത്രീ ഗാസിയാബാദലാണ് താമസിക്കുന്നത്. തലസ്ഥാന നഗരമായ ഡൽഹിയിലും എൻസിആർ നഗരങ്ങളിലും തെരുവ് നായകളെ പോറ്റുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

യുവതി തെരുവ്നായകളെ പോറ്റുന്നതും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും ഇഷ്‌ടപ്പെടാത്ത പ്രതി യുവതിയെ ആക്രമിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. പൂച്ചകൾക്കും നായ്ക്കള്‍ക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനെ പ്രതി എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് തർക്കം ആരംഭിച്ചത്, ഇത് ശാരീരിക ആക്രമണത്തിലേക്ക് നീങ്ങി.

സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ച ഗാസിയാബാദിലെ പീപ്പിൾ ഫോർ ആനിമൽസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെ നായകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരാൾ ഇതിനെ എതിർത്തു, പെട്ടെന്ന് എന്നെ മർദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാർ ഇടിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനാൽ എൻ്റെ വിരൽ ഒടിഞ്ഞു. നാട്ടുകാർ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തെന്നു യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി.

യുതിയെ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

അക്രമിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ നടന്നുവരുകയാണെന്നും അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ റിതേഷ് ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2022 ജനുവരി മുതൽ 2025 ജൂലൈ വരെ ലക്ഷത്തിലിധികം തെരുവ്നായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണകാരികളായ നായകൾക്ക് ഗാസിയാബാദിൽ ഷെൽട്ടർ ഹോം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് വെറ്ററിനറി വെൽഫെയർ ഓഫീസർ അനുജ് കുമാർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.

തെരുവ്നായകളെ വന്ധ്യംകരിക്കാൻ നീക്കം

അടുത്തിടെ ഡൽഹി മേഖലയില്‍ തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് പരിഷ്‌ക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി പിന്നീട് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.

തെരുവുനായ്‌ക്കളെ വന്ധ്യംകരണത്തിനുള്ള വാക്‌സിനേഷൻ നൽകിയതിനുശേഷം അതേ പ്രദേശത്തേക്ക് തന്നെ തിരികെ വിടണം എന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. പിടികൂടിയ തെരുവ് നായകളെ തുറന്നുവിടുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 11-ലെ ഉത്തരവ് തൽക്കാലം നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.

ഡൽഹി, ഗാസിയാബാദ്, നോയിഡ, ഫരീദാബാദ്, ഗുരുഗ്രാം എന്നിവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടികൂടി വാക്‌സിനേഷൻ നൽകുന്നതിൽ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതര്‍ ശ്രദ്ധചെലുത്തണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

Also Read: ഭഗീരഥന്‍ മുതല്‍ തവള വരെ- വരള്‍ച്ച നേരിടാന്‍ പല കടമ്പകള്‍ കടന്ന നമ്മള്‍! മഴ പെയ്യാന്‍ കഴുതയ്ക്ക് ഗുലാബ് ജാം നല്‍കിയ കഥയറിയാം

Last Updated : August 24, 2025 at 12:04 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUTH SLAPPED WOMANCONTROVERSY OVER DOG FEEDINGDOG FEEDING ASSAULTDOG LOVER WOMAN ASSAULTEDWOMAN BEATEN UP FOR FEEDING DOGS

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.