ന്യൂഡൽഹി: തെരുവ്നായകള്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ യുവതിക്ക് നേരെ മർദ്ദനം. ഗാസിയാബാദിലെ വിജയനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. സ്ത്രീയെ തല്ലുന്ന വീഡിയോ പുറത്തായതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.
വീഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ തല്ലിയ ആളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നായപ്രേമി കൂടിയായ സ്ത്രീ ഗാസിയാബാദലാണ് താമസിക്കുന്നത്. തലസ്ഥാന നഗരമായ ഡൽഹിയിലും എൻസിആർ നഗരങ്ങളിലും തെരുവ് നായകളെ പോറ്റുന്നതിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതി വിധി വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഭവം.
യുവതി തെരുവ്നായകളെ പോറ്റുന്നതും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രതി യുവതിയെ ആക്രമിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. പൂച്ചകൾക്കും നായ്ക്കള്ക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനെ പ്രതി എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് തർക്കം ആരംഭിച്ചത്, ഇത് ശാരീരിക ആക്രമണത്തിലേക്ക് നീങ്ങി.
സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ച ഗാസിയാബാദിലെ പീപ്പിൾ ഫോർ ആനിമൽസ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും തെരുവ് നായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്നലെ നായകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരാൾ ഇതിനെ എതിർത്തു, പെട്ടെന്ന് എന്നെ മർദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാർ ഇടിച്ചു കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അതിനാൽ എൻ്റെ വിരൽ ഒടിഞ്ഞു. നാട്ടുകാർ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്നു യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി.
അക്രമിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ നടന്നുവരുകയാണെന്നും അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർ റിതേഷ് ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2022 ജനുവരി മുതൽ 2025 ജൂലൈ വരെ ലക്ഷത്തിലിധികം തെരുവ്നായ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണകാരികളായ നായകൾക്ക് ഗാസിയാബാദിൽ ഷെൽട്ടർ ഹോം നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് വെറ്ററിനറി വെൽഫെയർ ഓഫീസർ അനുജ് കുമാർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
തെരുവ്നായകളെ വന്ധ്യംകരിക്കാൻ നീക്കം
അടുത്തിടെ ഡൽഹി മേഖലയില് തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് പരിഷ്ക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി പിന്നീട് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.
തെരുവുനായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരണത്തിനുള്ള വാക്സിനേഷൻ നൽകിയതിനുശേഷം അതേ പ്രദേശത്തേക്ക് തന്നെ തിരികെ വിടണം എന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. പിടികൂടിയ തെരുവ് നായകളെ തുറന്നുവിടുന്നത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 11-ലെ ഉത്തരവ് തൽക്കാലം നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.
ഡൽഹി, ഗാസിയാബാദ്, നോയിഡ, ഫരീദാബാദ്, ഗുരുഗ്രാം എന്നിവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടികൂടി വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിൽ മുനിസിപ്പൽ അധികൃതര് ശ്രദ്ധചെലുത്തണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ പ്രത്യേക ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
