ആലപ്പുഴ: ചേർത്തലയിൽ ഇരുപത്തേഴ്കാരി പതിനേഴ് വയസുള്ള വിദ്യാർഥിക്കൊപ്പം നാടുവിട്ട കേസിൽ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിനിയും രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മയുമായ സനുഷ പതിനേഴുകാരനായ വിദ്യാർഥിക്കൊപ്പം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാനാണ് നാടുവിട്ടതെന്ന് പൊലീസിനോട് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സനുഷ വിദ്യാർഥിയെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടകയിലെ കൊല്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. വിദ്യർഥിയുമായി നാടുവിട്ടതിനുപിന്നാലെ കർണാടകയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ ഒരു വാടകവീടും ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിലായിരുന്ന സനുഷയെ ഭർത്താവ് തിരികെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങിയതോടെയാണ് സനുഷ വിദ്യാർഥിയുമായി മുങ്ങിയത് എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
ഒരു കുടുംബചടങ്ങിൽ വച്ചാണ് സനുഷ വിദ്യാർഥിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് ഇരുവരും സൗഹൃദത്തിലായി. നന്നായി അടുത്തതിനുശേഷമാണ് വിദ്യാർഥിയെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും സനുഷ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം വഴിത്തിരിവായി
നാടുവിട്ട ഇരുവരും ആദ്യം എത്തിപ്പെട്ടത് ബെംഗളൂരുവിലാണ്. ഇവിടെ എത്തിയതിനുശേഷം കർണാടകയിലെ കൊല്ലൂരിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കിടയിൽ ഇരുവരും ബുദ്ധിപൂർവ്വം മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പൊലീസിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം ഫോൺ ഓണാക്കി. തുടർന്ന് സനുഷ വാട്സാപ്പ് തുറന്നതോടെയാണ് കുടുക്കായത്. സനുഷയുടെ ബന്ധുവിന് അയച്ച വാട്സാപ്പ് മെസേജുവഴി ചേർത്തല പൊലീസ് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുകയും പൊലീസ് സംഘം ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് തിരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ബെംഗളൂരുവിലെത്തിയ പൊലീസ് സംഘം ഇവർ സ്ഥലത്തു നിന്നും മുങ്ങി എന്ന് മനസിലാക്കി. പിന്നീട് പിൻതുടർന്ന് കൊല്ലൂരിൽ എത്തി. ഇവിടെ വച്ചാണ് സനുഷയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി
സനുഷക്കെതിരെ പൊലീസ് പോക്സോ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി. ചേർത്തല ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം സനുഷയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. വിദ്യർഥിയെ തിരികെ വീട്ടുകാരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും സനുഷയുടെ രണ്ട് കുട്ടികളെ ഭർത്താവിൻ്റെ പക്കലും സുരക്ഷിയമായി ഏൽപ്പിച്ചു. സനുഷ നിലവിൽ കൊട്ടാരക്കര ജയിലിലാണ്.
പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് പതിനേഴുകാരനുമായി യുവതി നാടുവിട്ടത്. തുടർന്ന് വിദ്യർഥിയെ കാണാനില്ല എന്ന പരാതിയിൽ വിദ്യർഥിയുടെ വീട്ടുകാർ കുത്തിയതോട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെട്ടു. സനുഷയുടെ വീട്ടുകാർ ചേർത്തല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പരാതി നൽകി. തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു.
