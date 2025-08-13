ETV Bharat / state

വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമെന്ന് അവകാശവാദം, ആപത്തു വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പ്രവചനം; സ്വർണവും പണവും തട്ടിയെടുത്തു - WOMAN ARRESTED FOR FINANCIAL FRAUD

പള്ളിക്കൽ ആനയടി തെങ്ങമം തോട്ടുവാ തുളസി ഭവനം വീട്ടിൽ തുളസി ( 57) ആണ് പോലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.

FRAUD CASE IN PTA WOMEN STOLE GOLD JEWELLERY IN PTA LATEST MALAYALAM NEWS WOMAN ARRESTED IN FRAUD CASE
Representative Image, Thulsi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 13, 2025 at 5:44 PM IST

2 Min Read

പത്തനംതിട്ട: വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്ന് അവകാശവാദം, കൊന്ത പൊക്കിപിടിച്ച് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരച്ചിൽ, ഒടുവിൽ വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പ്രവചനം. നാടകത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ കയ്യിൽ വന്നത് 5000 രൂപയും സ്വർണാഭരണങ്ങളും.

പള്ളിക്കൽ ആനയടി തെങ്ങമം തോട്ടുവാ തുളസി ഭവനം വീട്ടിൽ തുളസിയാണ് ( 57) വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ പറ്റിച്ച് പണം തട്ടിയ കേസിൽ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഭർത്താവിനും മരുമക്കൾക്കും അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും താൻ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ദമ്പതികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണവും സ്വർണാഭരണങ്ങളും കവരുകയായിരുന്നു. ഏനാത്തു കടമ്പനാട് വടക്ക് ചുമട്‌താങ്ങി ഒറ്റത്തെങ്ങ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ ലീലാമ്മക്കും ഭർത്താവ് തങ്കച്ചനുമാണ് (74) അക്കിടി പറ്റിയത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ഓഗസ്‌റ്റ് 10ന് രാവിലെ 9.30 ന് ലീലാമ്മയും ഭർത്താവ് തങ്കച്ചനും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ തുളസി എത്തി. ദമ്പതികളുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ കുടുംബമായി വേറെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. താൻ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് തുളസി ലീലാമ്മയെയും തങ്കച്ചനെയും സമീപിക്കുന്നത്.

ഇവരുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥകളും പഴയ കാര്യങ്ങളും പ്രതി പറഞ്ഞതോടെ തങ്കച്ചനും ലീലാമ്മയും ഫ്ലാറ്റ്. തങ്കച്ചനും തങ്ങളുടെ മരുമക്കൾക്കും ആപത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നും പ്രാർഥനയും വഴിപാടുകളും നടത്തണമെന്നും തുളസി പറഞ്ഞു.

അപകടം ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ 51 പേർക്ക് ഊണ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് 5000 രൂപയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൈസ ഇല്ലെന്ന് ലീലാമ്മ അറിയിച്ചപ്പോൾ കൊന്ത ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ വീടിൻ്റെ സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ഹാളിലേക്ക് കയറി സെറ്റിയിലിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പണം തൊട്ടപ്പുറത്തെ മുറിയിലെ അലമാരയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. 'ദീർഘദൃഷ്‌ടി' യിൽ വീണുപോയ വീട്ടമ്മ 5000 രൂപ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുകകൊണ്ട് ആപത്ത് മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊന്തമാല ഉയർത്തി സ്വയം നെഞ്ചത്തടിക്കാനും വയോധികയെ നോക്കി പ്രാർഥിക്കാനും തുടങ്ങി. തുടർന്ന് സ്വർണാഭരണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഭയന്നുപോയ ഇവർ കയ്യിലെ ഒന്നേകാൽ പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണ വളയും അരപ്പവൻ വീതം തൂക്കം വരുന്ന മൂന്ന് സ്വർണ മോതിരങ്ങളും രണ്ട് ഗ്രാം സ്വർണ കോയിനും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പ്രതിക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു. പ്രാർഥിച്ച ശേഷം തിങ്കളാഴ്‌ച തിരികെ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുളസി സ്ഥലംവിട്ടു.

എന്നാൽ സ്‌ത്രീ വന്നുപോയതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ബോധം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ബോധം വന്ന ശേഷം പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പൊലീസ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ എ അനൂപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തെയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പ്രതിയെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു.

വൈദ്യപരിശോധനക്ക് ശേഷം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിച്ച പ്രതിയെ പിങ്ക് പട്രോൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എ എസ് ഐ റഷീദ, എസ് സി പി ഓ ജലജ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ട വനിതാ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി.

ലീലാമ്മക്ക് ആകെ 2,15,000 രൂപയുടെ നഷ്‌ടമുണ്ടായി. പ്രതിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത സ്വർണം പൊലീസ് ബാങ്ക് അപ്രൈസറെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ച ശേഷം യഥാർഥ സ്വർണമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. പ്രതിയെ സാക്ഷികളെ കാണിച്ച് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്‌തു.

വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അറസ്‌റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു. എസ് ഐ ആർ ശ്രീകുമാർ എസ്, സി പി ഓമാരായ കലേഷ്, സുനിൽ, സി പി ഓ അനൂപ് എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Also Read: സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരില്‍; ചോദ്യങ്ങളോട് മൗനം, വന്‍ സ്വീകരണമൊരുക്കി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍, മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം

പത്തനംതിട്ട: വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്ന് അവകാശവാദം, കൊന്ത പൊക്കിപിടിച്ച് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരച്ചിൽ, ഒടുവിൽ വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പ്രവചനം. നാടകത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ കയ്യിൽ വന്നത് 5000 രൂപയും സ്വർണാഭരണങ്ങളും.

പള്ളിക്കൽ ആനയടി തെങ്ങമം തോട്ടുവാ തുളസി ഭവനം വീട്ടിൽ തുളസിയാണ് ( 57) വൃദ്ധ ദമ്പതികളെ പറ്റിച്ച് പണം തട്ടിയ കേസിൽ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഭർത്താവിനും മരുമക്കൾക്കും അപകടം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നും താൻ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ദമ്പതികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണവും സ്വർണാഭരണങ്ങളും കവരുകയായിരുന്നു. ഏനാത്തു കടമ്പനാട് വടക്ക് ചുമട്‌താങ്ങി ഒറ്റത്തെങ്ങ് പുത്തൻ വീട്ടിൽ ലീലാമ്മക്കും ഭർത്താവ് തങ്കച്ചനുമാണ് (74) അക്കിടി പറ്റിയത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ഓഗസ്‌റ്റ് 10ന് രാവിലെ 9.30 ന് ലീലാമ്മയും ഭർത്താവ് തങ്കച്ചനും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ തുളസി എത്തി. ദമ്പതികളുടെ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ കുടുംബമായി വേറെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. താൻ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് തുളസി ലീലാമ്മയെയും തങ്കച്ചനെയും സമീപിക്കുന്നത്.

ഇവരുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥകളും പഴയ കാര്യങ്ങളും പ്രതി പറഞ്ഞതോടെ തങ്കച്ചനും ലീലാമ്മയും ഫ്ലാറ്റ്. തങ്കച്ചനും തങ്ങളുടെ മരുമക്കൾക്കും ആപത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നും പ്രാർഥനയും വഴിപാടുകളും നടത്തണമെന്നും തുളസി പറഞ്ഞു.

അപകടം ഒഴിവാകണമെങ്കിൽ 51 പേർക്ക് ഊണ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് 5000 രൂപയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൈസ ഇല്ലെന്ന് ലീലാമ്മ അറിയിച്ചപ്പോൾ കൊന്ത ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീ വീടിൻ്റെ സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നും ഹാളിലേക്ക് കയറി സെറ്റിയിലിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പണം തൊട്ടപ്പുറത്തെ മുറിയിലെ അലമാരയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. 'ദീർഘദൃഷ്‌ടി' യിൽ വീണുപോയ വീട്ടമ്മ 5000 രൂപ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തുകകൊണ്ട് ആപത്ത് മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊന്തമാല ഉയർത്തി സ്വയം നെഞ്ചത്തടിക്കാനും വയോധികയെ നോക്കി പ്രാർഥിക്കാനും തുടങ്ങി. തുടർന്ന് സ്വർണാഭരണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

ഭയന്നുപോയ ഇവർ കയ്യിലെ ഒന്നേകാൽ പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണ വളയും അരപ്പവൻ വീതം തൂക്കം വരുന്ന മൂന്ന് സ്വർണ മോതിരങ്ങളും രണ്ട് ഗ്രാം സ്വർണ കോയിനും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പ്രതിക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു. പ്രാർഥിച്ച ശേഷം തിങ്കളാഴ്‌ച തിരികെ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുളസി സ്ഥലംവിട്ടു.

എന്നാൽ സ്‌ത്രീ വന്നുപോയതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ബോധം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ബോധം വന്ന ശേഷം പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പൊലീസ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ എ അനൂപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തെയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പ്രതിയെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു.

വൈദ്യപരിശോധനക്ക് ശേഷം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിച്ച പ്രതിയെ പിങ്ക് പട്രോൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എ എസ് ഐ റഷീദ, എസ് സി പി ഓ ജലജ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനംതിട്ട വനിതാ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി.

ലീലാമ്മക്ക് ആകെ 2,15,000 രൂപയുടെ നഷ്‌ടമുണ്ടായി. പ്രതിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത സ്വർണം പൊലീസ് ബാങ്ക് അപ്രൈസറെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ച ശേഷം യഥാർഥ സ്വർണമാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. പ്രതിയെ സാക്ഷികളെ കാണിച്ച് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്‌തു.

വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അറസ്‌റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു. എസ് ഐ ആർ ശ്രീകുമാർ എസ്, സി പി ഓമാരായ കലേഷ്, സുനിൽ, സി പി ഓ അനൂപ് എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

Also Read: സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരില്‍; ചോദ്യങ്ങളോട് മൗനം, വന്‍ സ്വീകരണമൊരുക്കി ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍, മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം

For All Latest Updates

TAGGED:

FRAUDWOMEN STOLE GOLD JEWELLERY IN PTAFINANCIAL FRAUDIMPERSONATIONWOMAN ARRESTED FOR FINANCIAL FRAUD

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.