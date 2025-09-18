സൂയിസൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് ആകുന്ന മുത്താമ്പി പാലം; ഇനി ആവര്ത്തിക്കരുത് ഇത്തരം മരണങ്ങള്, സുരക്ഷാ വേലി ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ
Published : September 18, 2025 at 8:52 PM IST
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കൊയിലാണ്ടി - പേരാമ്പ്ര റോഡിലെ മുത്താമ്പി പാലത്തില്നിന്ന് പുഴയിലേക്കു ചാടി ജീവനൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ആറ് മാസത്തിനിടെ മുത്താമ്പി പാലത്തില് പൊലിഞ്ഞത് നാല് ജീവനുകളാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷാ വേലി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തിനിടെ പകലെന്നോ രാത്രിയെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ ഒമ്പത് മരണങ്ങളാണ് ഈ പാലത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
എന്തുകൊണ്ട് മുത്താമ്പി പാലം?
മുത്താമ്പി പുഴയിലെ ഈ ഭാഗം വളരെ ആഴമുള്ളതും ശക്തമായ അടിയൊഴുക്കുള്ളതുമാണ്. പുഴയിൽ മീൻപിടുത്തക്കാരോ മറ്റ് ആളുകളോ ഇല്ലാത്തതും, പൊതുവേ വിജനമായ സ്ഥലമാണെന്നതും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനെത്തുന്നവർക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നു. മിക്കവരും പകലോ രാത്രിയോ എന്നില്ലാതെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ എത്തിയാണ് ഈ കടുംകൈ ചെയ്യുന്നത്. പാലത്തിന് സമീപം കാണുന്ന ഉടമസ്ഥനില്ലാത്ത വാഹനങ്ങളും ഊരിവെച്ച ചെരുപ്പുകളുമാണ് പലപ്പോഴും അപകടം തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഏക സൂചന. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമായതിനാൽ, പുഴയിൽ ചാടുന്നവരെ ജീവനോടെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയും കുറയുന്നു. അതേസമയം നാട്ടുകാരുടെ കരുതലില് തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയവരുമുണ്ട്.
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അനിവാര്യം
ആത്മഹത്യകള് സ്ഥിരമായതോടെ പാലത്തില് സുരക്ഷാ വേലി സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് പ്രദേശ വാസികളുടെ ആവശ്യം. മാത്രവുമല്ല ഇവിടെ തെരുവ് വിളക്കും സിസിടിയും സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാര് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മേപ്പയ്യൂര്, അരിക്കുളം, കീഴരിയൂര് ഭാഗത്തുനിന്നുവരെ ആളുകള് ഇവിടെയെത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സൂയിസൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പേര്, മുത്താമ്പി പാലം എന്ന പേരൊക്കെ പോയെന്ന് തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശക്കാരനായ മധു പറയുന്നു. ആഴവും അടിയൊഴുക്കും ഉള്ള പുഴയാണിത്. പരിസരത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഉടൻ കണ്ടാൽ മാത്രം രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പണിക്കുപോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരാറുണ്ട്. ചാടിയത് ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത വെപ്രാളത്തിൽ പുഴക്കരയിലേക്ക് ഓടി വരുമെന്ന് സെൻട്രറിംഗ് പണിക്കാരനായ മധു പറയുന്നു. ബസ്സിൽ കയറുന്ന പലരും ടിക്കറ്റ് പോയിൻ്റായി മുത്താമ്പി ഒഴിവാക്കി സൂയിസൈഡ് പാലം എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നും മധു.
കൈവരിയോട് ചേർന്ന് ഇരുമ്പ് നെറ്റ് സ്ഥാപിച്ചാൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ റെജു പറഞ്ഞു. ഈ പാലത്തിൻ്റെ പേര് പോയി. നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു തരത്തിൽ ഈ അവസ്ഥ അപമാനമായി മാറുകയാണെന്ന് റെജു പറയുന്നു.
പോയ കാലത്തെ സമ്പന്നമാക്കിയ പുഴ
പോയകാലത്ത് ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് ജീവിതം കൊടുത്ത പുഴ ഇന്ന് പലർക്കും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടമായി മാറുന്നതെന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് പ്രദേശവാസിയും അധ്യാപകനുമായ രമേശൻ നടേരി വിലപിക്കുന്നത്. ഒരു നാടിൻ്റെ എല്ലാമായിരുന്നു ഈ പുഴ. ചകിരി തല്ലുന്നവരുടെ താളത്മകത പുഴുയോരങ്ങളെ സംഗീതാൽമകമാക്കി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ തണ്ടടി ശബ്ദവും, തോണിക്കള്ളിയിലെ ചെമ്പലിയും കരിമീനും നാടിൻ്റെ തീന്മേശയിലെ രുചിയൂറും വിഭവങ്ങളായിരുന്നു. കക്ക വാരുന്നുവർ ഒരങ്കോലുകളിൽ പിടിച്ചു പൊങ്ങി ഉയർന്നു. കക്ക ഇറച്ചി കള്ള് ഷാപ്പിലെ എരിവുള്ള ടച്ചിങ് ആയി. കക്ക നീറ്റി കൽച്ചുമരുകളിലെ വർണങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. കുമ്മായം കർഷകരുടെ വിളകൾക്ക് കരുത്തായി. പോയ കാലത്തിന് സമ്പന്നമായ ജീവിതം നൽകിയ പുഴ, വർത്തമാന കാലത്ത്കണ്ണീർ പുഴ!
പുഴയുമായി മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധം മുറിഞ്ഞു. കണ്ടൽ കാടുകൾക്കുള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും സഞ്ചികളും നിറഞ്ഞു. ബിയർ കുപ്പികളും ബ്രാണ്ടി കുപ്പികളും കല്ലുകളിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ച് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ. പാമ്പേഴ്സുൾ ചാക്കിലാക്കി പുഴയിൽ വലിച്ചെറിയുന്നവർ. ജീവിത വിരക്തിയിൽ മുത്താമ്പി പുഴയിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നവർ പെരുകുന്നു. വീണ്ടു വിചാരമില്ലാതെ നടത്തുന്ന ഈ വിപത്തിനെ തടയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. മുത്താമ്പി പുഴയുടെ രോദനം കേൾക്കാൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാകണമെന്നും രമേശൻ പറഞ്ഞു.
വളരെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന മുത്താമ്പി പാലത്തിൻ്റെ കൈവരികൾക്ക് ബലമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉയരവും വളരെ കുറവാണെന്ന് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ബിജു കെ വി പറഞ്ഞു. കൈവരികൾ ചരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരാൾ അവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പാലത്തിൻ്റെ കൈവരികൾക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 1.20 മീറ്റർ ഉയരം വേണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. എന്നാൽ നിലവിലെ കൈവരിക്ക് അതില്ല. ചാരി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, സെൽഫി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ തുടങ്ങി ആരും അറിയാതെ അപകടത്തിൽ പെടുന്ന അവസ്ഥ കൂടി അവിടെയുണ്ട്.
എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തുചേരുമ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ ചിന്തയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതിന് മുതിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിന് സഹായം ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതിന് പ്രാധാന്യം നൽകണം.
ഓരോ ആത്മഹത്യയും വാർത്തയാകുമ്പോൾ, ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളവർ ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വർധിക്കുന്നു. അതിനാൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ശേഷം ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തുക വഴി ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ തടയിടാൻ സാധിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഉയരുന്നത്.
(നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പ്... ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല)
