എറണാകുളം: പെട്രോളിൽ 20 ശതമാനം എഥനോൾ ചേർക്കുന്ന ഇ 20 പെട്രോൾ നിർബന്ധമാക്കിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി രാജ്യമെങ്ങും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി തള്ളിയതോടെയാണ് ഈ വിഷയം വീണ്ടും സജീവമായത്. കാർബൺ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ, നിലവിൽ നിരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇത് ദോഷകരമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് വാഹന ഉടമകൾ.
ഇ 20 പെട്രോള്
കരിമ്പ്, ചോളം തുടങ്ങിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന എഥനോൾ, 20% പെട്രോളിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇ 20 ഇന്ധനം. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ലാഭിക്കാമെന്നും, അതുപോലെ കാർബൺ ബഹിർഗമനം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാമെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. ഇത് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകുമെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 2030-ഓടെ ഇ20 പെട്രോൾ ഉപയോഗം രാജ്യത്ത് പൂർണമാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.
ഇ 20 പെട്രോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരുന്ന സംശയങ്ങൾ
ഇ 20 പെട്രോൾ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതല്ല രാജ്യത്ത് ഓടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ എന്നതിനാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളും നിരവധിയാണ്. 2023 ന് ശേഷം നിർമിച്ച ചില കമ്പനികളുടെ കാറുകൾ മാത്രമാണ് ഇ 20 പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നതും ഒട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു.
ഇരുപത് ശതമാനം എഥനോളും എൺപത് ശതമാനം പെട്രോളും ചേർന്ന ഇ 20 പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ മൈലേജ് കുറയുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മൈലേജ് കുറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഫലത്തിൽ ഇത് പെട്രോളിൻ്റെ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുകയോ, കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
നിലവിലെ വാഹനങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലല്ല നിലവിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇ 20 പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഓട്ടോ മൈബൈൽ വിദഗ്ധനായ വിവേക് വേണു ഗോപാൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എഥനോൾ എന്ന രാസവസ്തു എളുപ്പത്തിൽ റമ്പറിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഇതോടെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പ് എളുപ്പത്തിൽ കേടാകും. വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർ സീലുകളല്ലാം നശിച്ച് പോകുകയും ഇന്ധന ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇന്ധന ചോർച്ച വാഹനങ്ങളിൽ തീപ്പിടിത്തത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നു.
എളുപ്പത്തിൽ ജലാംശം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എഥനോളിൻ്റെ ഘടന. ഇതുകാരണം ഇ 20 പെട്രോളിൽ ജലാംശമെത്തിയാൽ എഥനോളും വെള്ളവും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് മറ്റൊരു പാളിയായി നിലനിൽക്കും. ഇത് വാഹനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഫിൽറ്ററിനെ ഉൾപ്പടെ ബാധിക്കുമെന്നും വിവേക് വേണു ഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. 2030 ഓടെ ഇ 20 പെട്രോൾ ഉപയോഗം സമ്പൂർണമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ വാഹന കമ്പനികൾക്ക് തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ എഥനോൾ സൗഹൃദമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സമയം ലഭിക്കാതെ വന്നിരിക്കുയാണ്.
ബ്രസീലിൽ നടപ്പിലാക്കിയ എഥനോൾ പെട്രോൾ
പെട്രോളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഥനേൾ ചേർക്കുന്നത് ബ്രസീലിലാണ്. ഇതായിരിക്കാം ഇന്ത്യയും മാതൃകയാക്കിയത്. ബ്രസീലിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾ ആവരുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തെരെഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലായെന്നതാണ് പ്രശ്നം. നിലവിൽ പമ്പുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന പെട്രോളുകളെല്ലാം താൻ പരിശോധിക്കുകയും ഇരുപത് ശത്മാനം എഥനോൾ ഉള്ളതായി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വിവേക് വ്യകതമാക്കി. അതേസമയം രണ്ട് എണ്ണ കമ്പനികൾ എഥനോൾ ചേർക്കാത്ത പെട്രോൾ വലിയ വില ഈടാക്കി വില്പന നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളെ ബാധിക്കുമോ?
ഇരു ചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ പെട്രോൾ ടാങ്കുകൾ തുരുമ്പ് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് കാർബറേറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആവുക, ഇവിടെയുള്ള റബ്ബർ സീലുകൾ നശിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം കൊണ്ടും ഇതൊരു നഷ്ടകച്ചവടമാണ്.
എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോളിന് പൈസ കുറച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടായിരുന്നേനെയെന്നും വിവേക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇ 20 പെട്രോൾ ഉപയോഗത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തരാനാകില്ലന്ന് ചില കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കർ ഇൻഷൂറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിയമ വ്യവഹാരങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഇടയുണ്ട്.
കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് വാഹന ഉടമകളുടെ സംഘടന
ഇ 20 പെട്രോൾ അടിച്ചേല്പിച്ച നടപടിക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെമെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഓണേഴ്സ് കേരളയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് മംഗലശ്ശേരി നൗഫൽ പറഞ്ഞു. എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾ നൽകി ഉപഭോക്താക്കളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നൂറ് ശതമാനം പെട്രോളിൻ്റെ വില വാങ്ങി ഇരുപത് ശതമാനം എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾ നൽകുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ധനക്ഷമതയുടെ കുറവ്, വാഹനങ്ങളിൽ തീപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉൾപ്പടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതേ കുറിച്ച് എൻഐടി പോലുള്ള ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടു വരുമെന്നും അവോക് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം
മൈലേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്ന ആശങ്കകൾ 2020 ൽ തന്നെ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർ മിനിസ്റ്റീരിയൽ കമ്മിറ്റി (IMC) അവ വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇന്ധനക്ഷമതയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന വിമർശനങ്ങൾ തെറ്റാണ്. ഇന്ധനങ്ങളുടെ തരത്തിനപ്പുറം വാഹന മൈലേജിനെ ഒട്ടേറെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഡ്രൈവിങ് ശീലങ്ങൾ, ഓയിൽ മാറ്റൽ, എയർ ഫിൽട്ടർ ശുചിത്വം, ടയർ മർദം, അലൈൻമെൻ്റ്, എയർ കണ്ടീഷനിങ് ലോഡ് എന്നിവ അടക്കമുള്ളവ മൈലേജിനെ ബാധിക്കും. ബ്രസീൽ വർഷങ്ങളായി യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാതെ വിജയകരമായി ഇ27 ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ടൊയോട്ട, ഹോണ്ട, ഹ്യുണ്ടായ് തുടങ്ങിയ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ തന്നെയാണ് അവിടെയും വാഹനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. ബിഐഎസ് മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെയും ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡുകളിലൂടെയും E20-ഇന്ധനത്തിനുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിനോടകം നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചില പഴയ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, റബ്ബർ ഘടക ഭാഗങ്ങളും ഗാഡ്ജറ്റുകളും സാധാരണ കാലയളവിനും അല്പം മുമ്പേ മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവാകട്ടെ വളരെ പരിമിതമാണന്നും പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു.