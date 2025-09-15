വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അനുമതി': സർക്കാർ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത്, മലയോര മേഖലയില് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് തുറക്കും
ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടുത്ത ധീരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കരട് വിജ്ഞാപനമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുനിൽ
Published : September 15, 2025 at 6:55 PM IST
കോഴിക്കോട്: അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കരട് വിജ്ഞാപനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയതോടെ ഏറെ ആഹ്ളാദത്തിലാണ് ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിവാസികള്. ഈ പഞ്ചായത്തിലെ പത്തു വാർഡുകളിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഏറ്റവും അധികം വേട്ടയാടപ്പെട്ടതും വന്യജീവി വിഷയത്തില്തന്നെ. ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടുത്ത ധീരമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കരട് വിജ്ഞാപനമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുനിൽ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാരും ഈ ബിൽ പാസാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചക്കിട്ടപ്പാറയുടെ പോരാട്ടം
കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ പൊറുതിമുട്ടിയിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ, 2025 ഫെബ്രുവരി 2-ന് ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി. ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക എന്നതായിരുന്നു പ്രമേയം. ഇത് വൈകാരികമായ തീരുമാനമായിരുന്നില്ലെന്നും, ജനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനായുള്ള പോരാട്ടമായിരുന്നെന്നും സുനിൽ പറഞ്ഞു.
ഈ തീരുമാനം വലിയ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും കേരളത്തിലുടനീളം ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ സുനിലിന് നൽകിയിരുന്ന 'ഓണററി ലൈഫ് വാർഡൻ' അധികാരം വനം വകുപ്പ് പിൻവലിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വിഷയം യാഥാർഥ്യമാണെന്ന് സർക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വലിയ വിജയമാണെന്നും സുനിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കരട് ബില്ലിലെ നിർദേശങ്ങൾ
സംസ്ഥാനത്ത് വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അക്രമകാരികളായ വന്യമൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കരട് ബില്ലിന് കേരള മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. ഇന്ത്യൻ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം, 1972-ൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള കരട് ബില്ലിനാണ് കേരള മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഈ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാൽ, മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുകയും പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന് അനുമതി നൽകാം.
നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി, മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉടനടി നടപടിയെടുക്കാൻ അധികാരം നൽകുകയാണ് പുതിയ ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കടുവ, പുലി, പന്നി, ആന തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ ജനവാസ മേഖലകളിലിറങ്ങി ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു.
നിലവിലെ നിയമം അനുസരിച്ച്, ഒരു വന്യമൃഗത്തെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ നിരവധി നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഇത് സമയമെടുക്കുന്നതും അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രായോഗികമല്ലാത്തതുമാണ്. ഈ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി, മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉടനടി നടപടിയെടുക്കാൻ അധികാരം നൽകുകയാണ് പുതിയ ബില്ലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അനിയന്ത്രിതമായി പെരുകുന്ന കാട്ടുപന്നികളെപ്പോലുള്ള മൃഗങ്ങളെ 'ക്ഷുദ്രജീവിയായി' പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകണമെന്നും കരട് ബില്ലിൽ നിർദേശമുണ്ട്. ഒരു മൃഗത്തെ ക്ഷുദ്രജീവിയി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ, നിശ്ചിത കാലയളവിൽ അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകില്ല.
ഈ ബിൽ നിയമമായാൽ, വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കും. അതേസമയം, ഇത് വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കകളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
നിയമത്തിലെ പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ
നിലവിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അക്രമകാരികളായ വന്യജീവികളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കർശനമാണ്. പുതിയ നിയമം വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കും.
ഒരു വന്യജീവിയെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യജീവനോ സ്വത്തിനോ ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം.
അക്രമാസക്തമായ മൃഗത്തെ പിടികൂടുകയോ മയക്കുവെടി വെക്കുകയോ ചെയ്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം. ഇതിന് മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊല്ലാൻ അനുമതി നൽകാവൂ.
വന്യജീവിയെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ്, അത് മനുഷ്യന് ശല്യമുണ്ടാക്കുന്നതാണോ അതോ ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയമിക്കണം. ഈ സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാവൂ.
വന്യജീവിയെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് വ്യക്തവും കൃത്യതയുമുള്ളതായിരിക്കണം. അതിൽ, മൃഗത്തിൻ്റെ ഇനം, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊല്ലുന്നത്, ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നീ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
ഒരു വന്യജീവിയെ കൊല്ലാനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് സംസ്ഥാന വനംവകുപ്പ് ഈ മൃഗങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കും.
കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ച്, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനുള്ള അന്തിമ അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂ.
വനംവകുപ്പിൻ്റെ 'തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടി'
വന്യജീവി ആക്രമണം പ്രതിരോധിക്കാൻ വനംവകുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്ന 45 ദിവസം നീളുന്ന തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടി പരിപാടി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്
ഒന്നാം ഘട്ടം (സെപ്റ്റംബർ 16 - 30):
മലയോര മേഖലയിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലും റെയ്ഞ്ച് ഓഫീസുകളിലും ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ തുറക്കും.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പരാതികളും അപേക്ഷകളും നൽകാൻ പ്രത്യേക പെട്ടി സ്ഥാപിക്കും.
സോളാർ വൈദ്യുതി വേലി, അതിർത്തി മതിൽ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷകളും സ്വീകരിക്കും.
പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തുതല സമിതി രൂപീകരിച്ച് വിവരശേഖരണം നടത്തും. പരാതികളിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് വാരാവലോകനം നടത്തും. നടപടി തൃപ്തിയായില്ലെങ്കിൽ സമിതി ചെയർമാനെ അറിയിക്കാം.
രണ്ടാം ഘട്ടം (ഒക്ടോബർ 1 - 15):
എംഎൽഎമാരും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകും.
ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർക്കായിരിക്കും നടത്തിപ്പ് ചുമതല.
മൂന്നാം ഘട്ടം (ഒക്ടോബർ 16 മുതൽ):
മന്ത്രിമാരും വകുപ്പ് മേധാവികളും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും.
പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളെ ക്ലസ്റ്ററുകളായി തിരിക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം 300 പഞ്ചായത്തുകളാണ് സംഘർഷബാധിത പ്രദേശങ്ങളായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 30 പഞ്ചായത്തുകൾ 'ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ' ആണ്. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ഈ തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടി സഹായിക്കുമെന്നാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.
Also Read: ഇനി പാലക്കൊമ്പിൽ നെയ്ത്തിരി കത്തിച്ച് ബലീന്ദ്രനെ വരവേൽക്കണം; രണ്ടാമത്തെ ഓണത്തിനൊരുങ്ങി കാസര്കോട്