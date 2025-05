ETV Bharat / state

തലസ്ഥാന നഗരത്തില്‍ കാട്ടുപന്നി വേട്ട, മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ വെടിവെച്ചിട്ടത് ഏഴ് എണ്ണത്തെ; നായാട്ട് തുടരുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ - WILD BOAR HUNTING

കാട്ടുപന്നി ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 21, 2025 at 12:56 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 2:07 PM IST 3 Min Read

തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ മാസമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം നഗരമധ്യത്തില്‍ കാട്ടുപന്നിയെ കാണുന്നത്. കവടിയാര്‍, കണ്ണന്മൂല ഭാഗങ്ങളില്‍ ഭീതി വിതച്ച കാട്ടുപന്നിയെ തിരഞ്ഞ് വനം വകുപ്പും ഷൂട്ടര്‍മാരും തലങ്ങും വിലങ്ങും അലഞ്ഞെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. വനമേഖലയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള പഞ്ചായത്തുകളില്‍ വനം വകുപ്പ് എം പാനല്‍ ചെയ്‌ത ഷൂട്ടര്‍മാര്‍ കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ചിടുന്നത് ഇപ്പോള്‍ സ്ഥിരം സംഭവമാണ്. എന്നാല്‍ ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് കാട്ടുപന്നിയെ തേടി ഒരു മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിധിയില്‍ ഷൂട്ടര്‍മാര്‍ ഇറങ്ങുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ കാട്ടായിക്കോണം വാര്‍ഡിലാണ് നഗരസഭ നിയോഗിച്ച ഷൂട്ടര്‍മാര്‍ കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ചിട്ടത്. നഗരപരിധിയിലെ കര്‍ഷകര്‍ നേരിടുന്ന കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിനു തെളിവാണ് കഴക്കൂട്ടം സോണല്‍ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന കാട്ടുപന്നി വേട്ടയെന്ന് തിരുവനന്തപുരം കാട്ടായിക്കോണത്തെ കര്‍ഷകനും യുവ കര്‍ഷകശ്രീ അവാര്‍ഡ് ജേതാവുമായ വിപിന്‍ പറഞ്ഞു. 7 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് പ്രദേശത്ത് ഒരു കാട്ടുപന്നി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നാട്ടുകാരില്‍ പലര്‍ക്കും കൗതുകമായിരുന്നു. ഇന്നു താനുള്‍പ്പെടെയുള്ള വലിയൊരു കര്‍ഷക സമൂഹത്തിന് തലവേദനയായി കാട്ടുപന്നികള്‍ പ്രദേശത്ത് പെറ്റുപെരുകി. നാളുകളായി കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവെയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഒടുവില്‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ കഴക്കൂട്ടം സോണല്‍ പ്രദേശത്ത് കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവെയ്ക്കാന്‍ മേയര്‍ ഉത്തരവിട്ടു. കാട്ടായിക്കോണത്തെ തൻ്റെ രണ്ടേക്കര്‍ കൃഷിയിടത്ത് കാലങ്ങളായി നാശം വിതയ്ക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ തേടി സ്വയം സന്നദ്ധനായിറങ്ങി. വനം വകുപ്പ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതു പ്രകാരമെത്തിയ ഷൂട്ടര്‍മാര്‍ക്കൊപ്പം ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞതിന് ഫലമുണ്ടായി. രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ 7 കാട്ടുപന്നികളെ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയെന്നും വിപിന്‍ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വേട്ട ഇരുട്ട് വീണാല്‍ മാത്രം ജനങ്ങള്‍ തിങ്ങി പാര്‍ക്കുന്ന ചന്തവിള, കാട്ടായിക്കോണം വാര്‍ഡുകളിലായി തിങ്കളാഴ്‌ച രാത്രി മുതല്‍ക്കാണ് കാട്ടുപന്നിയെ തേടിയിറങ്ങിയതെന്ന് മൂന്നംഗ ഷൂട്ടര്‍മാരുടെ സംഘത്തിലെ ഷൂട്ടര്‍ വൈശാഖ് പറയുന്നു. 70 മീറ്റര്‍ വരെ ശക്തമായ പ്രഹരമേല്‍പിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള 12 ബോര്‍ ഗണ്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ചിട്ടത്. വെടികൊണ്ടു കാട്ടുപന്നി ജനവാസമേഖലയിലേക്ക് കുതറിയോടിയാല്‍ അപകടമാണ്. അതു കൊണ്ടു അര്‍ധരാത്രിയോടെ മാത്രമേ വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങു.

