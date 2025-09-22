ETV Bharat / state

കൊല്ലത്ത് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്നു; പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ കൊലപാതകം വിവരിച്ച് ഭര്‍ത്താവ്

കൊലപാതകം മക്കളുടെ മുന്നില്‍ വച്ച്.

MURDER MAN BRUTALLY MURDERS WIFE FACE BOOK LIVE CRIME
Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 1:54 PM IST

കൊല്ലം: പുനലൂരില്‍ മക്കളുടെ മുന്നില്‍ വച്ച് ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തി ഭര്‍ത്താവ്. ശേഷം കൊലപാതക വിവരം ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു. വാളക്കാട് കലയനാട് ചരുളവിള വീട്ടില്‍ (39) ശാലിനിയേയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്‌ച (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 22) രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം.

ഭര്‍ത്താവ് ഐസക് ശാലിനിയെ വെട്ടിയും കുത്തിയുമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന് ശേഷം സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഫേസ്ബുക്കില്‍ ലൈവില്‍ കൊലപാതകത്തിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ ഐസക് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നാലെ പുനലൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പ്രതി കീഴടങ്ങി. മൃതദേഹം പുനലൂര്‍ താലുക്ക് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലാണ്.

പുനലൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ അണ്‍ എയ്‌ഡഡ് സ്‌കൂളിലെ ആയയാണ് ശാലിനി. ഇന്ന് രാവിലെ 6.30 തോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. കൊലപാതകം നടക്കുമ്പോള്‍ പത്തൊന്‍പതും പതിനൊന്നും വയസുള്ള രണ്ട് ആണ്‍മക്കളും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അടുക്കളയുടെ സമീപത്തുള്ള പൈപ്പിനടുത്തേക്ക് കുളിക്കാന്‍ പോകുന്നതിനിടെ പിന്നാലെ എത്തിയ ഐസക് ശാലിനിയെ വെട്ടുകയായിരുന്നു.

നെഞ്ചിലും കഴുത്തിലുമാണ് ശാലിനിക്ക് വെട്ടേറ്റത്. ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണ് മരണകാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംശയമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ നിഗമനം. കുട്ടികളുടെ നിലവിളി കേട്ടതോടെ നാട്ടുകാര്‍ ഓടികൂടുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പൊലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

അതേസമയം കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ഐസക്കും ശാലിനിയും വേറെ വേറെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

ഐസക് ഫേസ്‌ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍

‘’ഞാന്‍ എന്‍റെ ഭാര്യയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. അതിന്‍റെ കാരണം വീട്ടില്‍ ഇരുന്ന സ്വര്‍ണം എടുത്ത് പണയം വെച്ചതും ഞാന്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ കേൾക്കാതെ ഇരുന്നതുമാണ്. എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ്. ഒരാൾ ക്യാന്‍സര്‍ രോഗിയാണ്. അവൾക്ക് ആഢംബര ജീവിതം നയിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവൾ അവളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. ധിക്കാരകരമായാണ് പെരുമാറുന്നത്. ജോലിക്ക് പലയിടത്തായി മാറിമാറി പോകുന്നു. അതിന്‍റെ ആവശ്യം എന്‍റെ ഭാര്യക്കില്ല'' എന്നും പ്രതി ഫേസ് ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയില്‍ പറഞ്ഞു.

Also Read:കോടികൾ മുടക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പാതിവഴിയിൽ; എരമം-കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിൽ

MURDERMAN BRUTALLY MURDERS WIFEFACE BOOK LIVECRIMEWIFE HACKED TO DEATH IN KOLLAM

