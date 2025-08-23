ETV Bharat / state

ഗർഭിണി ആയിരിക്കെ വയറ്റിൽ ചവിട്ടി,കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു; പള്ളിയിലെ ഉസ്‌താദിനെതിരെ മുത്തലാഖ് ആരോപണവുമായി ഭാര്യ - TRIPLE TALAQ WIFE ACCUSED HUSBAND

സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ പേരിൽ മർദ്ദനം. മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയ പള്ളിയിലെ ഉസ്‌താദായ ഭർത്താവിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർത്തി ഭാര്യ.

TRIPLE TALAQ CASE MUSLIM DIVORCE MUSLIM WOMEN KERALA TALAQ CASE
wife who complained muthalaq (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 6:36 PM IST

1 Min Read

കാസര്‍കോട്: പള്ളിയിലെ ഉസ്‌താദ് ഭാര്യയെ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയതായി പരാതി. ദേലംപാടി സ്വദേശി റാഫിദ (22) യാണ് ഭർത്താവ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം നടത്തിയത്. ഭർത്താവ് തന്നെ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയതായി യുവതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ശാരീരിക മർദ്ദനം ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വന്നെന്നും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വയറ്റിൽ ചവിട്ടുകയും കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ഭർത്താവ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷയ്ക്കെതിരെ ആദൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയ ഭർത്താവിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർത്തി ഭാര്യ. (ETV Bharat)

2023 ലാണ് ഇരുവരുടേയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്. അന്ന് മുതൽ ശാരീരിക പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന പേരിലും ഉപദ്രവിച്ചു. മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെന്നും ബാദുഷ പറഞ്ഞതായി യുവതി പറയുന്നു.

Also Read: അച്ചടക്കം, പ്രതിബദ്ധത, സ്വപ്‌നം; അന്‍പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ജോലിയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള പ്രവീണയുടെ വിജയഗാഥ

ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്നുതവണ തലാഖ് ചൊല്ലി മുസ്ലീം പുരുഷന്മാർ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് മുത്തലാഖ് സമ്പ്രദായം. മുത്തലാഖിൻ്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. മുത്തലാഖ് നിയമവിരുദ്ധവും ക്രിമിനൽക്കുറ്റവുമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവാഹമെന്ന സാമൂഹികവ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഇത് അപകടമാണ്. മുസ്ലീം സ്‌ത്രീകളുടെ ജീവിതം ഇത് ദയനീയമാക്കുന്നു. ഇന്ന് പലയിടത്തും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പലരും മുത്തലാഖ് പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നു.

കാസര്‍കോട്: പള്ളിയിലെ ഉസ്‌താദ് ഭാര്യയെ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയതായി പരാതി. ദേലംപാടി സ്വദേശി റാഫിദ (22) യാണ് ഭർത്താവ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം നടത്തിയത്. ഭർത്താവ് തന്നെ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയതായി യുവതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ശാരീരിക മർദ്ദനം ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വന്നെന്നും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വയറ്റിൽ ചവിട്ടുകയും കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ഭർത്താവ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷയ്ക്കെതിരെ ആദൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയ ഭർത്താവിനെതിരെ ആരോപണം ഉയർത്തി ഭാര്യ. (ETV Bharat)

2023 ലാണ് ഇരുവരുടേയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്. അന്ന് മുതൽ ശാരീരിക പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന പേരിലും ഉപദ്രവിച്ചു. മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെന്നും ബാദുഷ പറഞ്ഞതായി യുവതി പറയുന്നു.

Also Read: അച്ചടക്കം, പ്രതിബദ്ധത, സ്വപ്‌നം; അന്‍പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ജോലിയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള പ്രവീണയുടെ വിജയഗാഥ

ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്നുതവണ തലാഖ് ചൊല്ലി മുസ്ലീം പുരുഷന്മാർ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് മുത്തലാഖ് സമ്പ്രദായം. മുത്തലാഖിൻ്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. മുത്തലാഖ് നിയമവിരുദ്ധവും ക്രിമിനൽക്കുറ്റവുമാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവാഹമെന്ന സാമൂഹികവ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഇത് അപകടമാണ്. മുസ്ലീം സ്‌ത്രീകളുടെ ജീവിതം ഇത് ദയനീയമാക്കുന്നു. ഇന്ന് പലയിടത്തും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പലരും മുത്തലാഖ് പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നു.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRIPLE TALAQ CASEMUSLIM DIVORCEMUSLIM WOMENKERALA TALAQ CASETRIPLE TALAQ WIFE ACCUSED HUSBAND

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.