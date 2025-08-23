കാസര്കോട്: പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഭാര്യയെ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയതായി പരാതി. ദേലംപാടി സ്വദേശി റാഫിദ (22) യാണ് ഭർത്താവ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷയ്ക്കെതിരെ ആരോപണം നടത്തിയത്. ഭർത്താവ് തന്നെ മുത്തലാഖ് ചൊല്ലിയതായി യുവതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ശാരീരിക മർദ്ദനം ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വന്നെന്നും ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വയറ്റിൽ ചവിട്ടുകയും കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ഭർത്താവ് ഇബ്രാഹിം ബാദുഷയ്ക്കെതിരെ ആദൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
2023 ലാണ് ഇരുവരുടേയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞത്. അന്ന് മുതൽ ശാരീരിക പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി. കൂടാതെ സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന പേരിലും ഉപദ്രവിച്ചു. മുത്തലാഖ് ചൊല്ലി ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണമെന്നും ബാദുഷ പറഞ്ഞതായി യുവതി പറയുന്നു.
ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്നുതവണ തലാഖ് ചൊല്ലി മുസ്ലീം പുരുഷന്മാർ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് മുത്തലാഖ് സമ്പ്രദായം. മുത്തലാഖിൻ്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. മുത്തലാഖ് നിയമവിരുദ്ധവും ക്രിമിനൽക്കുറ്റവുമാണ്.
വിവാഹമെന്ന സാമൂഹികവ്യവസ്ഥിതിക്ക് ഇത് അപകടമാണ്. മുസ്ലീം സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം ഇത് ദയനീയമാക്കുന്നു. ഇന്ന് പലയിടത്തും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പലരും മുത്തലാഖ് പിന്തുടരുന്നുണ്ടെന്നു.