ETV Bharat / state

കെ സുരേന്ദ്രനോ, ശോഭയോ, അതോ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരോ? ബിജെപിയെ ഇനി ആര് നയിക്കും? സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെ ഉടനെ അറിയാം - WHO IS NEXT BJP PRESIDENT OF KERALA

Collage of k surendran and soba surendran ( ETV Bharat )