തലകറങ്ങുകയോ തളർന്ന് വീഴുകയോ വേണ്ട, ഒരേയൊരു ക്ലിക്ക്; നഷ്ടമായ ഫോണ് 'സേഫ് ആക്കാൻ' സർക്കാർ സംവിധാനം
മൊബൈല് ഫോണ് ഇന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഘടകമാണ് നമുക്ക്. പലകാര്യങ്ങളും മൊബൈല് ഫോണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല് ആ ഫോണ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല് എന്ത് ചെയ്യും? പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ.
Published : September 17, 2025 at 3:12 PM IST
മൊബൈല് ഫോണ്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്മാർട്ട് ഫോണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു ഘടകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഫോണ് നമ്പരുകളും ഫോട്ടോകളും ആവശ്യമായ രേഖകളുമടക്കം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഫോണില് സേവ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫോണിലെ സിംകാർഡ് നമ്പരുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക രേഖകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും വേറെയും.
ഈ മൊബൈല് ഫോണ് പെട്ടെന്നങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ? പലർക്കും ആലോചിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണത്. കാരണം പലവിധത്തില് നമ്മുടെ ഫോണുകള് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാല് നമ്മുടെ ഫോണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം. ഫോണ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല് തളർന്ന് വീഴാനോ ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കാനോ നില്ക്കേണ്ട. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് കേരള പൊലീസ്. ഫേസ്ബുക്കില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പങ്കിട്ട കുറിപ്പിലാണ് പൊലീസ് കാര്യങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എളുപ്പത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇത് പലർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോൺ മറ്റാർക്കും പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
ഫോണ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല് എന്തുചെയ്യണം
- ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അക്കാര്യം അറിയിച്ച് പൊലീസിൽ ഒരു പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ നടപടി.
- ശേഷം സർവീസ് പ്രൊവൈഡറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണിലെ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് നമ്പർ എടുക്കുക. ഫോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ നമ്പർ ആവശ്യമാണ്. 24 മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സിംകാർഡ് ആക്റ്റിവേറ്റ് ആകുന്നതാണ്.
- https://www.ceir.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. അതിൽ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബട്ടനിൽ Block Stolen/Lost Mobile എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഇത് തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ഒരു ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം. അതിൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം, തിയതി, പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പരാതിയുടെ നമ്പർ, പരാതിയുടെപകർപ്പ് എന്നിവ നൽകണം. തുടർന്ന് ഫോണിന്റെ ഉടമയുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും നല്കി ഫോൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ശേഷം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഐഡി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിൽ നടപടിയെടുത്തോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം. 24 മണിക്കൂറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നൽകിയ ഐഎംഇഐ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നീട് ഒരു സിം കാർഡും ആ ഫോണിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല.
- ഫോൺ തിരിച്ചുകിട്ടിയാൽ www.ceir.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ തന്നെ ഫോൺ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. വെബ്സൈറ്റിൽ അതിനായുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റിക്വസ്റ്റ് ഐഡി നൽകിയതിന് ശേഷം അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ഫോണിൽ പിന്നീട് സിംകാർഡ് ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കാം.
ഫോണിലെ ഐഎംഇഐ നമ്പറുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?
രണ്ട് സിംകാർഡ് സ്ലോട്ടുകളുള്ള ഫോണുകൾക്ക് രണ്ട് ഐഎംഇഐ നമ്പറുകളുണ്ടാവും. ഇത് സാധാരണ ഫോണിന്റെ പാക്കേജിന് പുറത്ത് രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. സിം1, സിം2 എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് അതിൽ കാണാം. പാക്കേജ് ബോക്സ് ഇതിനായി സൂക്ഷിക്കണം.
ഫോൺ വാങ്ങിയ ഇൻവോയ്സിലും ഐഎംഇഐ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. ഫോൺ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ നമ്പറുകൾ ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനാൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കണം. ഫോണിൽ നിന്ന് *#06# എന്ന് ഡയൽ ചെയ്താൽ ഐഎംഇഐ നമ്പറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും.
