വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ? - GO AROUND AND PAN PAN

വിമാനത്തിൻ്റെ വെതർ റഡാറിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നം മൂലമാണ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ചെന്നൈയിൽ അടിയന്തിര ലാൻഡിങ് ചെയ്തതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

AIR INDIA (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read

എറണാകുളം: തലസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 2455 വിമാനം ചെന്നൈയിൽ അടിയന്തിര ലാൻഡിങ് നടത്തിയ സംഭവം യാത്രക്കാരിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 10-ന് രാത്രി നടന്ന ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, റൺവേയിൽ മറ്റ് വിമാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സംഭവിച്ചത് സാധാരണ നടപടിയായ 'ഗോ എറൗണ്ട്' ആണെന്നും എയർ ഇന്ത്യ വിശദീകരിച്ചു.

യാത്രക്കാരിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് എം.പിമാരിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിമാനത്തിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകളും സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളും ചർച്ചയായിരുന്നു.

എന്താണ് ഗോ എറൗണ്ട്?

ഒരു വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനായി എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ (എടിസി) വിഭാഗത്തോട് അനുമതി തേടിയാൽ, ആദ്യം അപ്‌റോച്ച് ചെയ്യാനാണ് അനുമതി നൽകുന്നത്. റൺവേ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ലാൻഡിങ്ങിന് അനുമതി നൽകുക. എന്നാൽ, താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എടിസി 'ഗോ എറൗണ്ട്' നിർദ്ദേശിക്കും:

റൺവേയിൽ മറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ.

റൺവേയിലുള്ള വിമാനം പറന്നുയരാൻ കാലതാമസം വരുമ്പോൾ.

പെട്ടെന്നുള്ള കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ലാൻഡിങ് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ.

ഇതോടെ പൈലറ്റ് വിമാനം ഉയർത്തി റൺവേയ്ക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറന്ന ശേഷം വീണ്ടും ലാൻഡിങ്ങിനായി സമീപിക്കും. ഗോ എറൗണ്ട് ഒരു സാധാരണ നടപടി മാത്രമാണെന്ന് വ്യോമയാന മേഖലയിൽ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊച്ചി സ്വദേശി ക്യാപ്റ്റൻ സൂരജ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, റൺവേയിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് വിമാനം വീണ്ടും ഉയർത്തിയത് ആകും യാത്രക്കാരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്താൻ കാരണമായതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

DGCA's statement (X.com)

വെതർ റഡാറിലെ തകരാറും 'പാൻ-പാൻ' സന്ദേശവും

വിമാനത്തിൻ്റെ വെതർ റഡാറിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നം മൂലമാണ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ചെന്നൈയിൽ അടിയന്തിര ലാൻഡിങ് ചെയ്തതെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. വെതർ റഡാറിൽ തകരാർ സംഭവിച്ചാലും വിമാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പറക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന വിവരം. എടിസിയിൽ നിന്ന് തത്സമയ കാലാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ പൈലറ്റുമാർക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാൽ, കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾക്ക് വിമാനത്തിലെ വെതർ റഡാറിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലാൻഡിങ് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പൈലറ്റാണ്.

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിമാനം ലാൻഡിങ്ങിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് പൈലറ്റുമാർ എടിസിയിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. ഇതിൽ 'പാൻ-പാൻ' എന്ന സന്ദേശം മുൻകരുതൽ ലാൻഡിങ്ങിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേസമയം, മെയ് ഡേ എന്ന സന്ദേശം ഗുരുതരമായ അപകട സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ എടിസി അതിന് ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകും. ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ലാൻഡിങ് അടിയന്തരമായിരുന്നില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിശദീകരണം. അഹമ്മദാബാദ് വിമാന ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് യാത്രക്കാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായതെന്നും ക്യാപ്റ്റൻ സൂരജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൈലറ്റിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടുകയും അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യും.

ഇന്നലെ (ഓഗസ്റ്റ് 10) രാത്രിയാണ് എ ഐസി 2455 വിമാനം ചെന്നൈയില്‍ അടിയന്തര ലാന്‍ഡിങ് നടത്തിയത്. വിമാനത്തിന്‍റെ വെതര്‍ റഡാറിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നത്തെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ലാന്‍ഡിങ്. ലാന്‍ഡിങ്ങിനായി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പറന്നുയർന്നതായിരുന്നു യാത്രക്കാരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയത്

