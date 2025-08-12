ETV Bharat / state

കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ തിമിംഗലങ്ങൾ ചത്തടിയുന്നു; മരണ കാരണം അറിയാം - WHALE DEATHS STUDY

സമുദ്രത്തിലെ ശബ്ദമലിനീകരണം, കപ്പൽ അപകടങ്ങൾ, മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവ തിമിംഗലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തിമിംഗലങ്ങൾ ചത്ത് കരയ്ക്കടിയുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ പത്തുമടങ്ങ് വർധനയുണ്ടായതായി പഠനം.

തീരത്തടിഞ്ഞ തിമിംഗലം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 6:16 PM IST

എറണാകുളം: കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചത്ത് കരയ്ക്കടിയുന്ന തിമിംഗലങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ പത്തുമടങ്ങ് വർധനവുണ്ടായതായി കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (സിഎംഎഫ്ആർഐ) നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. 2004-2013 കാലയളവിൽ പ്രതിവർഷം 0.3 ശതമാനമായിരുന്നത് 2013-2023 കാലയളവിൽ പ്രതിവർഷം 3 ശതമാനമായി വർധിച്ചുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേരളം, കർണാടക, ഗോവ എന്നീ പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിലാണ് തിമിംഗലങ്ങൾ കൂടുതലായും ചത്ത് അടിയുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

തിമിംഗലങ്ങളുടെ മരണകാരണങ്ങൾ

കടലിലെ ശബ്ദമലിനീകരണം, കപ്പൽ അപകടങ്ങൾ, ആവാസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ തകർച്ച, കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിലെ വർധനവ്, മത്സ്യബന്ധനം എന്നിവ തിമിംഗലങ്ങളുടെ നിലനിൽപിന് വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. കാലവർഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ തീരക്കടലുകളിലെ ഉയർന്ന ഉൽപാദനക്ഷമതയെ ലക്ഷ്യമാക്കി തീരക്കടലിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന തിമിംഗലങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആഴം കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങുകയോ കരയ്ക്കടിയുകയോ ചെയ്യും. ഇതും മരണങ്ങൾ വർധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. സമുദ്രോപരിതല താപനില കൂടുന്നതും തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് വിനയാകുന്നു.

തീരത്തടിഞ്ഞ തിമിംഗലം (ETV Bharat)

താപനില വർധിക്കുന്നത് മൂലം സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങൾ കാരണം തിമിംഗലങ്ങൾ തീരക്കടലുകളിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഇടവരുത്തുന്നു. ശക്തമായ ഒഴുക്ക് പരിക്കേറ്റതും ചത്തതുമായ തിമിംഗലങ്ങളെ തീരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതായും സിഎംഎഫ്ആർഐ പഠനം പറയുന്നു. ബ്രൈഡ്സ് തിമിംഗലമാണ് കൂടുതലായി ചത്ത് തീരത്ത് അടിയുന്നത്. 2023ൽ മാത്രം ഒമ്പത് തിമിംഗലങ്ങളാണ് ചത്തടിഞ്ഞത്. കൂടുതലായും ഓഗസ്റ്റ്-നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഇവ കണ്ടെത്തിയത്.

സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ ആവശ്യം

ഇന്ത്യയിലെ സമുദ്രസസ്തനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ ഗവേഷണ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ സീനിയർ സയൻ്റിസ്റ്റ് ഡോ രതീഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പഠനം. ഈ ഗുരുതര സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിന് ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള സംരക്ഷണ പദ്ധതികളാണ് വേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തീരത്തടിഞ്ഞ തിമിംഗലം (ETV Bharat)

തത്സമയ മുന്നറിയിപ്പുകളും തിമിംഗല സംരക്ഷണ ശൃംഖലകളും ആവശ്യമാണെന്ന് പഠനം നിർദേശിക്കുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരിശീലനം നൽകൽ, വിവരശേഖരണത്തിന് സിറ്റിസൺ സയൻസ് ശക്തിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയും അനിവാര്യമാണെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ പഠനം വിശദീകരിക്കുന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധം 'റീജണൽ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ മറൈൻ സയൻസ്' എന്ന ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരിസ്ഥിതിയിലെ തിമിംഗലങ്ങളുടെ പങ്ക്

തിമിംഗലങ്ങൾ സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാണ്. ഇവയുടെ ആരോഗ്യം സമുദ്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തിമിംഗലങ്ങളുടെ വൻതോതിലുള്ള മരണം, ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകളുടെയും ഭവിഷ്യത്തുകളിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു.

തീരത്തടിഞ്ഞ തിമിംഗലം (ETV Bharat)

മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെ വലയിൽ കുരുങ്ങിയോ, ചരക്ക് കപ്പലുകളുമായുള്ള കൂട്ടിയിടിയിലോ തിമിംഗലങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഈ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ സമുദ്ര സംരക്ഷണ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

