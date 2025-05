ETV Bharat / state

വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തില്‍ കോട്ടയത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖല; വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ അവധി, മീനച്ചിലാർ കരകവിഞ്ഞു - KOTTAYAM RAIN UPDATE

മീനച്ചിലാര്‍ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 30, 2025 at 4:38 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 5:18 PM IST 2 Min Read

കോട്ടയം: ജില്ലയില്‍ തീവ്ര മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കോട്ടയത്ത് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിലാണ്. തോർച്ചയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന മഴ മലയോര മേഖലയെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾ പൊട്ടൽ ഭീതിയിലാണ് മലയോര മേഖല. മല വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ മീനച്ചിലാർ കരകവിഞ്ഞു. റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറി. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായിരിക്കുന്നു. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ ജനജീവിതം ദുസഹമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ജില്ലയിൽ 21 ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. 317 പേരാണ് ക്യാംപുകളിൽ കഴിയുന്നത് . തിരുവാർപ്പ് കാഞ്ഞിരം, മലരിക്കൽ, കാരാപ്പുഴ, പുതുപ്പള്ളി, അയ്‌മനം, ആർപ്പുക്കര തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം അതിരൂക്ഷമായി. മുണ്ടക്കയം കോസ് വേയും പാലാ ടൗണും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ്. ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ ( ശനിയാഴ്ച) ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്കണവാടികൾ, അവധിക്കാല ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകൾ, മറ്റ് അവധിക്കാല കലാ-കായിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മതപാഠശാലകൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.



കാർഷികമേഖലയിൽ 4.27 കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടം



കാലവര്‍ഷത്തില്‍ ജില്ലയിലെ 126 ഹെക്‌ടറിലെ കൃഷിയാണ് നശിച്ചത്. മഴ ആരംഭിച്ച മേയ്23 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ഒരാഴ്‌ചയിലെ നഷ്‌ടമാണിത്.

കൂടുതൽ നാശം സംഭവിച്ചത് വാഴക്കൃഷിക്കാണ്. ജില്ലയിൽ മൊത്തം 30 ഹെക്‌ടറിലെ വാഴകൃഷിയാണ് നശിച്ചത്. 2.19 കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടം കണക്കാക്കുന്നു. വൈക്കം മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്‌ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിര്ക്കുന്നത്. കാലവര്‍ഷത്തില്‍ നശിച്ച വാഴകൃഷി (Etv Bharat)

ജില്ലയിൽ മൊത്തം 62 ഹെക്‌ടറിലെ നെൽകൃഷിയും 18 ഹെക്‌ടറിലെ റബർ കൃഷിയും 11 ഹെക്‌ടറിലെ ജാതി കൃഷിയും നശിച്ചു. നെൽകൃഷിയിൽ 93 ലക്ഷം രൂപ, റബർ കൃഷിയിൽ 77.94 ലക്ഷം, ജാതി കൃഷിയിൽ 23.55 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെ നഷ്‌ടം കണക്കാക്കുന്നു. മലയോര മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ കുരുമുളക്, കപ്പക്കൃഷികൾക്കും നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിളകൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്‌ടത്തിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പു തുടരുയാണെന്നു കൃഷിവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Also Read: കേരളത്തിൽ റെക്കോഡ് മഴ; ആറ് ദിവസത്തിനിടെ ലഭിച്ചത് ആറിരട്ടിയിലേറെ മഴ

കോട്ടയം: ജില്ലയില്‍ തീവ്ര മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കോട്ടയത്ത് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലകൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിലാണ്. തോർച്ചയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന മഴ മലയോര മേഖലയെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾ പൊട്ടൽ ഭീതിയിലാണ് മലയോര മേഖല. മല വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ മീനച്ചിലാർ കരകവിഞ്ഞു. റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറി. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായിരിക്കുന്നു. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ ജനജീവിതം ദുസഹമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ജില്ലയിൽ 21 ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു. 317 പേരാണ് ക്യാംപുകളിൽ കഴിയുന്നത് . തിരുവാർപ്പ് കാഞ്ഞിരം, മലരിക്കൽ, കാരാപ്പുഴ, പുതുപ്പള്ളി, അയ്‌മനം, ആർപ്പുക്കര തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം അതിരൂക്ഷമായി. മുണ്ടക്കയം കോസ് വേയും പാലാ ടൗണും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ്. ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ ( ശനിയാഴ്ച) ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്കണവാടികൾ, അവധിക്കാല ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകൾ, മറ്റ് അവധിക്കാല കലാ-കായിക പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ/ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മതപാഠശാലകൾ എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല.

കാർഷികമേഖലയിൽ 4.27 കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടം



കാലവര്‍ഷത്തില്‍ ജില്ലയിലെ 126 ഹെക്‌ടറിലെ കൃഷിയാണ് നശിച്ചത്. മഴ ആരംഭിച്ച മേയ്23 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ഒരാഴ്‌ചയിലെ നഷ്‌ടമാണിത്.

കൂടുതൽ നാശം സംഭവിച്ചത് വാഴക്കൃഷിക്കാണ്. ജില്ലയിൽ മൊത്തം 30 ഹെക്‌ടറിലെ വാഴകൃഷിയാണ് നശിച്ചത്. 2.19 കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടം കണക്കാക്കുന്നു. വൈക്കം മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്‌ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിര്ക്കുന്നത്. കാലവര്‍ഷത്തില്‍ നശിച്ച വാഴകൃഷി (Etv Bharat)

ജില്ലയിൽ മൊത്തം 62 ഹെക്‌ടറിലെ നെൽകൃഷിയും 18 ഹെക്‌ടറിലെ റബർ കൃഷിയും 11 ഹെക്‌ടറിലെ ജാതി കൃഷിയും നശിച്ചു. നെൽകൃഷിയിൽ 93 ലക്ഷം രൂപ, റബർ കൃഷിയിൽ 77.94 ലക്ഷം, ജാതി കൃഷിയിൽ 23.55 ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെ നഷ്‌ടം കണക്കാക്കുന്നു. മലയോര മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ കുരുമുളക്, കപ്പക്കൃഷികൾക്കും നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിളകൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്‌ടത്തിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പു തുടരുയാണെന്നു കൃഷിവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Also Read: കേരളത്തിൽ റെക്കോഡ് മഴ; ആറ് ദിവസത്തിനിടെ ലഭിച്ചത് ആറിരട്ടിയിലേറെ മഴ

Last Updated : May 30, 2025 at 5:18 PM IST