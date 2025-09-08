വയനാട്ടിലെ സ്കൂളിൽ പ്രസവിച്ച് കിടന്ന നായ വിദ്യാർഥിയെ കടിച്ചു; കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി
വയനാട് പനമരത്ത് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ വച്ചാണ് കുട്ടി നായയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായത്.
Published : September 8, 2025 at 3:46 PM IST
വയനാട്: സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ പ്രസവിച്ചു കിടന്ന തെരുവ് നായ വിദ്യാർഥിയെ കടിച്ചു. വയനാട് പനമരത്ത് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ വച്ചാണ് കുട്ടി നായയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായത്. പനമരം ജിഎൽപിഎസ് സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ തെരുവ് നായ്ക്കൾ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രസവിച്ചു കിടന്ന തെരുവ് നായയാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയെ കടിച്ചത്. ഇതേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ബിശ്റുൽ ഹാഫി എന്ന കുട്ടിയെയാണ് നായ കടിച്ചത്. നായയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കുട്ടിക്ക് മുട്ടിന് താഴെ കടിയേറ്റു. കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സ്കൂളിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ വാഷ് ബേസിനടുത്ത് പ്രസവിച്ചു കിടന്ന നായയാണിത്. ഓണക്കാല അവധി കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികൾ തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ എത്തിയ ആദ്യ ദിനത്തിലാണ് സംഭവം. പ്രദേശത്ത് തെരുവ് നായ ആക്രമണം രൂക്ഷമാണ്. ടൗണിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടമായും എത്തുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കൾ നാട്ടുകാർക്കും ബൈക്ക് യാത്രികർക്കും ഭീഷണിയാണ്.
പട്ടിയുടെ കടിയേല്ക്കാതിരിക്കാന് ചില മാര്ഗങ്ങള്
പട്ടികളെ ഭയന്ന് നിരത്തിലിറങ്ങാന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണിപ്പോള്. കൂട്ടം കൂടിയെത്തുന്ന തെരുവ് നായ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കില് ചില തന്ത്രങ്ങള് പരീക്ഷിക്കാം. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം.
പേപ്പട്ടി ഓടി വരുന്നത് കണ്ടാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സുരക്ഷിതമായ ഇടത്തേക്ക് മാറണം. കഴിയുമെങ്കില് ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി നില്ക്കാം. മതിലോ വാഹനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കില് അതിന് മുകളിലേക്ക് കയറി നില്ക്കാം. ഗേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കില് പെട്ടെന്ന് അത് തുറന്ന് അകത്ത് കയറി നില്ക്കാം. അതത് സാഹചര്യങ്ങളില് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഇടം തേടാം.
ഇനി പട്ടിയെ ഭയന്ന് ഓടുന്നതിനിടയില് പെട്ടെന്ന് വീഴുകയും നായയുടെ കടിയേല്ക്കുകയും ചെയ്താല് മുഷ്ടികള് ചുരുട്ടി ഇരുചെവികളും പൊത്തി തല ഭാഗത്തും വിരലുകളുടെ അഗ്രഭാഗത്തും കടിയേല്ക്കാതെ റ പോലെ ചുരുണ്ടു കിടക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കില് വിരല്ത്തുമ്പത്തും ചെവിയിലും മുഖത്തും മറ്റും കടിയേല്ക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാം.
Also Read: അറുപതുകാരനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് വനത്തിലൂടെ നാലു കിലോ മീറ്ററോളം ചുമന്ന്; യാത്രാദുരിതം അവസാനിക്കാതെ ഇടമലക്കുടി