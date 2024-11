ETV Bharat / state

പാലക്കാട് 'താമര' വിരിയുന്ന ചിത്രവുമായി സി കൃഷ്‌ണകുമാര്‍; വയനാട്ടില്‍ എൻഡിഎ വിജയിക്കുമെന്ന് നവ്യ ഹരിദാസ്, ജയം ഉറപ്പെന്ന് യുഡിഎഫും എല്‍ഡിഎഫും

Photo Collage Of UDF, LDF and NDA Candidates In Palakkad ( ETV Bharat )