ETV Bharat / state

'ദുഷ്‌കരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ തൻ്റെ സർക്കാരും ജനങ്ങളും കേരളത്തിനൊപ്പം'; വയനാടിന് കൈത്താങ്ങായി യോഗി സര്‍ക്കാര്‍ - UP GIVES 10 CRORE TO KERALA

By PTI Published : 8 hours ago

Yogi Adityanath ( ETV Bharat )