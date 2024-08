ETV Bharat / state

ദുരിത ബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ച് സിപിഐ കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി - CPI CONTRIBUTED MONEY TO CMDRF

By ETV Bharat Kerala Team

CPI Kottayam district unit handed over Rs.10 lakh to the relief fund ( ETV Bharat )