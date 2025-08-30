ETV Bharat / state

യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി കുറയും, ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും വിട; കോഴിക്കോട്-വയനാട്‌ തുരങ്കപാത യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്‌ - KOZHIKODE WAYANAD TUNNEL PROJECT

വയനാട് ജില്ലയിൽ 5.58 കിലോമീറ്ററും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 3.15 കിലോമീറ്ററും നീളത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുരങ്കപാത നാല് വർഷംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പദ്ധതി

THAMARASSERY CHURAM വയനാട് തുരങ്കപാത Kozhikode Wayanad Tunnel Road Wayanad tunnel construction latest
model of wayanad-kozhikode tunnel project (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2025 at 10:59 AM IST

3 Min Read

കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി ചുരം പാതയിലെ ഗതാഗത നിരോധനവും യാത്രയും പ്രതിസന്ധി തീർക്കുമ്പോൾ തുരങ്ക പാതയുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നു. 8.73 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ആനക്കാംപൊയിൽ–കള്ളാടി–മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 31) മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. വയനാട് ജില്ലയിൽ 5.58 കിലോമീറ്ററും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 3.15 കിലോമീറ്ററും നീളത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുരങ്കപാത നാല് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പദ്ധതി.

കോഴിക്കോട് മറിപ്പുഴ മുതൽ വയനാട്ടിലെ മീനാക്ഷി പാലം വരെ അപ്രോച്ച് റോഡ്‌ ഉൾപ്പെടെ 8.73 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തുരങ്കപാതയുടെ 8.11 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളാണ്. പദ്ധതിയിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴക്ക് കുറുകെ രണ്ട് പ്രധാന പാലങ്ങളും മറ്റ് മൂന്ന് ചെറുപാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. ആറ് വളവുകളുള്ള റൂട്ടിൽ ഓരോ 300 മീറ്ററിലും ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയും (ക്രോസ് പാസേജ്) ഉണ്ടാവും. പദ്ധതിക്കായി 33 ഹെക്‌ടർ ഭൂമിയാണ്‌ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

THAMARASSERY CHURAM വയനാട് തുരങ്കപാത Kozhikode Wayanad Tunnel Road Wayanad tunnel construction latest
model of wayanad-kozhikode tunnel project (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കോഴിക്കോട്–വയനാട് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ തുരങ്കപാത

5771 മീറ്റർ വനമേഖലയിലൂടെയും 2964 മീറ്റർ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലൂടെയുമാണ് തുരങ്കപാത കടന്നു പോകുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ കോഴിക്കോട്–വയനാട് ഗതാഗതം സുഗമമാകുമെന്ന് തിരുവമ്പാടി എംഎൽഎ ലിൻ്റോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. യാത്രാസമയം കുറയുകയും വിനോദസഞ്ചാര-വ്യാപാര മേഖലകൾക്ക് വൻ ഉണർവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പദ്ധതിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.

തുരങ്കപാതയിൽ നാലുവരി ഗതാഗതമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ, വെൻ്റിലേഷൻ, അഗ്നിശമന സംവിധാനം, ടണൽ റേഡിയോ സിസ്റ്റം, ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം, ശബ്‌ദ സംവിധാനം, എമർജൻസി കോൾ സിസ്റ്റം, സിസിടിവി തുടങ്ങിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പാരിസ്ഥിതികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാത കടന്നുപോകുന്നത്. അതിനാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

THAMARASSERY CHURAM വയനാട് തുരങ്കപാത Kozhikode Wayanad Tunnel Road Wayanad tunnel construction latest
model of wayanad-kozhikode tunnel project (ETV Bharat)

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഒരു ബദൽ മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ തുരങ്കപാതയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇത് കോഴിക്കോടിനും വയനാടിനും ഇടയിലുള്ള യാത്രാദൂരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ മലബാർ മേഖലയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ഇത് സഹായകമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്-കുന്ദമംഗലം-എൻ.ഐ.ടി.-മുക്കം-തിരുവമ്പാടി-ആനക്കാംപൊയിൽ-കള്ളാടി-മേപ്പാടി-കൽപ്പറ്റ വഴിയാണ് യാത്ര സുഗമമാകുന്നത്. ആനക്കാംപൊയിൽ നിന്ന് മേപ്പാടിയിലേക്കുള്ള യാത്രാദൂരം 22 കിലോമീറ്ററായി കുറയും.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കിഫ്‌ബി, കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്നിവയുടെ തൃകക്ഷി കരാറിലാണ് തുരങ്കപാത നിർമാണം നടക്കുക. ഭോപ്പാൽ അസ്‌ഥാനമാക്കിയ ദിലിപ് ബിൽഡ്കോൺ, കൊൽക്കത്ത അസ്‌ഥാനമാക്കിയ റോയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ എന്നീ കമ്പനികളാണ് കരാർ ഏറ്റെടുത്തത്. 2134 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതി ചെലവ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ നേരത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ മാസത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കുമെന്നും ലിൻ്റോ ജോസഫ് ഫെയ്‌സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഭൂഗർഭ പാത

കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് എല്ലാം ട്രാക്കിലായത്. 60 ഉപാധികളോടെ അനുമതി ലഭിച്ച പാത രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഭൂഗർഭ പാതയായിരിക്കും. 2020-ലാണ് നൂറുദിന കര്‍മപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തുരങ്കപാത പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടർന്ന് കൊങ്കൺ റെയിൽവെ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനം നടത്തി. സർവേ പൂർത്തിയാക്കി ടെൻഡറും ക്ഷണിച്ചു. ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടീ നൽകിയതോടെയാണ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ നീണ്ടത്.

സർക്കാരിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആനക്കാംപൊയിൽ - കള്ളാടി - മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടായതോടെയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉയർന്നത്. 8.11 കി. മീ നീളവും നാലുവരി പാതയുമുള്ള ഇരട്ട തുരങ്കപാത എന്ന പ്രത്യേകതയോട് കൂടിയ ആനക്കാംപൊയിൽ - കള്ളാടി - മേപ്പാടി തുരങ്കമാണ് ശ്രേദ്ധേയമായൊരു സംരംഭം. ഇത് താമരശേരി ചുരം റോഡിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുകയും കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്റ്റി‌വിറ്റി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.' ഇതായിരുന്നു നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ പരാമർശം.

THAMARASSERY CHURAM വയനാട് തുരങ്കപാത Kozhikode Wayanad Tunnel Road Wayanad tunnel construction latest
model of wayanad-kozhikode tunnel project (ETV Bharat)

ഗുരുതര പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി

തുരങ്കപാത ഗുരുതര പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നും നിര്‍മാണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതിയും രംഗത്തുണ്ട്. കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന അപ്രൈസൽ കമ്മറ്റികൾ വിദഗ്‌ധ പഠന റിപ്പോർട്ടോ പഠനമോ നടത്താതെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ട സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗവും അത് നൽകിയില്ല. ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയറൻസ് നൽകേണ്ട വനം വകുപ്പും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. ചൂരൽമല, പുത്തുമല, കവളപ്പാറ ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ ദുരന്തം തുരങ്കം വരുന്ന മേഖലയിലാണ് ഉണ്ടായത്. കേന്ദ്ര അനുമതി നേടിയത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണെന്നുമാണ് വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡൻ്റ് ബാദുഷ പറയുന്നത്.

Also Read: വിപണി കീഴടക്കി ചെങ്ങാലിക്കോടൻ; ഓണത്തിന് കാഴ്ചക്കുലകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെ, ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച വാഴയിനം - CHENGALIKODAN BANANA THRISSUR

കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി ചുരം പാതയിലെ ഗതാഗത നിരോധനവും യാത്രയും പ്രതിസന്ധി തീർക്കുമ്പോൾ തുരങ്ക പാതയുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നു. 8.73 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ആനക്കാംപൊയിൽ–കള്ളാടി–മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 31) മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. വയനാട് ജില്ലയിൽ 5.58 കിലോമീറ്ററും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 3.15 കിലോമീറ്ററും നീളത്തിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുരങ്കപാത നാല് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പദ്ധതി.

കോഴിക്കോട് മറിപ്പുഴ മുതൽ വയനാട്ടിലെ മീനാക്ഷി പാലം വരെ അപ്രോച്ച് റോഡ്‌ ഉൾപ്പെടെ 8.73 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തുരങ്കപാതയുടെ 8.11 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളാണ്. പദ്ധതിയിൽ ഇരുവഴിഞ്ഞി പുഴക്ക് കുറുകെ രണ്ട് പ്രധാന പാലങ്ങളും മറ്റ് മൂന്ന് ചെറുപാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. ആറ് വളവുകളുള്ള റൂട്ടിൽ ഓരോ 300 മീറ്ററിലും ഇരട്ട തുരങ്കങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയും (ക്രോസ് പാസേജ്) ഉണ്ടാവും. പദ്ധതിക്കായി 33 ഹെക്‌ടർ ഭൂമിയാണ്‌ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

THAMARASSERY CHURAM വയനാട് തുരങ്കപാത Kozhikode Wayanad Tunnel Road Wayanad tunnel construction latest
model of wayanad-kozhikode tunnel project (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കോഴിക്കോട്–വയനാട് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ തുരങ്കപാത

5771 മീറ്റർ വനമേഖലയിലൂടെയും 2964 മീറ്റർ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലൂടെയുമാണ് തുരങ്കപാത കടന്നു പോകുന്നത്. പദ്ധതി പൂർത്തിയായാൽ കോഴിക്കോട്–വയനാട് ഗതാഗതം സുഗമമാകുമെന്ന് തിരുവമ്പാടി എംഎൽഎ ലിൻ്റോ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. യാത്രാസമയം കുറയുകയും വിനോദസഞ്ചാര-വ്യാപാര മേഖലകൾക്ക് വൻ ഉണർവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും പദ്ധതിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന എംഎൽഎ പറഞ്ഞു.

തുരങ്കപാതയിൽ നാലുവരി ഗതാഗതമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ, വെൻ്റിലേഷൻ, അഗ്നിശമന സംവിധാനം, ടണൽ റേഡിയോ സിസ്റ്റം, ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റം, ശബ്‌ദ സംവിധാനം, എമർജൻസി കോൾ സിസ്റ്റം, സിസിടിവി തുടങ്ങിയ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പാരിസ്ഥിതികമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഈ പാത കടന്നുപോകുന്നത്. അതിനാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

THAMARASSERY CHURAM വയനാട് തുരങ്കപാത Kozhikode Wayanad Tunnel Road Wayanad tunnel construction latest
model of wayanad-kozhikode tunnel project (ETV Bharat)

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഒരു ബദൽ മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ തുരങ്കപാതയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇത് കോഴിക്കോടിനും വയനാടിനും ഇടയിലുള്ള യാത്രാദൂരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ മലബാർ മേഖലയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ഇത് സഹായകമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട്-കുന്ദമംഗലം-എൻ.ഐ.ടി.-മുക്കം-തിരുവമ്പാടി-ആനക്കാംപൊയിൽ-കള്ളാടി-മേപ്പാടി-കൽപ്പറ്റ വഴിയാണ് യാത്ര സുഗമമാകുന്നത്. ആനക്കാംപൊയിൽ നിന്ന് മേപ്പാടിയിലേക്കുള്ള യാത്രാദൂരം 22 കിലോമീറ്ററായി കുറയും.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, കിഫ്‌ബി, കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്നിവയുടെ തൃകക്ഷി കരാറിലാണ് തുരങ്കപാത നിർമാണം നടക്കുക. ഭോപ്പാൽ അസ്‌ഥാനമാക്കിയ ദിലിപ് ബിൽഡ്കോൺ, കൊൽക്കത്ത അസ്‌ഥാനമാക്കിയ റോയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ എന്നീ കമ്പനികളാണ് കരാർ ഏറ്റെടുത്തത്. 2134 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതി ചെലവ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ നേരത്തെ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ മാസത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കുമെന്നും ലിൻ്റോ ജോസഫ് ഫെയ്‌സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഭൂഗർഭ പാത

കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് എല്ലാം ട്രാക്കിലായത്. 60 ഉപാധികളോടെ അനുമതി ലഭിച്ച പാത രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഭൂഗർഭ പാതയായിരിക്കും. 2020-ലാണ് നൂറുദിന കര്‍മപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി തുരങ്കപാത പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തുടർന്ന് കൊങ്കൺ റെയിൽവെ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനം നടത്തി. സർവേ പൂർത്തിയാക്കി ടെൻഡറും ക്ഷണിച്ചു. ടെൻഡർ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടീ നൽകിയതോടെയാണ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ നീണ്ടത്.

സർക്കാരിൻ്റെ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആനക്കാംപൊയിൽ - കള്ളാടി - മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടായതോടെയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉയർന്നത്. 8.11 കി. മീ നീളവും നാലുവരി പാതയുമുള്ള ഇരട്ട തുരങ്കപാത എന്ന പ്രത്യേകതയോട് കൂടിയ ആനക്കാംപൊയിൽ - കള്ളാടി - മേപ്പാടി തുരങ്കമാണ് ശ്രേദ്ധേയമായൊരു സംരംഭം. ഇത് താമരശേരി ചുരം റോഡിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുകയും കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്റ്റി‌വിറ്റി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.' ഇതായിരുന്നു നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ പരാമർശം.

THAMARASSERY CHURAM വയനാട് തുരങ്കപാത Kozhikode Wayanad Tunnel Road Wayanad tunnel construction latest
model of wayanad-kozhikode tunnel project (ETV Bharat)

ഗുരുതര പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി

തുരങ്കപാത ഗുരുതര പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നും നിര്‍മാണം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതിയും രംഗത്തുണ്ട്. കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന അപ്രൈസൽ കമ്മറ്റികൾ വിദഗ്‌ധ പഠന റിപ്പോർട്ടോ പഠനമോ നടത്താതെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ട സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗവും അത് നൽകിയില്ല. ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയറൻസ് നൽകേണ്ട വനം വകുപ്പും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. ചൂരൽമല, പുത്തുമല, കവളപ്പാറ ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ ദുരന്തം തുരങ്കം വരുന്ന മേഖലയിലാണ് ഉണ്ടായത്. കേന്ദ്ര അനുമതി നേടിയത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണെന്നുമാണ് വയനാട് പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സമിതി പ്രസിഡൻ്റ് ബാദുഷ പറയുന്നത്.

Also Read: വിപണി കീഴടക്കി ചെങ്ങാലിക്കോടൻ; ഓണത്തിന് കാഴ്ചക്കുലകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെ, ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച വാഴയിനം - CHENGALIKODAN BANANA THRISSUR

For All Latest Updates

TAGGED:

THAMARASSERY CHURAMവയനാട് തുരങ്കപാതKOZHIKODE WAYANAD TUNNEL ROADWAYANAD TUNNEL CONSTRUCTION LATESTKOZHIKODE WAYANAD TUNNEL PROJECT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്ന ആ 90 മിനിറ്റ്; ഗോള്‍ പോസ്‌റ്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പന്ത് തൊടുത്തു വിട്ടു, ഈ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അടിച്ചത് മിന്നുന്ന ഗോള്‍

97% വരെ മരണനിരക്ക്: അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം വർധിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.