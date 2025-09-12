വയനാട്-കോഴിക്കോട് ബദൽ പാത; നടപടി വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ, സന്ദർശിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
റോഡിനു വേണ്ടി എത്ര സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കണക്കാക്കും. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും രൂപരേഖയും ലഭിച്ച ശേഷം വനം വകുപ്പ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
Published : September 12, 2025 at 4:39 PM IST
കോഴിക്കോട്: വയനാട് ബദൽ പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് വനം മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ. പൂഴിത്തോട് പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ റോഡിനായി സർക്കാറിന് പ്രത്യേക താത്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റോഡിൻ്റെ സാധ്യത പഠനത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ 1.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത്.
അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വനത്തിനുള്ളിലെ സർവേയും പൂർത്തിയാക്കി. ഇനി റോഡിനു വേണ്ടി എത്ര സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കണക്കാക്കും. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും രൂപരേഖയും ലഭിച്ച ശേഷം വനവകുപ്പ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രധാനമായും വനമേഖലയിൽ എത്രത്തോളം മരങ്ങൾ ഈ പാതയ്ക്കായി മുറിച്ചു മാറ്റണം എന്നതിൽ വനംവകുപ്പ് കണക്ക് തയാറാക്കും.
ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഡിപിആർ തയാറാക്കും. എന്താണ് ഈ പാതയുടെ പ്രാധാന്യം എന്നത് കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. താമരശ്ശേരി, കുറ്റ്യാടി ചുരങ്ങളിലെ വീതി കുറവും ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളും വലിയ തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പകരമായി സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിനു മുന്നിൽ ബദൽ പാത ആവശ്യങ്ങൾ നിരത്തിയതാണ്.
എന്നാൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 1994 ൽ ഈ പദ്ധതി ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളവും കേന്ദ്രവും ഭരിച്ചിരുന്നത് ഒരേ പാർട്ടിയാണ്. ആ സമയത്തും കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിവച്ചത്.
എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ മറിച്ചാണ്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ശക്തമായി. വാഹനങ്ങളും ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങളും വർധിച്ചു. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് ശക്തമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും കേരള സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയെന്നും അന്തിമ തീരുമാനം അവരുടേതാണെന്നും വനം മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പാത കണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
പാത സന്ദർശിച്ച് വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. 'ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാനും മനസിലാക്കാനുമാണ്, കാരണം ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. നേരിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. റോഡ് ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, എന്താണ് നടക്കുന്നത്, എന്താണ് പുരോഗതി, എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ എതിർപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ നേരിൽ അറിയണം' എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
'ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ധാരണ കിട്ടി. വർഷങ്ങളായി ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നവരെയും കണ്ടുമുട്ടി. പ്രത്യേകിച്ച് വനഭൂമിക്ക് പകരം ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ശകുന്തളജിയെ കണ്ടുമുട്ടി. അതിനാൽ വിഷയം എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസിലായ'യെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'ഇപ്പോൾ സർവേ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കാനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. അതിൽ തനിക്കെന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാനോ പിന്തുണ നൽകാനോ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും. പുരോഗതി അറിയിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.' എംപി പറഞ്ഞു.
ഏതാണ് എളുപ്പം എന്നു പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. അത് അധികാരികളുടെ കാര്യമാണ്. ബദൽപാതക്കായി സർവേ പൂർത്തിയായി. മറ്റു ബദൽ റോഡിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരാണ്. ജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അതേ സമയം പരിസ്ഥിതിയും പ്രകൃതിയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുമുണ്ട്.
രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഒരു ബാലൻസ് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാകാത്ത ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അവർക്കു ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതിനാൽ നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായിരിക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.
യാത്രാനുഭവം പങ്കുവച്ച് ബോബൻ
ഇരു ഭാഗത്തെയും ജനങ്ങളുടെ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിനാണ് ഇന്നലെ വനത്തിലെ അന്തിമ സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കിത്. ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നു ദിവസമെങ്കിലും സർവേയ്ക്ക് വേണ്ടിവരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റി ജിപിഎസ്, ഡ്രോൺ സർവേ പൂർത്തിയാക്കി.
കർമ്മസമിതി അംഗങ്ങളും ഇതിന് സാക്ഷിയായിരുന്നു. സർവേയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായസഹകരണങ്ങളും തങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന് കർമ്മസമിതി അംഗവും വർഷങ്ങളായി ഈ പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി കുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബോബൻ വെട്ടിക്കൽ പറഞ്ഞു. 'രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ തന്നെ സർവേയുടെ ഉദ്ഘാടന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സർവേയ്ക്ക് വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വഴികാട്ടുന്നതിനപ്പുറം അവർക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം കർമ്മസമിതി ഒരുക്കിയിരുന്നു.
രണ്ടാം ചീളിയിൽ നിന്ന് തലപ്പാറ വരെ ജീപ്പിലാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. അവിടെനിന്ന് കാൽനടയായി താഴെ കരിങ്കണ്ണി വരെ യാത്ര ചെയ്തു. എന്തായിത്തീരും എന്ന ആശങ്കയോടെയാണ് വിലങ്ങം പാറയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചത്. എന്നാൽ അവിടെയെത്തി ഭീമൻ വിലങ്ങങ്ങംപാറയിൽ 200 മീറ്ററോളം തുരങ്കം തീർത്താൽ പാത എളുപ്പമാകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ വനവകുപ്പ് അധികൃതരോടും ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അധികൃതരോടും പറഞ്ഞു.
അവരുടെ മറുപടി കേട്ടതോടെ നാട്ടുകാരുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ള ഒരു പാത വയനാട്ടിലേക്ക് വേറെ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു സർവേയ്ക്ക് എത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കുവച്ചത്. തുരങ്കത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ജനങ്ങൾ ഓർമിപ്പിച്ചോടെ അവർക്ക് വലിയ മതിപ്പായി. പാറയ്ക്ക് മുകളിൽ എത്തി അന്തരീക്ഷം തെളിവായതോടെ ഡ്രോൺ പറത്തി വയനാട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് സർവേ അവസാനിപ്പിച്ച ഭാഗവുമായി കണക്കുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ അതിനിടെ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായി. വയനാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതിവാദിയായ ബാദുഷ പരാതി നൽകിയ പ്രകാരം ഫോറസ്റ്റ് വിജിലൻസ് സംഘം ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു. അനുമതിയില്ലാതെ വനത്തിലേക്ക് ഒരു സംഘം ആളുകൾ എത്തി എന്നതായിരുന്നു പരാതി. എന്നാൽ ഇത് സർക്കാർ അനുമതിയോട് കൂടിയുള്ള സർവ്വേയാണെന്ന് പെരുവണ്ണാമുഴി ഡിവിഷനിലെ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ അവർ തിരിച്ചു പോയി.
സർവ്വേയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി. മൂന്നു ദിവസം വേണ്ടിവരും എന്ന് കരുതിയ സർവേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയോടെ പൂർത്തിയാക്കി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു. പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വച്ച് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വിളമ്പി. ഒടുവിൽ കാടുകയറി നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷയും ആശ്വാസവുമാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ മുൻ തലമുറയും ഞങ്ങളും വിട്ടുകൊടുത്ത ഭൂമിയിൽ ഒരു പാത വരും എന്ന പ്രതീക്ഷ വന്നണഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചവരിൽ ചിലരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വഴിയിലൂടെ വയനാട്ടിലേക്ക് സുഗമമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന പ്രാർഥന മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്.' ബോബൻ വെട്ടിക്കൽ പറഞ്ഞു.
ബദല് പാതയെ കുറിച്ച്
കരിങ്കണ്ണി മുതൽ മേലെ കരിങ്കണ്ണി വരെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് സർവ്വേ നടന്നത്. ഇതിൽ 2.50 കിലോമീറ്റർ നിക്ഷിപ്ത വനവും ബാക്കി 2.50 ഭൂമി സംരക്ഷിത വനവുമാണ്. പൂഴിത്തോട് നിന്ന് തരിയോടെക്കാണ് ആദ്യം ബദൽ പാത ആലോചിച്ചത്. ഇതിന് 27 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ബാണാസുര ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ തട്ടി വഴി പടിഞ്ഞാറത്തറയിലേക്ക് മാറ്റി. റൂട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരം കുറഞ്ഞ് അത് 21 കിലോമീറ്റർ ആയി ചുരുങ്ങി. പുതിയ വഴിയിലെ പാറയിൽ തുരങ്കം കൂടി വന്നാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടി ദൂരം കുറയും. പൂഴിത്തോട് – പടിഞ്ഞാറത്തറ ബദൽ റോഡിനായി ജനങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് 30 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്.
1994 സെപ്റ്റംബർ 23ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ തറക്കല്ലിട്ട അനുബന്ധ റോഡിൻ്റെ 14.285 കിലോമീറ്റർ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. 9.60 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് റോഡ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പൂഴിത്തോട് പനയ്ക്കംകടവ് വരെയും വയനാട് ജില്ലയിൽ കുറ്റിയാംവയൽ വരെയും ടാറിങ് പൂർത്തീകരിച്ചതാണ്. കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൂരവും ചെലവും കുറഞ്ഞ ബദൽ പാതയെന്നതും ഈ റൂട്ടിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്.
