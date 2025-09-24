'അവൻ്റെ ഇഷ്ടം തീരാൻ നിന്നു കൊടുക്കൂ'; ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനും ഭർത്താവിനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി യുവതി
ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തും ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായ പി ജംഷീദിനെതിരെയാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയത്.
Published : September 24, 2025 at 11:33 PM IST
വയനാട്: വയനാട്ടിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനെതിരെ യുവതി ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നൽകി. ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തും ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും സിപിഎം കോട്ടത്തറ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പി ജംഷീദിനെതിരെയാണ് കൽപറ്റ പൊലീസിൽ യുവതി പരാതി നൽകിയത്. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ഷൈജലിനെതിരെയും ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലെത്തി ജംഷീദ് ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ കടന്നുപിടിച്ചുവെന്നും ഭർത്താവ് മർദിക്കുകയും കൂട്ടുകാരന് വഴങ്ങാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.
യുവതിയുടെ പരാതിയും ആരോപണങ്ങളും
ലൈംഗിക പീഡനം, ഗാർഹിക പീഡനം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കൽപറ്റ പൊലീസ് രണ്ട് കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചു എന്ന വകുപ്പിലാണ് ജംഷീദിനെതിരെ കേസ്. ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെയും ഗാർഹിക പീഡന പരാതിയിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീധനമായി 101 പവനും കാറും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും പീഡിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും യുവതി ആരോപിച്ചു.
മാധ്യമങ്ങളോട് യുവതി വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ മാസം 17നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നതെന്ന് യുവതി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഭർത്താവുമായി എത്തുന്ന ജംഷീദ് കള്ളു കുടിച്ച് മക്കളുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ലൈംഗിക താൽപര്യത്തോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഈ വിവരം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ‘അവൻ്റെ ഇഷ്ടം തീരാൻ അവനങ്ങ് നിന്നു കൊടുക്കൂ’ എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. ഭർത്താവിൻ്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ തൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഫോൺ നമ്പറും നൽകി പലരോടും സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും യുവതി പറഞ്ഞു. ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മ 'കിടന്നുകൊടുക്കുകയല്ലേ' എന്ന് ചോദിച്ചതായും യുവതി വെളിപ്പെടുത്തി.
ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രതികരണവും ആരോപണങ്ങളും
യുവതിയുടെ പരാതിക്കെതിരെ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയാണ് ഭർത്താവ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവായ ജംഷീദ് വളർന്നു വരുന്ന നേതാവാണെന്നും അതിനാൽ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണ് ആരോപണങ്ങളെന്നും ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു. ജംഷീദിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാര്യയും മക്കളും ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. പീഡനശ്രമം നടന്നു എന്നു പറയുന്ന ദിവസം ജംഷീദ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഭർത്താവ് മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ മർദിച്ചതായും ഭർത്താവ് ആരോപിച്ചു.
അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു
യുവതിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്ന് ജംഷീദും പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, പരാതി ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
