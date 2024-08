ETV Bharat / state

'മുണ്ടക്കൈ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് റെഡ് സോണിൽ'; മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വയനാട് ഡിഎഫ്ഒ - WAYANAD DFO ABOUT LANDSLIDE

By ETV Bharat Kerala Team

Wayanad Landslide Area Before And After ( ETV Bharat )