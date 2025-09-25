വയനാട് കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിസന്ധി; വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എൻഡി അപ്പച്ചൻ്റെ രാജി
ഡിസിസി ട്രഷററുടെയും മകൻ്റെയും ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളാണ് രാജിക്ക് കാരണം. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിൽ അപ്പച്ചൻ രണ്ടാം പ്രതിയാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്നതാണ് രാജിയിലൂടെ പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Published : September 25, 2025 at 5:09 PM IST
വയനാട്: വയനാട് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ഡിസിസി) പ്രസിഡൻ്റ് എൻഡി അപ്പച്ചൻ രാജിവച്ചു. പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിലെ ശക്തമായ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളാണ് രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിനെ പിടിച്ചുലച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ രാജി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ രാജിക്കു പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കോഴയിടപാടിൽ കുരുങ്ങി ഡിസിസി വയനാട് ട്രഷറർ എൻഎം വിജയനും മകൻ ജിജേഷും ജീവനൊടുക്കിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. കൂടാതെ, മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തംഗവും അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്തയാളുമായിരുന്ന ജോസ് നെല്ലേടത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യയും കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കി.
ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിൽ എൻഡി അപ്പച്ചൻ രണ്ടാം പ്രതിയായതും പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കി. ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ വിഭാഗീയത വർധിപ്പിച്ചു. അപ്പച്ചനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവസാന നിമിഷംവരെ പാർട്ടി നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് രാജി സ്വീകരിച്ചത്. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് രാജിക്കത്ത് സ്വീകരിച്ചു. കൽപ്പറ്റ നഗരസഭ ചെയർമാൻ ടിജെ ഐസക്കിന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ താത്കാലിക ചുമതല നൽകിയതായാണ് സൂചന.
വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസിനെ മാസങ്ങളായി പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളുടെയും ആരോപണങ്ങളുടെയും മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണ് എൻഡി അപ്പച്ചൻ്റെ രാജി. കോഴയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസിസി ട്രഷററായിരുന്ന എൻഎം വിജയനും മകൻ ജിജേഷും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു. എൻഎം വിജയൻ പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ ശ്രമം നടന്നതായി ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് എൻഡി അപ്പച്ചനാണെന്നും ആരോപണങ്ങളുണ്ടായി.
വിജയൻ്റെയും മകൻ്റെയും മരണത്തിൽ അപ്പച്ചനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സമ്മർദം പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിലേക്കും എത്തി. എന്നാൽ, ഈ ഘട്ടത്തിൽ അപ്പച്ചനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ, ഇത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ മറുവിഭാഗത്തിന് വലിയ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരുകൂട്ടം പ്രവർത്തകർ കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചതും പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി.
മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തംഗം ജോസ് നെല്ലേടത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യയും പാർട്ടിയിലെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളുടെ മുഖം വെളിപ്പെടുത്തി. എൻഡി അപ്പച്ചൻ്റെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ജോസ്, പഞ്ചായത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടതായി ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അവഗണനയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
Also Read:- പാലിയേക്കര ടോൾ പിരിവ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് തുടരും; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി