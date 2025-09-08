ETV Bharat / state

പാർവതി പുത്തനാറിൽ ജലഗതാഗതം ഉടൻ; 494 കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും, ബോട്ട് ജെട്ടികൾ ത്രി ഡി പ്രിൻ്റിങ്ങി ലൂടെ, കിഫ്‌ബിയുടെ അനുമതി കാത്ത് പദ്ധതി രേഖ

183.2 കോടി രൂപയുടെ വിശദമായി പദ്ധതി രേഖ കിഫ്‌ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചതായി കേരള വാട്ടർ വെയ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡ് പ്രതിനിധി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Water Transport in Parvathi Puthannaar
പാർവതി പുത്തനാര്‍ (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെയാകെ കാർഷിക - വ്യവസായിക രംഗത്ത് ഒരു കാലത്ത് നിർണായകമായ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന ജലപാതയാണ് പാർവതി പുത്തനാർ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വടക്ക് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വാമനപുരം നദിയെ നഗരവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മനുഷ്യനിർമിത കനാലായ പാർവതി പുത്തനാറിൻ്റെ എൻജിനീയറിങ് വൈഭവം ഇന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കാലക്രമേണ മാലിന്യം ചീഞ്ഞുനാറുന്ന ജലാശയമായി മാറിയ പാർവതി പുത്തനാറിനെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി സജീവമായി തുടർന്നു വരുന്നു.

എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ കോവളം തീരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ജലമാർഗത്തിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് കേരള വാട്ടർ വെയ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡ്. ഇതിനായി 183.2 കോടി രൂപയുടെ വിശദമായി പദ്ധതി രേഖ കിഫ്‌ബിക്ക് സമർപ്പിച്ചതായി കേരള വാട്ടർ വെയ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡ് പ്രതിനിധി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. 16.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് നവീകരണം.

Water Transport in Parvathi Puthannaar
പാർവതി പുത്തനാര്‍ (ETV Bharat)

ടൂറിസം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജലഗതാഗതം മാത്രമല്ല പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സാധ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുകൾ, നടപ്പാതകൾ, സംരക്ഷണ ഭീത്തികൾ എന്നിങ്ങനെ പാർവതി പുത്തനാറിൻ്റെ മുഖം അടിമുടി മാറ്റുന്ന തരത്തിലാകും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. കോവളം ബേക്കൽ ജലപാത ആക്കുളം കായലിലാകും സമാപിക്കുക. 2026 ജനുവരിയോടെ ആക്കുളം മുതൽ തൃശൂർ ചേറ്റുവ വരെയുള്ള ആദ്യ സ്ട്രെച്ച് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാണ്. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ആക്കുളം - കോവളം സ്‌ട്രെച്ചും നടപ്പിലാക്കാനാണ് കേരള വാട്ടർ വെയ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

494 കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും, നാലിടത്ത് സ്റ്റോപ്പുകൾ

പാർവതി പുത്തനാറിൻ്റെ ഇരുകരകളിലുമായി 494 കുടുംബങ്ങളെയാകും പുനരധിവസിപ്പിക്കുക. 454 കുടുംബങ്ങൾ പുനരധിവാസത്തിന് സമ്മതമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലും ആവശ്യമാണ്. ശരാശരി 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാകും നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിക്കുക. 986 ഏക്കാറോളം സ്ഥലമാകും ഏറ്റെടുക്കുക. ആകെ 247.2 കോടി രൂപയാണ് പുനരധിവാസത്തിനായി സർക്കാർ നൽകേണ്ടത്. 349 കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 217 കുടുംബങ്ങൾ ഇതുവരെ നഷ്ടപരിഹാരം കൈപറ്റി. നിലവിൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പും, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയും കൃത്യമായി ഇടവേളകളിൽ പാർവതി പുത്തനാർ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്.

Water Transport in Parvathi Puthannaar
പാർവതി പുത്തനാര്‍ (ETV Bharat)

പദ്ധതിക്ക് കിഫ്‌ബിയുടെ അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചാൽ കോവളം ബേക്കൽ ജലപാതയുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പാർവതി പുത്തനാറിലെ പണികളും ആരംഭിക്കാനാണ് കേരള വാട്ടർ വെയ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡിന്റെ നീക്കം. ജലഗതാഗതം ആരംഭിച്ചാൽ കോവളം, തിരുവല്ല, വള്ളക്കടവ്, ചാക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബോട്ട് ജെട്ടികൾ നിർമിക്കും. കോവളം-ബേക്കൽ ജലപാതയിലെ ബോട്ട് ജെട്ടികൾ പണിയാൻ റോബോട്ടിക് കൈ (Robotic Arm)ഉപയോഗിക്കാൻ മുൻപ് നിർമിതി കേന്ദ്രവും കിഫ്‌ബിയോട് അനുമതി തേടിയിരുന്നു.

ത്രി ഡി പ്രിൻ്റിങ് (3d printing) ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഈ നിർമാണ രീതിയിൽ ബോട്ട് ജെട്ടികളുടെ നിർമാണം പൂർണമായും റോബോട്ടാകും നിർവഹിക്കുക. പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്നും കേരള വാട്ടർ വെയ്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ ലിമിറ്റഡ് അറിയിച്ചു.

