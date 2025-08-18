ETV Bharat / state

30 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ജലസംഭരണി തകര്‍ന്ന് കുടിവെള്ളം മുട്ടി എരഞ്ഞിപ്പറമ്പുകാര്‍; ഇരച്ചെത്തിയ വെള്ളത്തില്‍ വീടുകള്‍ക്കും വാഹനങ്ങള്‍ക്കും കേടുപാട് - WATER TANK COLLAPSED IN KOZHIKODE

അൻപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയാണ് തകർന്നത്. പ്രദേശവാസികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വെള്ളം ടാങ്ക് തകർന്നതോടെ പരിസരങ്ങളിലെ രണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തി.

Water tank collapse in Chathamangalam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 2:48 PM IST

കോഴിക്കോട്: രൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ആകെ ആശ്രയമായ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണി തകർന്നു. ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ എരഞ്ഞിപ്പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ തകർന്ന് വീണത്. അൻപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണിയാണ് തകർന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു

പ്രദേശവാസികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വെള്ളം ടാങ്ക് തകർന്നതോടെ പരിസരങ്ങളിലെ രണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തി. ഇതോടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ക്കും വീടുകൾക്കും ഭാഗികമായി കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായെന്നും വീടുകളുടെ സംരക്ഷണഭിത്തി തകർന്നെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.




മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് തകർന്ന എരഞ്ഞിപ്പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണി. തൊട്ടടുത്തുതന്നെ മറ്റൊരു ജലസംഭരണി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഴയ ജലസംഭരണിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനുള്ള വെള്ളം ശേഖരിച്ചിരുന്നത്. കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തിക്കുള്ളിലെ ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ ദ്രവിച്ചു പോയതാണ് ജലസംഭരണി പെട്ടെന്ന് തകരാൻ കാരണം എന്നാണ് പ്രാഥമിക സൂചന.

എരഞ്ഞിപ്പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണി തകർന്നു (ETV Bharat)

ജലസംഭരണി തകർന്നതോടെ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും വെള്ളം കിട്ടാതായി. എരഞ്ഞിപ്പറമ്പ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി വഴി ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം മാത്രമായിരുന്നു പ്രദേശവാസികളുടെ ആശ്രയം. ഇപ്പോൾ ജലസംഭരണി തകർന്നതോടെ കുടിവെള്ളത്തിനു വേണ്ടി ഇനി എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എരഞ്ഞിപറമ്പിലെ നൂറ്റിഇരുപത് കുടുംബങ്ങൾ.

പരിസരവാസികൾക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായിരുന്ന ജലസംഭരണിയുടെ തകർച്ച പരിശോധിക്കാൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉൾപ്പെടെ വിദഗ്‌ധസംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും. പ്രദേശവാസികൾക്ക് കുടിവെള്ളം മുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും കുടിവെള്ള വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചാത്തമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷൻ ഓളിക്കൽ ഗഫൂർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ALSO READ: ആശങ്ക ഒഴിയാതെ എയർ ഇന്ത്യ, വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറിയില്ലെന്ന് സിയാൽ,യന്ത്ര തകരാണെന്ന് സ്ഥിരീകരണം




