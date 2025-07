ETV Bharat / state

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കണോ? അറിയാം നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ - ENROLLMENT IN VOTER LIST

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ വര്‍ഷമെത്തും. വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കാന്‍ വിട്ടുപോയവര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി സ്വയം പേര് ചേര്‍ക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. വാര്‍ഡും നിയോജകമണ്ഡലവും മാറിയവര്‍ക്ക് വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ നിന്നും ഓണ്‍ലൈനായി പേര് മാറ്റാനും വിവരങ്ങള്‍ മാറ്റി നല്‍കാനും പുതുതായി രേഖപ്പെടുത്താനുമുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിച്ച ശേഷം അപേക്ഷ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ടു നേരിട്ടോ തപാല്‍ മാര്‍ഗമോ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസര്‍ ഡോ.രത്തന്‍ യു ഖേല്‍ക്കര്‍ അറിയിച്ചു.



1. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ച് (www.sec.kerala.gov.in) Sign In പേജിലെ Citizen Registration വഴി പേരും മൊബൈല്‍ നമ്പരും പാസ്സ് വേര്‍ഡും നല്‍കി profile create ചെയ്യാവുന്നതാണ്. OTP authentication നടന്ന മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ ആയിരിക്കും ലോഗിന്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള username.

2. Username & password നല്‍കി ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക. Profile ല്‍ ഫോം 4, ഫോം 5, ഫോം 6, ഫോം 7 ഉം അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വലതുവശത്ത് മുകളിലായി (Help) ല്‍ Screen cast വീഡിയോകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രീതി മുഴുവനായി ഈ വീഡിയോയില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

3. അതാത് പ്രൊഫൈല്‍ വഴി സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകളുടെ ലിസ്റ്റും ബന്ധപ്പെട്ട ഫാറമുകളും Dashboard ല്‍ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ഓരോ അപേക്ഷയിന്‍മേലും ഇലക്ടറല്‍ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ എടുത്ത നടപടികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം status ഓപ്ഷന്‍ വഴി അപേക്ഷകര്‍ക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്.

4. നിലവില്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ https://sec.kerala.gov.in/rfs/search/index ഈ ലിങ്കില്‍ EPIC(വോട്ടര്‍ ഐഡി ) നമ്പര്‍ നല്‍കി സെര്‍ച്ച് ചെയ്താല്‍ മതിയാകും.

5. കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി https://www.sec.kerala.gov.in/public/voters/list എന്ന ലിങ്ക് സന്ദര്‍ശിക്കുക.





തദ്ദേശ സ്ഥാപനം മാറാനും പുതുതായി പേര് ചേര്‍ക്കാനും



(1)വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മാറാനും പുതുതായി പേര് ചേര്‍ക്കാനും വെബ്‌സൈറ്റിലെ Name Inclusion (Form 4) തെരഞ്ഞെടുക്കണം.

(2)ഇതില്‍ നിന്നും ജില്ല, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, നിയോജകമണ്ഡലം/ വാര്‍ഡ്, ഭാഗം നമ്പര്‍ എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. അതേ ഭാഗത്തിൻ്റെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗത്തിൻ്റെയോ അയല്‍വാസിയുടെയോ വോട്ടര്‍ പട്ടികയിലെ സീരിയല്‍ നമ്പര്‍ കൊടുക്കുയും ശേഷം വോട്ടറുടെയും രക്ഷകര്‍ത്താവിൻ്റെയും വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുക.

(3)വോട്ടറുടെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് proceed ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. വോട്ടര്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങള്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ ലഭ്യമാകും.

(4)അവ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ശരിയാണെങ്കില്‍ Confirm Application button click ചെയ്യുക. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടതായി സ്‌ക്രീനില്‍ തെളിയുന്നതാണ്.

(5)Profile ഹോം പേജില്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയുടെ പകര്‍പ്പും(Form 4) Hearing Notice (Form 12) ഉം അപ്പോള്‍ തന്നെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വിവരങ്ങള്‍ തിരുത്താന്‍



(1)നിലവില്‍ വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ തിരുത്തുന്നതിന് ഫോറം 6 ല്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്, അതിനായി Corrections (Form 6) എന്ന ഓപ്ഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കണം.

(2)വോട്ടറുടെ ജില്ല, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, നിയോജകമണ്ഡലം/ വാര്‍ഡ്, ഭാഗം നമ്പര്‍, സീരിയല്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ നല്‍കി Get Data ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വോട്ടറുടെ നിലവിലെ വിവരങ്ങള്‍ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വേണ്ട തിരുത്തലുകള്‍ വലതുവശത്തെ കോളങ്ങളില്‍ ചേര്‍ക്കാവുന്നതാണ്. തുര്‍ന്ന് Submit ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുക.

(3)Profile ഹോം പേജില്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നതാണ്. പട്ടികയില്‍ നിലവില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതെങ്കില്‍ 'Change Photo' button ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Photo upload ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(4)Profile ഹോം പേജില്‍ അപേക്ഷയുടെ പകര്‍പ്പും (Form 6) Hearing Notice (Form 15) ഉം അപ്പോള്‍ തന്നെ download ചെയ്യാവുന്നതാണ്.





വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ സ്വന്തം വാര്‍ഡിലേക്കും മണ്ഡലത്തിലേക്കും മാറാന്‍



(1)തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം / വാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു നിയോജക മണ്ഡലം / വാര്‍ഡിലേക്കോ, ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ / വാര്‍ഡിലെ ഒരു ഭാഗത്തില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്കോ മാറുന്നതിനായി ഫോറം 7 ല്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്, അതിനായി Transposition (Form 7) button സെലക്ട് ചെയ്യുക.

(2)വോട്ടറുടെ ജില്ല, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, നിയോജകമണ്ഡലം/ വാര്‍ഡ്, ഭാഗം നമ്പര്‍, സീരിയല്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ നല്‍കി Get Data ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

(3)വോട്ടറുടെ നിലവിലെ വിവരങ്ങള്‍ സ്‌ക്രീനിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് ലഭിക്കും. വേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ വലതുവശത്തെ കോളങ്ങളില്‍ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് Submit നല്കാം.

(4)Profile ഹോം പേജില്‍ അപേക്ഷയുടെ പകര്‍പ്പും (Form 7) Hearing Notice (Form 15A) ഉം അപ്പോള്‍ തന്നെ download ചെയ്യാവുന്നതാണ്.





വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്താനും ഒഴിവാക്കാനും



(1)വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേര് ഉള്‍പെടുത്തുന്നതിലുള്ള / നിലവിലെ വോട്ടറുടെ പേര് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ആക്ഷേപം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി ഫോറം 5 ല്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. അതിയായി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ Deletion Form 5 സെലക്ട് ചെയ്യുക.

(2)വോട്ടര്‍പട്ടികയില്‍ പേര് ഉള്‍പെടുത്തുന്നതിലുള്ള ആക്ഷേപം(Objection to Name inclusion) സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് വോട്ടറുടെ അപ്ലിക്കേഷന്‍ ID നല്‍കി Submit ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വോട്ടറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

(3)ശേഷം ആക്ഷേപം സമര്‍പ്പിക്കുന്നയാളുടെ വിവരങ്ങളും കാരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി Submit ചെയ്യുക.

(4) നിലവിലെ വോട്ടറുടെ പേര് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി(Application for Name Deletion) വോട്ടറുടെ ജില്ല, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, നിയോജകമണ്ഡലം/ വാര്‍ഡ്, ഭാഗം നമ്പര്‍, സീരിയല്‍ നമ്പര്‍ എന്നിവ നല്‍കി Get Data ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വോട്ടറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. ശേഷം ആക്ഷേപം സമര്‍പ്പിക്കുന്നയാളുടെ വിവരങ്ങളും കാരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി Submit നല്‍കാം.