'52 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ പുറത്താകും'; ബിഹാർ മോഡൽ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം കേരളത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും
റേഷന് കാര്ഡും ആധികാരിക രേഖയാക്കണമെന്ന വാദത്തെ അനുകൂലിച്ച് ബിജെപി. കേരളത്തില് ബിഹാര് മോഡല്തന്നെയെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്
Published : September 20, 2025 at 3:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബിഹാർ മോഡൽ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്ഐആർ) കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുയർത്തി എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും. എസ്ഐആർ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ഡോ. യു.ആർ. രത്തൻ ഖേൽക്കർ വിളിച്ചുചേർത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ്, യുഡിഎഫ് പ്രതിനിധികൾ അതിശക്തമായ എതിർപ്പുയർത്തിയത്.
2002-ലെ വോട്ടർ പട്ടിക അടിസ്ഥാനരേഖയാക്കിയുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ 4 നിയമസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും 5 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ 52 ലക്ഷം അർഹരായ വോട്ടർമാർ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്ന് യോഗത്തിൽ സിപിഎം പ്രതിനിധി എം.വി. ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ബിഹാർ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം ഇപ്പോഴും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെത്തന്നെ കേരളത്തിൽ ബിഹാർ മോഡൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല.
ബിഹാറിൽ തീവ്ര പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ 62 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിവാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമറിയാം. ഒടുവിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെട്ടതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ആധാർ അംഗീകൃത രേഖയാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സമ്മതിച്ചത്. അതിനാൽ, എസ്ഐആറുമായി ഒരുതരത്തിലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല.
'ആദ്യം സംസ്ഥാനതല യോഗം വിളിച്ചത് ശരിയല്ല'
സംസ്ഥാനതലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ യോഗം വിളിച്ച് അഭിപ്രായമാരായും മുൻപേ ജില്ലകളിൽ കലക്ടർമാർ എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി യോഗം വിളിച്ചത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഇത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെയുള്ള നടപടിയാണ്. മാത്രമല്ല, ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരോട് 2002-ലെ വോട്ടർ പട്ടികയെ 2024-ലെ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി താരതമ്യം നടത്താൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ നിയോഗിച്ചതും ശരിയായില്ല. ഇത്രകാലവും വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കിയത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വോട്ടർപട്ടിക
അടിമുടി ദുരൂഹം
അടിസ്ഥാനരേഖയാക്കിയായിരുന്നെങ്കിൽ എസ്ഐആർ പരിഷ്കരണത്തിന് 2002-ലെ വോട്ടർ പട്ടിക അടിസ്ഥാനരേഖയാക്കുന്നത് തികച്ചും ദുരൂഹമാണ്. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇതിൽ പറയുന്ന ഇരട്ടിപ്പ് വോട്ടും മരിച്ചവരുടെ വോട്ടും നീക്കം ചെയ്യണമെന്നതിനെ അംഗീകരിക്കാം, എന്നാൽ കുടിയേറ്റ വോട്ടർമാർ, വിദേശ വോട്ടർമാർ എന്നത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. കാരണം, കേരളം ഏതെങ്കിലും രാജ്യവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യമല്ല. അതിനാൽ കുടിയേറ്റ വോട്ടർമാരും വിദേശ വോട്ടർമാരും എങ്ങനെ കേരളത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ടാകുമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കണം.
2024-ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും വോട്ടവകാശം നൽകുകയും അതേസമയം അതിലെ ഇരട്ടിപ്പ് വോട്ടുകളും മരണപ്പെട്ടവരുടെ വോട്ടുകളും ഒഴിവാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ ആളുകളും എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചുനൽകണം എന്നതും സംശയാസ്പദമാണ്. എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി ബിഎൽഒമാർ വീടുവീടാന്തരം കയറി എന്യൂമറേഷൻ നടത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും ജയരാജൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികളിലേക്ക് സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ കടന്നിരിക്കേ അതോടൊപ്പം തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടിയുമായി തിടുക്കത്തിൽ മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള തീരുമാനം ദുരൂഹമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ് എം.എൽ.എ. പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ എസ്ഐആർ ആവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ട് ചെയ്ത 52 ലക്ഷം പേരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നീക്കം അനുവദിക്കാനാകില്ല. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ പേരുപറഞ്ഞ് അർഹരായ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ആധാറിന് പുറമേ പതിമൂന്നാമത്തെ ആധികാരിക രേഖയായി റേഷൻ കാർഡ് കൂടി അംഗീകരിക്കണം. ബിഹാർ മോഡലിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമുയർത്തുമ്പോൾ അതേ മോഡൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കം അനുവദിക്കില്ലെന്നും വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രസക്തിയെന്ന് സിപിഐ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി 7 മാസം കൂടിയുണ്ടെന്നിരിക്കെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയെന്തെന്നായിരുന്നു സി.പി.ഐ. പ്രതിനിധിയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ കെ. രാജുവിൻ്റെ ചോദ്യം. അതേസമയം എസ്ഐആർ നടപ്പാക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ബി.ജെ.പി. പ്രതിനിധി ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. വോട്ടർമാർ 100% പൗരന്മാരായിരിക്കേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
ബിഹാർ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ബി.ജെ.പിക്ക് ഭയമില്ലെന്നും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, അർഹരായ ഒരാൾക്കും എസ്ഐആറിൻ്റെ പേരിൽ വോട്ട് നഷ്ടമാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ഡോ. രത്തൻ ഖേൽക്കർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രക്രിയകളും സുതാര്യവും നിയമപരവുമാണ്. 18 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും വോട്ടവകാശം ലഭിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ എസ്ഐആർ നടക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. 2002-ലാണ് അവസാനമായി കേരളത്തിൽ എസ്ഐആർ നടന്നത്.
2002-ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ളവർ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചുനൽകിയാൽ അവരുടെ വോട്ടവകാശം നിലനിർത്തും. എന്നാൽ അതിനുശേഷം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുള്ളവർ പൂരിപ്പിച്ച എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിനൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ച 12 രേഖകളിൽ ഒന്ന് കൂടി ഹാജരാക്കണം. പ്രവാസി വോട്ടർമാർക്ക് ഓൺലൈനായി എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചുനൽകാനുള്ള അവസരം നൽകും. കേരളത്തിൽ ബിഹാർ മോഡലിലായിരിക്കും എസ്ഐആർ എന്നും ഇപ്പോൾ വിജയകരമായി എസ്ഐആർ നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനം ബിഹാറാണെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ പറഞ്ഞു.
