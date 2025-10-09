ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണവിവാദം: "തങ്ങൾക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ ഉണ്ടോ?"; രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷത്തോട് മന്ത്രി വാസവൻ

കോടതി മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണവുമായി പ്രതിപക്ഷം സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും വാസവൻ. അതിനിടെ കേരള നിയമസഭ അനിശ്ചിത കാതത്തിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു. നടപടികൾ ഒരു ദിവസം മുന്നേ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് സഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്

Minister VN Vasavan _File (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 9, 2025 at 5:57 PM IST

4 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കളവുപോയ കാലത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവനും രാജിവയ്ക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ. തനിക്കും കടകംപളളിക്കുമെതിരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും കോടതികളിൽ ഒരു എഫ്ഐആർ എങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തോട് ചോദിച്ചു. ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ ഒരു എഫ്ഐആർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് ഒരു രസമുണ്ടായിരുന്നു.

ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു തരി പൊന്നെങ്കിലും അടിച്ചുമാറ്റിയവർ എത്ര ഉന്നതരായാലും അവരെ കൈയമം വച്ച് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുക എന്നതാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതു ചെയ്യുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം അതിനെ ഭയക്കുന്നതെന്തിനാണ്. പ്രതിപക്ഷം മഹാഭാരതത്തിലെ ചക്രവ്യൂഹത്തിലകപ്പെട്ട അഭിമന്യൂവിനെ പോലെയായിരിക്കുകയാണെന്ന് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബില്ലിൻ്റെ ചർച്ചയ്ക്കു മറുപടി പറയവേ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ വിജയം കണ്ട് വിഷമം പൂണ്ട ചില ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങൾക്കു പിന്നിലെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായി ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം മാറി. ഈ സംഗമത്തിൽ നിസഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ച കൂട്ടർ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമാണ്. മുൻകൂട്ടി അനുവാദം തേടിയ ശേഷം ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ എഴുന്നേറ്റുവന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിനെയും അംഗങ്ങളെയും കാണാൻ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല.

പിന്നെ ക്ഷണക്കത്ത് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് മടങ്ങുകയാണുണ്ടായത്. തൻ്റെ പ്രജകൾ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെംബർ ആണെങ്കിൽ പോലും എഴുന്നേറ്റു വന്ന് അവരെ കാണുക എന്നത് സാമാന്യ മര്യാദയനുസരിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉന്നതവും ഉദാത്തവുമായ മാതൃകയാണ്. പക്ഷേ നസ്രേത്തിൽ നിന്ന് നന്ദി പ്രതീക്ഷിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു സമീപനം. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമല്ലേ.

ഇത് ആദ്യ സംഭവമല്ല. നേരത്തെ ലോക കേരള സഭ നടക്കുമ്പോൾ അതിനെയും പുറത്തുനിന്ന് ആക്ഷേപിച്ചു. നവ കേരള സദസ് ഇക്കൂട്ടർ ബഹിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും 7 കോടി രൂപ വച്ച് സർക്കാർ നൽകിയത് രണ്ടു കൈയും നീട്ടി വാങ്ങി. കേരളത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിച്ചതാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പോലും സൂചിപ്പിച്ചു. ആ ചടങ്ങിനും ക്ഷണിച്ചു.

പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. കെഫോണിൻ്റെയും എഐയുടെയുമൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ അതു തടയാൻ കോടതിയിൽ ചെന്നു. അന്ന് കോടതി ചോദിച്ചത് ഇത് പൊതു താത്പര്യമാണോ പബ്ലിസിറ്റി താത്പര്യമാണോ എന്നാണ്. പബ്ലിസിറ്റി താത്പര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി അതിനെ എടുത്ത് ദൂരക്കളഞ്ഞില്ലേ. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശൈലിയും സമീപനവുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്.

17ന് ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിൽ ഒരു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നു. 2019ൽ സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയ 4 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ശിൽപം കാണാനില്ലെന്നായിരുന്നു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം അത് നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നാലെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സഹോദരിയുടെ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശിൽപം കണ്ടുകിട്ടുന്നു.

ഇതെത്ര വിചിത്രവും ആശ്ചര്യകരവുമാണ്. ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുക, രണ്ടാം ദിവസം അടിയന്തര പ്രമേയമായി പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ വരിക, ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ശിൽപം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുക. ഇക്കാര്യത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സർക്കാർ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിന് നേരിട്ട് കേസെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത്.

സ്വാഭാവികമായി കോടതിയോട് ആലോചിക്കാതെ സർക്കാരിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണമോ ഒരു പ്രത്യേക ടീമിനെ നിയോഗിച്ചുള്ള അന്വേഷണമോ കേരള പൊലീസിലെ വിജിലൻസ് വിൻ്റിൻ്റെ അന്വേഷണമോ വേണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസൽ മുഖാന്തരം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിർദേശം നൽകിയത് സർക്കാർ തന്നെയാണ്. ഇതനുസരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്.

കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ആദ്യം ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ച ദേവസ്വം വിജിലൻസാണ് ദ്വാരപാലക പീഠം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ ആത്മാർഥതയോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയുമാണ് സർക്കാർ നീങ്ങുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് മന്ത്രിയോട് ഒരു കാര്യവും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

ഒരു നിയമപരമായ സമിതി എന്ന നിലയിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോകാവുന്നതാണ്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിക്കും. ഈ സംഭവത്തിൽ കുറ്റവാളി ആരായാലും അവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നു തന്നെയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റുമാനൂരപ്പനെ കണ്ടെത്തി അത് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിനു നൽകിയ പാരമ്പര്യമാണ് ഇടതു സർക്കാരിനുള്ളത്.

ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു തരി പൊന്ന് ആരെങ്കിലും അടിച്ചുമാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പിടികൂടി കൈയമം വയ്ക്കാൻ ശേഷിയുള്ളൊരു സർക്കാരാണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. അതു ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിപക്ഷം എന്തിനാണ് തടസം നിൽക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്തിനാണ് അതിലിത്ര ഭയം. പ്രതിപക്ഷം അതിൽ സഹകരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്.

ശബരിമല ഭക്തരോട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ സഹകരിച്ച് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറുകയാണ് വേണ്ടത്. സവർക്കറുടെ മുന്നിലും ഗുരുജി ഗോൾവാൾക്കറുടെ മുന്നിലും പോയി തിരികൊളുത്തുന്നവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെയും രക്ഷിച്ച പാരമ്പര്യം ഈ സർക്കാരിനില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്നും വാസവൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

കേരള നിയമസഭ അനിശ്ചിത കാതത്തിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു. നടപടികൾ ഒരു ദിവസം മുന്നേ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് സഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ന് മാത്രം 11 ബില്ലുകളാണ് സഭ പാസാക്കിയത്. ഒക്ടോബർ 10ന് പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ബില്ലുകൾ ഇന്ന് പരിഗണിച്ച് പാസാക്കുകയായിരുന്നു.

