വീണ്ടും ചരിത്രം കുറിച്ച് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം; അഞ്ഞൂറാമത്തെ കപ്പൽ രാജ്യത്ത് എത്തിയതിൽ ഏറ്റവും ആഴമേറിയത്

രാജ്യത്തെ തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്തിയ ഏറ്റവും ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടിയ കപ്പലായ എം എസ് സി വെറോണയ്ക്ക് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും 17.1 മീറ്റർ ആഴമുണ്ട്

Vizhinjam Vizhinjam Port Vessel Ship
Vizhinjam Port Handles Deepest Container Vessel in India (Vizhinjam Port Media)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 11:38 AM IST

Updated : September 23, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ എത്തിയതിൽ ഏറ്റവും ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടിയ ചരക്കു കപ്പലിനെ സ്വീകരിച്ചു വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം. വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്ത് എത്തുന്ന 500 മത് കപ്പൽ കൂടിയായ എം എസ് സി വെറോണ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വിഴിഞ്ഞം തീരമണഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ തുറമുഖങ്ങളിൽ എത്തിയ ഏറ്റവും ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടിയ കപ്പലായ എം എസ് സി വെറോണയ്ക്ക് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും 17.1 മീറ്റർ ആഴമുണ്ട്.

17 മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇതിനു മുന്നേയുള്ള ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളിലെ ഡ്രാഫ്റ്റ് റെക്കോർഡ്. ഇതുവരെ 30 അൾട്രാ ലാർജ് കണ്ടെയ്നർ വെസലുകളാണ് (ULCVs) വിഴിഞ്ഞത് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വമ്പൻ കപ്പലുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത തുറമുഖം കൂടിയായി മാറുകയാണ് വിഴിഞ്ഞം.

ലൈബീരിയൻ രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള എം എസ് സി വെറൊണയ്ക്ക് 366 മീറ്റർ നീളവും 51 മീറ്റർ വീതിയുമാണുള്ളത്. ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്ത് നിന്നുമാണ് കപ്പൽ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തേക്ക് എത്തിയത്. 2024 ൽ നിർമിച്ച കപ്പലിന് 17.6 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാകും.

2024 ഡിസംബറിൽ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഇതുവരെ 11 ലക്ഷം ടിഇയു കണ്ടെയ്നറുകളാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

18-20 മീറ്ററാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്‍റെ സ്വാഭാവിക ആഴം. സെപ്റ്റംബർ 8 ന് വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തിയ എം എസ് സി വെർജീനിയയായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപ് വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രാഫറ്റുള്ള ചരക്ക് കപ്പൽ. 16.95 മീറ്ററായിരുന്നു ഇതിന്‍റെ ആഴം. അന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലിനെ ബെർത്ത്‌ ചെയ്ത റെക്കോർഡും വിഴിഞ്ഞം നേടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പഴയെ റെക്കോർഡ് തിരുത്തി കുറിച്ചത്.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് എത്തുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ് ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് തുറമുഖ ഉടമകളായ അദാനി ഗ്രൂപ്പ്.
സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പിന്‍റെ സ്ഥാപനമായ കെഎസ്ഐഡിസിയുമായി സഹകരിച്ച് ബങ്കറിങ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഊർജ്ജിത ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുറമുഖ അധികൃതർ തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ലോക ചരക്കു കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൽ വിഴിഞ്ഞത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ വന്നെത്തിയ 500 കപ്പലുകളെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവന്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ കുറിച്ചു. 2024 ഡിസംബറിൽ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചതിനുശേഷം വെറും പത്തുമാസത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നേട്ടം എന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണെന്നും മന്ത്രി.

