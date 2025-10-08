ETV Bharat / state

രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല സന്ദർശനം; വെർച്വൽ ക്യുവിന് നിയന്ത്രണം

രാഷ്‌ട്രപതി ഒക്‌ടോബര്‍ 22ന് ശബരിമലയിലെത്തും. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കി ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ്. വെര്‍ച്വല്‍ ക്യു ബുക്കിങ്ങിലും നിയന്ത്രണം.

Sabarimala Ayyappa Temple. (ETV Bharat.)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 6:23 PM IST

പത്തനംതിട്ട: രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മുവിന്‍റെ സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമലയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കി. വെർച്വൽ ക്യുവിന് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. രാഷ്‌ട്രപതി എത്തുന്നതിന്‍റെ മുമ്പ് ഒക്‌ടോബര്‍ 21ന് 25000 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ദർശനമുള്ളത്.

മാത്രമല്ല ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം മലകയറുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 22ന് പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതി ഇല്ല. തുലാമാസ പൂജയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് രാഷ്ട്രപതി ശബരിമലയിലെത്തുന്നത്. രാത്രി തന്നെ മലയിറങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

22ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നെടുമ്പാശേരിയിൽ എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി തുടർന്ന് നിലയ്ക്കലിൽ തങ്ങിയ ശേഷമാകും വൈകിട്ടോടെ ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിനെത്തുക. ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ 24 വരെയാണ് രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിലുണ്ടാകും. തുലാമാസ പൂജകള്‍ക്കായി ഒക്‌ടോബര്‍ 16നാണ് ശബരിമല നട തുറക്കുക.

ഒക്‌ടോബര്‍19, 20 ദിവസങ്ങളില്‍ രാഷ്‌ട്രപതിക്ക് ദര്‍ശനത്തിന് സൗകര്യം ഒരുക്കാമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തെ രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നിടാണ് 22ന് സന്ദര്‍ശനം നടത്താന്‍ തീരുമാനമായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ്‌യിലും രാഷ്‌ട്രപതി ശബരിമല സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ-പാക്‌ സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്ന് സന്ദര്‍ശനം മാറ്റി വയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു.

വഴിയോര കച്ചവടം നിരോധിച്ചു: മണ്ഡലകാല ആരംഭത്തിന് മുന്നോടിയായും ശബരിമലയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നവംബര്‍ 17ന് മണ്ഡകാലം ആരംഭിക്കാനിരിക്കേയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിക്കുന്നത്. പത്തനംതിട്ട മുതല്‍ സന്നിധാനം വരെയുള്ള തീര്‍ഥാടന പാതയിലെ വഴിയോര കച്ചവടങ്ങള്‍ നിരോധിച്ച് ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ എസ്‌. പ്രേം കൃഷ്‌ണന്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

നവംബര്‍ 11 മുതല്‍ 2026 ജനുവരി 25 വരെയാണ് കച്ചവടത്തിന് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇക്കാലയളവില്‍ വടശേരിക്കര മുതല്‍ അട്ടത്തോട് വരെ നീളുന്ന തീര്‍ഥാടന പാതകള്‍ക്ക് സമീപം ആടുമാടുകളെ കെട്ടിയിടുന്നതും മേയാന്‍ വിടുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റോഡുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനും നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല നിലയ്‌ക്കലിലും മറ്റ് പാര്‍ക്കിങ്‌ സ്ഥലങ്ങളിലും വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് സമീപവും പാചകം ചെയ്യുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. കൂടാതെ മാംസാഹാരം ശേഖരിച്ച് വയ്‌ക്കുന്നതിനും വില്‍പന നടത്തുന്നതിനും കലക്‌ടര്‍ നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ളാഹ മുതല്‍ സന്നിധാനം വരെയുള്ള പാതകളിലെ ഭക്ഷണ ശാലകളില്‍ മാംസാഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനും വില്‍പന നടത്തുന്നതിനുമാണ് നിരോധനം.

ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഹോട്ടലുകളിലും ഭക്ഷണശാലകളിലും അധികം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ പാടില്ല. സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാക്കി നിജപ്പെടുത്തി. പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും സിലിണ്ടര്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും കലക്‌ടറുടെ ഉത്തവില്‍ പറയുന്നു. 2025ലെ മണ്ഡലപൂജ ഡിസംബർ 27നും മകരവിളക്ക് ജനുവരി 14 നുമാണ്.

