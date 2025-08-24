ETV Bharat / state

പൊലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കും, ശേഷം പണം തട്ടും; എറണാകുളം സ്വദേശിക്ക് നഷ്‌ടമായത് കോടികള്‍, വീണ്ടും വെര്‍ച്വല്‍ അറസ്‌റ്റ്...! - CYBER FRAUD

മുംബൈ പൊലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രവീൺ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയാണ് കോടികള്‍ തട്ടിയത്...

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്ത് സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ് വീണ്ടും വര്‍ധിക്കുന്നു. വെര്‍ച്വല്‍ അറസ്റ്റില്‍ കുടുങ്ങിയ 74 കാരന് 1.2 കോടി രൂപ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. എറണാകുളത്തെ വെങ്ങോല സ്വദേശിയായ വിരമിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പണമാണ് നഷ്‌ടമായത്. ഇയാള്‍ വിരമിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 22 ന് എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പുതിയ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്‌തത്. പൊലീസ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച്, വെര്‍ച്വല്‍ അറസ്‌റ്റ് തട്ടിപ്പില്‍ സൈബര്‍ കുറ്റവാളികള്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി വേഷം മാറി ഇരകളെ ഓണ്‍ലൈനായി ബന്ധപ്പെടും. ശേഷം ഇരകളോട് കുറ്റതൃത്യത്തിന് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇര തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഉടന്‍ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അവര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സംഭവമിങ്ങനെ...

ഗ്രേറ്റർ മുംബൈ പൊലീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രവീൺ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സൈബര്‍ കുറ്റവാളിയില്‍ നിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് 74 കാരനായ ഇരയ്‌ക്ക് ഒരു വാട്‌സ് ആപ്പ് കോള്‍ ലഭിച്ചു. ഇരയോട് കള്ളക്കടത്ത് ശ്രമം തങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്നും നിരോധിത വസ്‌തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ചരക്കിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്‍ താങ്കളാണെന്നും ഇരയോട് പറഞ്ഞ് കുറ്റവാളികള്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.



കൂടാതെ ഇരയുടെ പേരിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും തട്ടിപ്പുകാരൻ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് തൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇരയെ 'വെർച്വൽ അറസ്റ്റിന്' വിധേയമാക്കുമെന്ന് സൈബര്‍ കുറ്റവാളികള്‍ പറഞ്ഞു. “അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി താഹ്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പരിശോധന പൂർത്തിയായാൽ പണം തിരികെ നൽകുമെന്നും ഇരയോട് പറഞ്ഞു.

ഇത് വിശ്വസിച്ച 74 കാരൻ ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് മുംബൈയിലെ രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മൂന്ന് ഇടപാടുകളിലായി 40 ലക്ഷം രൂപ വീതം ട്രാൻസ്‌ഫര്‍ ചെയ്‌തു. ശേഷം, വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത തുക തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇര പൊലീസിനെ സമീപിക്കുന്നത്. ഉടന്‍ തന്നെ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. തുക കൈമാറ്റം ചെയ്‌ത ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 35 ലക്ഷം രൂപ മരവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ബാക്കി പണം ഇതിനകം തന്നെ കുറ്റവാളികള്‍ പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

അക്കൗണ്ടുകൾ വ്യാജ കമ്പനികളുടെ പേരുകളിലായിരുന്നു. ബാക്കി തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാനും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരെ തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേരളത്തിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പ് വലിയ രീതിയില്‍ വര്‍ധിച്ച് വരികയാണ്. കേരള പൊലീസിൻ്റെ രേഖകൾ പ്രകാരം, 2024 ൽ സൈബർ കുറ്റവാളികള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 763 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു.

ഇത്തരം സൈബർ തട്ടിപ്പ് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടാല്‍ ഉടൻ തന്നെ സൈബർ ക്രൈം ഹെൽപ്പ് ലൈൻ (1930) വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി ബോധവൽക്കരണ കാമ്പെയ്‌നുകൾ പൊലീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.



