കോഴിക്കോട്: മാവേലി നാടുവാണിടും കാലം മാനുഷ്യരെല്ലാരുമൊന്നുപോലെ.. ആമോദത്തോടെ വസിക്കും കാലം ആപത്തെങ്ങാനുമൊട്ടില്ല താനും.. ഓണ സങ്കൽപം വിളിച്ചോതുന്ന ഈ വരികളെ അന്വർഥമാക്കുന്നതാണ് കോഴിക്കോട്
മാത്തറയിൽ നിന്നുള്ള ഈ നല്ല വാർത്ത.
മാത്തറ പികെസിഐസിഎസ് ആർട്സ് കോളജിലെ ഓണാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നാട് മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ വൈറലായത്. കോളജിലെ ഓണാഘോഷത്തിൽ വിദ്യാർഥികളെല്ലാം മതിമറന്ന് തിമിർത്ത് ആടുന്നതിനിടയിൽ മൂന്നാം വർഷ ബിസിഎ വിദ്യാർഥിയായ അഫാൻ പകർത്തിയ ഒരു വീഡിയോയിലെ കാഴ്ചയാണ് അഫാനെയും കോളജിനെയും ഈ ഓണക്കാലത്തെ സൂപ്പർസ്റ്റാറുകളാക്കിയത്.
ഒരുഭാഗത്ത് കുട്ടികൾ മതിമറന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കോളജ് കെട്ടിടത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള നിർമാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ റോപ്പിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബംഗാൾ സ്വദേശിയുടെ ചിത്രം അഫാൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പതിഞ്ഞു. ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ സിറാജാണ് റോപ്പിന് മുകളിൽ തൂങ്ങി നിന്ന് കോളേജ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഓണാഘോഷം വിസ്മയത്തോടെ നോക്കിനിന്നത്.
കാഴ്ച കണ്ടതോടെ അഫാൻ്റെ മനസിൽ ചെറിയൊരു വിങ്ങലുണ്ടായി. തങ്ങൾ ഓണം വൈബ് ആക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് കഠിനമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മനസിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയെന്ന് അഫാൻ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ അഫാൻ കോളജിലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു. അത് പിന്നീട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
വൈറലാവാൻ വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ അല്ലെങ്കിലും നിരവധി പോസിറ്റീവ് കമൻ്റ്സ് ലഭിച്ചെന്നും പിന്നെ നാട് മുഴുവൻ ഈ കാഴ്ച ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് കണ്ടതെന്നും അഫാൻ പറയുന്നു. സംഭവം വൈറലായതോടെ കോളജിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം നടന്ന ഓണാഘോഷ ചടങ്ങിലേക്ക് മുഖ്യാതിഥിയായി ക്ഷണിച്ചത് സിറാജിനെയാണ്. വിവരമറിഞ്ഞ സിറാജ് ആദ്യം ഒന്ന് അമ്പരന്നെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ കോളജ് വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് പികെസിഐസിഎസ് ആർട്സ് കോളജിലെ ഓണാഘോഷത്തിന് എത്തി.
ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ വൈറലായ സിറാജിനൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുത്തും സെൽഫിയെടുത്തും കുട്ടികൾ ഓണം ആഘോഷിച്ചു. കൂടാതെ സിറാജിന് കോളജിൽ ഒരുക്കിയ നല്ല വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും ഓണക്കോടിയും നൽകിയാണ് യാത്ര അയച്ചത്. ഏതായാലും ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ചയായി നാടാകെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പികെസിഐസിഎസ് കോളജിലെ ഓണാഘോഷവും പിന്നെ അഫാൻ പകർത്തിയ വീഡിയോയും ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ സിറാജിനെയും.
