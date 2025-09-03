ETV Bharat / state

ഓണം, നബിദിനം ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണവിതരണത്തിന് ഹെൽത്ത് കാർഡ് നിർബന്ധം; മഞ്ഞപ്പിത്ത കേസുകൾ വർധിക്കുന്നെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, നിർദേശങ്ങളിങ്ങനെ - HEPATITIS SPREADING IN STATE

പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓണം, നബിദിനം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവും തയ്യാറാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ കരുതൽ എടുക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു.

representative image (getty images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read

കണ്ണൂർ: ഓണക്കാലത്ത് മഞ്ഞപ്പിത്തം വ്യാപകമാകുന്നു. വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ കാരണമുള്ള മഞ്ഞപിത്തം പടരുമ്പോൾ ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങളും നിബന്ധനകളുമായി കണ്ണൂരിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് രംഗത്ത്. നിലവിൽ പാനൂർ, ഇരിട്ടി, തളിപ്പറമ്പ്, കടന്നപ്പള്ളി, പരിയാരം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം കൂടുതലായി ഉള്ളത്. ജില്ലയിലെ മഞ്ഞപ്പിത്ത വ്യാപനത്തിനെതിരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്.

പകർച്ചവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓണം, നബിദിനം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിൽ ഭക്ഷണവും പാനീയവും തയ്യാറാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ കരുതൽ എടുക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രത്യേക മാർഗനിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള കുടിവെള്ള-ഭക്ഷണ വിതരണം മഞ്ഞപ്പിത്ത വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വിലയിരുത്തുന്നു.

മഞ്ഞപ്പിത്തം മൂലം കണ്ണുകൾക്ക് മഞ്ഞ നിറം വരുന്നു (Getty Images)

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടുന്നതിനാൽ തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വലിയ അളവിൽ ഐസ് ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ള അളവില്‍ മാത്രമാണ് ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ ഐസ് ജില്ലയിൽ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യ ഐസ് ലഭ്യമല്ല എന്നതിനാൽ അത്തരം ആവശ്യക്കാർ വാണിജ്യ ഐസ് ഉപയോഗിച്ചു തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കിണറുകളിൽ നിന്നും മറ്റു കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത വെള്ളം നേരിട്ട് എടുത്ത് പാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു.

കടുത്ത പനി ഉണ്ടാകുന്നു (canva)

ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്‌ത മഞ്ഞപിത്ത കേസുകളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഇത്തരത്തിൽ ആണ് പകർന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗമുള്ളവർ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായും ജില്ലയിൽ മഞ്ഞപ്പിത്ത വ്യാപനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഉള്ളവർ മാത്രമേ ഭക്ഷണ-കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നും അതും കയ്യുറ ധരിച്ചു കൊണ്ടുവേണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിഷ്‌കർഷിച്ചു.

മഞ്ഞപ്പിത്തം മൂലം മൂത്രത്തിന് കടുത്ത മഞ്ഞ നിറവും ഇതിനെത്തുടർന്ന വയറു വേദനയും അനുഭവപ്പെടുന്നു (canva)

ഓണം, നബിദിനം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിവിധ ഇടങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണവും പാനീയവും തയ്യാറാക്കി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ മാർഗനിർദേശം ഇപ്രകാരമാണ്.

  • ഉത്സവഘോഷത്തിന് പാനീയങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ ജലത്തിലും ഐസിലും മാത്രമേ പാനീയങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും പാടുള്ളൂ. ഇത് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
  • ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ തയ്യാർ ചെയ്‌തു വിതരണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിതരണം ചെയ്യുന്നവർ കയ്യുറ ധരിച്ചിരിക്കണം.
  • പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാനീയങ്ങളിൽ തണുത്തവ ഒഴിവാക്കി പായസം, കാപ്പി, ചായ തുടങ്ങിയ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നവ തെരെഞ്ഞെടുക്കാന്‍ പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.
  • ഉത്സവാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭക്ഷണ- കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അതതു സ്ഥലത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ വിവരം അറിയിക്കണം.
  • ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങളും ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങളും പൂർണമായും പാലിച്ചു കൊണ്ട് ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം.
  • ആരോഗ്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഭക്ഷണ-കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമം 2023 പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

