തൃപ്പൂണിത്തുറ അത്തച്ചമയ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനം; അതൃപ്‌തി പരസ്യമാക്കി മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് - TRIPUNITHURA ATHACHAMAYAM

ഓണാഘോഷം മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കി നടത്താനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അത്തച്ചമയമെന്ന് മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു

Violation of green protocol at Tripunithura Athachamayam inauguration
എം ബി രാജേഷ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 6:27 PM IST

എറണാകുളം: ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച തൃപ്പൂണിത്തുറ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ. അതൃപ്തി പരസ്യമായി അറിയിച്ച് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്. വേദിയിൽ സംഘാടകർക്ക് സംഭവിച്ച ഈ വീഴ്ച മന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ പരസ്യമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു.

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനായി വിശിഷ്ടാതിഥികൾ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് വേദിയിൽ രണ്ട് മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾ വെച്ചത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കണ്ടാൽ മന്ത്രിക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ആംഗ്യം കാണിച്ച് കുപ്പികൾ മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കുപ്പികൾ മാറ്റിയ വൈസ് ചെയർമാൻ അത് ടേബിളിനടിയിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ രംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മന്ത്രി സംഘാടകരെ വിളിച്ച് കുപ്പികൾ മാറ്റാൻ നിർദേശിച്ചു.

തുടർന്ന്, ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി ഈ വിഷയം പരാമർശിച്ചു. ഓണാഘോഷം മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കി നടത്താനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അത്തച്ചമയമെന്ന് മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. "ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചു നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മതക്കുറവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കാണുകയുണ്ടായി. ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു," മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാവേലിയെ സമത്വത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, വൃത്തിയുടെ ചക്രവർത്തിയായാണ് സർക്കാർ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ടെലിവിഷനിലും പത്രത്തിലും മാത്രം കണ്ടു പരിചയമുള്ള അത്ത ചമയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ സന്തോഷമായാണ് കരുതുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഓണം തുല്യതയുടെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും ആഘോഷമാണ്. ഓണം വരവായി എന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ കേരളത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. എത്ര ചവിട്ടിതാഴ്ത്തിയാലും സമത്വ ദർശനം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന ആശയമാണ് ഓണം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.


ചവിട്ടിതാഴ്ത്തിയതിൻ്റെ ആഘോഷമല്ല , ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേല്‍പ്പിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഓണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായെങ്കിലും അതെല്ലാം കേരളം തള്ളി കളയുകയായിരുന്നു. മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ഒന്നായി കാണുന്ന ഇത് പോലൊരു ആഘോഷം കേരളത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളതെന്നത് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യമാണന്നുംന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി

തൃപ്പൂണിത്തുറ രാജനഗരിയിൽ അത്ത പതാക ഉയർന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമായി. മന്ത്രി പി രാജീവ് അത്ത പതാക ഉയർത്തി. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ഘോഷയാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. നടൻ ജയറാം ഘോഷയാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു.

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് ഘോഷയാത്ര നേരിൽ കാണാൻ ഇത്തവണ പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന കലാ രൂപങ്ങൾ അണിനിരന്ന ഘോഷയാത്ര നഗരം ചുറ്റി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ അവസാനിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം വിളിച്ചോതുന്ന പുലിക്കളി, കുമ്മാട്ടിക്കളി, കോൽക്കളി, മയിലാട്ടം, ചെണ്ടമേളം തുടങ്ങിയ നിരവധി കലാരൂപങ്ങൾ ഘോഷയാത്രയെ വർണാഭമാക്കി. വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ലായം കൂത്തമ്പലത്തിൽ ഒമ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാമേള, ഓണം കലാസന്ധ്യതുടങ്ങി. മതസൗഹാർദത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായി കരിഞ്ഞാച്ചിറ കത്തനാരുടെയും നെട്ടൂർ തങ്ങളുടെയും ചെമ്പൻ അരയന്‍റെ പിൻഗാമികളും അത്താഘോഷത്തിന് ആശംസ നേരാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു.

