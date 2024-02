ഗോവ ഗവർണറുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിലേക്ക് കാറോടിച്ച് കയറ്റി; സിപിഎം ജില്ല സെക്രട്ടറിയുടെ മകനെതിരെ കേസെടുക്കാതെ പൊലീസ്

കോഴിക്കോട് : ഗോവ ഗവർണറുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിലേക്ക് കാറോടിച്ച് കയറ്റിയ സിപിഎം ജില്ല സെക്രട്ടറിയുടെ മകനെതിരെ കേസെടുക്കാതെ പൊലീസ് (Police Did Not File A Case Against CPM District Secretary's Son). കാർ ഓടിച്ചു തടസ്സം സൃഷ്‌ടിച്ച ജൂലിയസ് നിഖിതാസിനെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്തെങ്കിലും 1000 രൂപ പിഴ മാത്രം അടപ്പിച്ചു വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.

ഞായറാഴ്‌ച രാത്രി 7.50 ന് മാറാട് സ്വകാര്യ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ഗോവ ഗവർണർ പിഎസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കോഴിക്കോട്ടെ വസതിയിലേക്കു വരുമ്പോഴാണ് സംഭവം. മാവൂർ റോഡ് പുതിയ ബസ് സ്‌റ്റാൻഡിനു സമീപം അഴകൊടി ക്ഷേത്രം റോഡിലേക്കുള്ള ജംഗ്ഷനിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

ഗവർണറുടെ വാഹനം കടന്നു പോയ ഉടനെയാണ് അതിനു പിന്നിലേക്ക് കാർ കയറിയത്. ഉടനെ സുരക്ഷാ വാഹനം നിർത്തി പൊലീസുകാർ തടഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യുവാവിനു നേരെ ആക്രോശിച്ചു. എന്നാല്‍ പൊലീസിനോട് യുവാവും കയർത്തു. കാർ പിറകോട്ട് എടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച യുവാവ് വീണ്ടും യാത്ര തുടരാൻ ശ്രമിച്ചു. പിന്നാലെ നിഖിതാസിനെ കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്തെങ്കിലും കേസെടുത്തില്ല.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഗവർണറുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടതോടെയാണ് പൊലീസ് വെട്ടിലായത്. ഇസഡ് സുരക്ഷ കാറ്റഗറിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിയമ ലംഘനം നടന്നത്. എന്നാൽ ഇതേ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചത്.