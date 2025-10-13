റെയിൽവേ സുരക്ഷ മുതൽ പാദച്ചുവടുകളിലൂടെ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം വര; 'ഈ വിദ്യാർഥികൾ വേറെ ലെവൽ'
ചെമ്പേരി വിമൽ ജ്യോതി എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രോജക്ടുകൾ മെരിഗിരി സി.ഇ.ബി.എസ്.സി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എക്സ്പോയിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു
Published : October 13, 2025 at 6:44 PM IST
കണ്ണൂർ: കണ്ടെത്തലുകളിലും നവീനമായ ആശയങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ച് ചെമ്പേരി വിമൽ ജ്യോതി എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികൾ. റെയിൽവേ സുരക്ഷ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഊർജോത്പാദനം, സൈബർ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രോജക്ടുകൾ മെരിഗിരി സി.ഇ.ബി.എസ്.സി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എക്സ്പോയിൽ ശ്രദ്ധ നേടി.
സ്വയംപ്രവർത്തിക്കുന്ന റെയിൽവേ ക്രോസിങ് ഗേറ്റ് സിസ്റ്റം
റെയിൽവേ ക്രോസിങ് അപകടങ്ങൾ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളായി തുടരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഈ കണ്ടെത്തൽ. ഗേറ്റുകൾ മാനുവൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗതാഗതം കൂടുതൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൽവേ ക്ലോസിങ് സിസ്റ്റം മോഡൽ. ഈ പ്രൊജക്ടിൻ്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങുകൾ പൂർണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക്കാക്കുക എന്നതാണ്.
ട്രാക്കിൻ്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഐആർ സെൻസറുകൾ ട്രെയിൻ എത്തുന്നതിന് കുറേ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു. സെൻസർ ട്രെയിൻ എത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഉടനെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത് വാഹനങ്ങളുടെ കടന്നുപോകൽ തടയുന്നു. ട്രെയിൻ കടന്നു പോയ ശേഷം ഗേറ്റ് സ്വയം തുറക്കുന്നതാണ് രീതി. അതിലൂടെ ഗതാഗതം വീണ്ടും സാധാരണ നിലയിൽ എത്തുന്നു. മികച്ച സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാഫിക് ജാം ഡിറ്റക്ഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗേറ്റ് അടക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അത് ട്രെയിനിലേക്ക് സിഗ്നൽ നൽകുന്നു. ട്രെയിൻ ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുൻപ് മാത്രം സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ ട്രെയിൻ നിർത്തുന്നു. ഗതാഗത തടസ്സം നീക്കിയ ശേഷമാണ് ഗേറ്റ് അടച്ച് ട്രെയിൻ കടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എൻജിനീയറിങ്(ECE) വിദ്യാർഥികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ പ്രോജക്ട് ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണവും സുരക്ഷയും ഒരുപോലെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് അധ്യാപിക അനുഷ ചാക്കോ പറയുന്നു. ഇ മോഡൽ സുരക്ഷ, ഓട്ടോമേഷൻ, സുഗമത എന്നിവ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക പരിഹാരമായി ഇവ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഇത് പ്രധാന റെയിൽവേ ക്രോസ്സിങ്ങുകളിൽ വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധ്യാപിക പറഞ്ഞു
പാദച്ചുവടുകൾ വഴി വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം:
വൈദ്യുതി ക്ഷാമം ഇന്നത്തെ സമൂഹം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും പുനരുപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഊർജസ്രോതസ്സുകൾ തേടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പവർ ജനറേഷൻ യൂസിങ് ഫുട്ട്സ്റ്റെപ് എന്ന പ്രോജക്ട് വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തില് അനാവശ്യമായി പാഴാക്കുന്ന ഊർജത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ മോഡലിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
ഈ പ്രോജക്ടിൻ്റെ പ്രധാന ആശയം പാദങ്ങൾ നിലത്ത് മർദം ചെലുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെക്കാനിക്കൽ ഊർജം വൈദ്യുതിയായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇതിനായി നിലത്ത് പെസോ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിസ്കുകൾ വൈദ്യുതചാർജ് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വൈദ്യുതി ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററിയിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഡിസി ബൂസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശേഖരിച്ച വൈദ്യുതി ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾക്കും എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം എന്നതാണ് കണ്ടെത്തൽ.
സിസ്റ്റത്തിൽ ESP32 WIFI മോഡലും ഉൾപെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി ഉല്പാദന വിവരങ്ങൾ റിയൽ ടൈമിൽ blynki മൊബൈൽ ആപ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആപ്പിൽ പാദചുവടുകളുടെ എണ്ണം, ഉത്പാദിത വോൾട്ടേജ്, ബാറ്ററി നില എന്നിവ കാണാവുന്നതാണ്. ബാറ്ററി 20 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായാൽ ലോ ബാറ്ററി എന്ന അലര്ട്ട് ലഭിക്കുകയും എൽഇഡി നിയന്ത്രണം വഴി നടത്താനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സംവിധാനത്തിന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ, സ്കൂളുകൾ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ പ്രായോഗിക പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് അധ്യാപിക വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ പ്രോജെക്ടിലൂടെ ജനങ്ങൾ കൂടുതലായി നടക്കുന്ന ഈയിടങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ശേഖരിക്കാനാവുമെന്നും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഈ സംവിധാനത്തിന് ഭാവിയിൽ വ്യാപക സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഇതും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എൻജിനീയറിങ് (ECE) വിദ്യാർഥികൾ രൂപ കല്പന ചെയ്തതാണ്.
സ്കിൻ ഓറ
CEBS ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ നാലാം വർഷ വിദ്യാർഥി ശീതൾ പി എസ്, സ്നേഹ, ലെന സാനിയ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് സ്കിൻ ഓറ എന്ന പേരിൽ ഒരു നൂതന മിനി പ്രോജക്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. വ്യത്യസ്ത ചർമ സ്തരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും അനുയോജ്യമായ ചർമസംരക്ഷണ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ ശുപാർശ നൽകുന്നതിനും സഹായകമായ ഈ പ്രോജക്ട് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങും മിഷ്യൻ ലേണിങ് ടെക്സിക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഡ്രൈവർ ഡ്രൗസിനെസ് ഡിറ്റക്ഷൻ
കോളജിലെ സിജൻ അഗസ്തി, നവനീത്, റിൻ്റോ മാത്യു എന്നിവർ ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മിനി പ്രോജക്ടാണിത്. വാഹനാപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്താനായി വ്യത്യസ്ത അലെർട്ട് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രോജക്ട് അതിൻറെ പ്രായോഗിക പ്രസക്തി കൊണ്ട് മികവുറ്റതായി. ആധുനിക ഗതാഗതരംഗത്ത് നിരവധി സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഈ പ്രോജക്ടിൻ്റെ തുടർ പഠനങ്ങളിൽ ആണിവർ.
എൻ-ക്വിൻ ഗെയിം
കളിക്കാർ പരസ്പരം അക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ചെസ് ബോർഡിൽ രാജ്ഞികളെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംവേദനത്മക എൻ-ക്വിൻ ഗെയിം ആണ് മറ്റൊന്ന്. യുക്തി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രസകരമായ ഒരു മാർഗമാണിത്. ഗെയിം തല്ക്ഷണ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുകയും ഓരോ സാധുവായ നീക്കവും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്കു വിദ്യാഭ്യാസപരവും വിനോദകരവുമാണ്.
ഹാൻഡ് ജസ്റ്റർ കാൽക്കുലേറ്റർ
കൈ ചിഹ്ന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അടിസ്ഥാന ഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് ഹാൻഡ് ജെസ്റ്റർ കാൽകുലേറ്റർ. ആംഗ്യങ്ങൾ തത്സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഒരു ക്യാമറയും മിഷ്യൻ ലേർണിങ്ങും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബട്ടണുകൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കണക്കുകൂട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ കൈ കാണിച്ചാൽ മാത്രം മതി.
ലോക്ക്
നിലവിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈബർ ഭീഷണികൾക്ക് മുന്നിൽ നാം വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇവ പ്രധാനമായും സോഫ്റ്റ്വെയർ അധിഷ്ഠിത പ്രതിരോധങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് എൻക്രിപ്ഷൻ നിരന്തരം വലുതാകുന്ന ആൻ്റിവൈറസ് ഡേറ്റാബേസുകൾ എന്നിവ ഇത് കാരണം പ്രതികരണാത്കമായി മാറുന്നു. ഫലമായി വിദൂരത്തിൽ നിന്നുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇരയാവുകയും ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാത്ത പുതിയതരം ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിമിതികളെ മറികടക്കാനായി ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സുരക്ഷ മാതൃകയാണ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഏതൊരു ഡിജിറ്റൽ പ്രവർത്തനത്തിനും ഉപയോക്താവിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഇടപെടൽ ആവശ്യമായ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ സംവിധാനം ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവഴി വിദൂരത്തുനിന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ പൂർണമായും തടയാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിനൊപ്പം കാലഹരണപ്പെട്ട വൈറസ് ഡാറ്റാബേസുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ നിരീക്ഷിച്ച് സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ ഇതിലെ ഇൻ്റലിജൻസ് സോഫ്റ്റ് വെയർ സഹായിക്കുന്നു
ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം
ഈ പ്രോജക്ട് വഴി വിദ്യാർഥികൾ വീടിലെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ, ലൈറ്റുകൾ, ഫാനുകൾ, ഹീറ്റർ എന്നിവ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയോ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് വികസിപ്പിച്ചത്. സെൻസറുകളും മൈക്രോ കൺട്രോളറും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം വീടിൻ്റെറെ ഊർജ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും സുരക്ഷിതത്വം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് മുറിയിൽ ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ ലൈറ്റുകൾ സ്വയം ഓഫാവുകയും ശബ്ദ കമാൻഡ് വഴിയും നിയന്ത്രണം നടത്താനും ആകും.
തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്ന റോബോട്ട്
വിദ്യാർഥികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ റോബോട്ട് അതിൻ്റെ പാതയിലെ തടസ്സങ്ങൾ സെൻസറുകൾ വഴി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്വയം വഴിമാറി മുന്നോട്ടുപോകും. സെൻസർ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ, മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ റോബോട്ട് വ്യവസായ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഓട്ടോ ഗൈഡഡ് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വിദ്യാർഥികളുടെ റോബോട്ടിക് സെൻസർ ടെക്നോളജി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എന്ന മേഖലകളിലെ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനത്തിലെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണെന്ന് അധ്യാപകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
