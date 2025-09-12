വിജില് തിരോധാന കേസ്; സരോവരത്തെ ചതുപ്പിൽ കൂടുതൽ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ, പരിശോധന തുടരുന്നു
ആറു വർഷം മുമ്പ് കാണാതായ വിജിലിൻ്റേതെന്ന് കരുതുന്ന മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങള് സരോവരത്തെ ചതുപ്പിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി. പൊലീസിൻ്റെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന തുടരുന്നു.
Published : September 12, 2025 at 1:45 PM IST
കോഴിക്കോട്: ആറുവർഷം മുമ്പ് കാണാതായ വെസ്റ്റ് ഹിൽ സ്വദേശി കെ ടി വിജിലിന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന അസ്ഥി കണ്ടെത്തി. സരോവരത്ത് കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസമായി നടത്തുന്ന തെരച്ചിലിനിടയിലാണ് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. അസ്ഥിഭാഗങ്ങളും മൃതദേഹം കെട്ടിത്താഴ്ത്തിയ കല്ലുകളും കിട്ടി. പ്രതികൾ കാണിച്ച സരോവരത്തെ ചതുപ്പിലിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.
പൊലീസിൻ്റെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ചെളി നീക്കി പരിശോധന തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭ്യമാവുമോ എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ്. ഏറെ ആഴത്തിലുള്ള ചെളിയും വെള്ളവും തെരച്ചിലിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് ചെളി നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കില്ലും നടന്നില്ല. തുടർന്ന് ചെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള പൊക്ലൈൻ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച് ചളി നീക്കുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇതിനും ചെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ലോറികളിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നിക്ഷേപിച്ച ശേഷം അതുവഴിയാണ് ചതുപ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. പ്രതികളായ നിഖിൽ, ദീപേഷ് എന്നിവർ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആറുവർഷം മുമ്പ് കാണാതായ വിജിലിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയത്.
പ്രതികളെ രണ്ടുപേരെയും പല സമയങ്ങളിലായി സരോവരത്തെ ചതുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പുകളിൽ ഇരുവരും ഒരേ സ്ഥലം തന്നെയായിരുന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. നേരത്തെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വിജിലിൻ്റെതെന്നു കരുതുന്ന ഷൂസും അസ്ഥി ഭാഗങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഇവിടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിൽ പൊലീസ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്.
ഇന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്ത അസ്ഥികൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കും. വിജിലിൻ്റെ അസ്ഥികൾ തന്നെയാണോ ഇവിടെനിന്ന് ലഭിച്ചതെന്ന് പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തും. അതേസമയം ഇന്നലെ പ്രതികളെ കോഴിക്കോട് വരക്കൽ കടപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചു പൊലീസ് തെളിവെടുത്തു. വിജിലിൻ്റെ അസ്ഥികൾ വരക്കൽ കടപ്പുറത്ത് ഒഴുക്കി എന്ന പ്രതികളുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെള്ളയിൽ പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരക്കൽ കടപ്പുറത്ത് പ്രതികളെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തത്.
ആറുവർഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് കാണാതായ വെസ്റ്റ് ഹിൽ സ്വദേശി കെ ടി വിജിലിന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന അസ്ഥി കണ്ടെത്തുന്നത്. ബുധനാഴ്ച നടത്തിയ തെരച്ചിലില് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിജിലിന്റേതെന്ന് കരുതുന്ന ഷൂ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് വിജിലിൻ്റേതാണെന്ന് പ്രതികളായ നിഖില്, ദീപേഷ് മൊഴി നൽകി.
പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള രണ്ട് പേരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പൊലീസ് തെരച്ചില് നടത്തുന്നത്. വിജിലിനെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി എന്ന് പ്രതികള് കുറ്റസമ്മതമൊഴിയില് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് സമീപത്താണ് ഷൂ കണ്ടെത്തിയതും.
ആറ് വര്ഷത്തിന് മുമ്പ്
2019 മാര്ച്ച് 24നാണ് വെസ്റ്റ്ഹില് സ്വദേശി വിജിലിനെ കാണാതാവുന്നത്. അമിതമായ അളവിൽ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിജിൽ മരിച്ചത് എന്നാണ് പ്രതികളുടെ മൊഴി. സരോവരം പാർക്കിന് സമീപത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ വച്ചാണ് നാലുപേരും ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. നിഖിലാണ് വിജിലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ബ്രൗൺഷുഗർ കുത്തിവെച്ചത് എന്നാണ് മൊഴി.
തുടർന്ന് ഏറെനേരം നാലുപേരും മയങ്ങി കിടന്നു. രാത്രി വൈകി മൂന്നുപേരും ഉണർന്നിരുന്നു. പക്ഷേ വിജിൽ ഉണർന്നില്ല. വിളിച്ചെങ്കിലും ഉണരാത്തതിനെ തുടർന്ന് വിജിലിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതികൾ മൂന്നുപേരും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന വിജിലിനെയാണ് പ്രതികൾ കണ്ടത്. തുടർന്ന് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി തൊട്ടടുത്ത ചതുപ്പ് നിലത്ത് കുഴിയെടുത്ത് മൃതദേഹം കല്ലുകെട്ടി താഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.
