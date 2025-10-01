ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണപ്പാളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ബെംഗളൂരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചെന്ന് വിജിലൻസ്; 99-ലെ സ്വർണപ്പാളി 2019-ൽ ചെമ്പായതിൽ ദുരൂഹത
ശബരിമല ശ്രീകോവിലിൻ്റെ പ്രധാന വാതില് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇയാൾ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ പാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇരുമുടി കെട്ട് നിറയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇത് തുറന്ന് പൂജ നടത്തുകയും പൊതുജനങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു
Published : October 1, 2025 at 4:54 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ്ണപ്പാളി ബെംഗളൂരുവിലെ ശ്രീറാംപുര അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ. വിവാദ സ്പോൺസറും മുൻ ശബരിമല കീഴ്ശാന്തിയുടെ സഹായിയുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയാണ് 2019-ൽ സ്വർണപ്പാളി ഇവിടെയെത്തിച്ചത്. ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ബെംഗളൂരു ശ്രീറാംപുര അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലെ മുൻ ശാന്തിക്കാരനായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിൻ്റെ പ്രധാന വാതില് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇയാൾ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ പാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇരുമുടി കെട്ട് നിറയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇത് തുറന്ന് പൂജ നടത്തുകയും പൊതുജനങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. പൂജയ്ക്ക് ശേഷം പാക്ക് ചെയ്ത് തിരികെ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കൊപ്പം രമേശ് ജെയിൻ എന്നയാളും ഒരു സ്വാമിജിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹി വ്യക്തമാക്കി. 30 വർഷം മുൻപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി ആയിരുന്നു. 2004 ൽ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത്. പോയ ശേഷവും ബെംഗളൂരുവിൽ ഉള്ള സമയത്ത് ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്താറുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
1999-ലെ സ്വർണപ്പാളി 2019-ൽ ചെമ്പായി
സ്വർണപ്പാളി ബെംഗളൂരുവിൽ എത്തിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ, ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിൽ നിന്ന് 2019-ൽ സ്വർണം പൂശാൻ ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചത് ചെമ്പ് പാളിയായിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. മഹസറില് സ്പോണ്സറായി ഒപ്പിട്ടത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയാണ്. 1999ല് വിജയ് മല്യ സ്വര്ണം പൂശിയ പാളി എങ്ങനെ ചെമ്പായി മാറിയെന്നതിലാണ് ഇപ്പോൾ ദുരൂഹത ഉയരുന്നത്.
2019 ഓഗസ്റ്റ് 29-നാണ് ദ്വാരപാലകശിൽപ പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ചെന്നൈയിലെ 'സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിച്ചത്. അന്നത്തെ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ ആർ ജി രാധാകൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ മഹസറിൽ, സ്വർണം പൂശുന്നതിന് മുൻപ് 38,258 ഗ്രാം ചെമ്പ് പാളികളാണ് നേരിൽ കണ്ടതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
1999ല് വിജയ് മല്യ സ്വര്ണം പൂശിയപ്പോള് ശ്രീകോവിലിനൊപ്പം ദ്വാരപാലകരെയും സ്വര്ണം പൂശിയെന്ന് ദേവസ്വം മുന് പ്രസിഡൻ്റ് കെ അനന്തഗോപന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദ്വാരപാലക ശിൽപ പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉത്തരവിലും ചെമ്പ് പാളിയെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കെതിരെ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തും.
വിവാദ സ്പോൺസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ തുടക്കം പലിശക്കാരനായി
വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ദുരൂഹത നിറഞ്ഞതാണ്. ബ്ലേഡ് പലിശയ്ക്ക് പണം കടം കൊടുക്കലിൽ നിന്നാണ് ഇയാളുടെ തുടക്കമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. കർണാടകയിലെ വ്യവസായികൾ ഉൾപ്പെടെ സമ്പന്നരുമായി ഇയാൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്.
ഏകദേശം പത്ത് വർഷം മുൻപാണ് ഇയാൾ കീഴ്ശാന്തിയുടെ സഹായിയായി ശബരിമലയിലെത്തിയത്. ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ ഈ ലേബൽ ഉപയോഗിച്ച് അയ്യപ്പഭക്തരായ സമ്പന്നരിൽനിന്ന് വലിയ തുകകൾ വാങ്ങി 'സ്പോൺസർഷിപ്പ്' കച്ചവടം നടത്തുകയായിരുന്നു ഇയാളുടെ പ്രധാന രീതി എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന സൂചനകളിൽ നിന്നും മനസിലാക്കുന്നത്. പണം വാങ്ങിയ ശേഷം വ്യവസായികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ ശബരിമലയിൽ പ്രത്യേക ദർശന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകുകയും, പ്രത്യേക പൂജകളുടെ പേരിലും വലിയ തുകകൾ ഭക്തരിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പരിപാടി പണം തട്ടാനുള്ള മാർഗമായാണ് ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചത്. സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ തുകയേക്കാൾ പല മടങ്ങ് അധികമാണ് ഇയാൾ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്തിരുന്നതെന്നാണ് സൂചന.
ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതികളായേക്കും
സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തിൽ സ്പോൺസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കൊപ്പം, ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പ്രവൃത്തിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതികളായേക്കും. ശബരിമലയിൽ സ്വർണമോ മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളോ നടവരവായി ലഭിച്ചാൽ അളവ്, തൂക്കം, മൂല്യം എന്നിവ നിർണയിച്ച് മഹസർ തയ്യാറാക്കണം, രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം, പ്രത്യേക കവറിൽ സീൽ ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിങ്ങനെ കർശനമായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്. ഈ നടപടികൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നീക്കം.
