വിദ്യാവാഹിനി പദ്ധതിയിലെ ജീപ്പുടമകള്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍

ഇടുക്കി: കുട്ടികളെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ എത്തിക്കുന്ന വിദ്യാവാഹിനി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ജീപ്പുടമകള്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍. വാഹന സൗകര്യം കുറവുള്ള ആദിവാസി മേഖലകളില്‍ നിന്നും മറ്റുമായി കുട്ടികളെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാവാഹിനി. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ജീപ്പുടമകളാണ് പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നടത്തി വരുന്ന സര്‍വീസിന് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന തുക മുടങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് ജീപ്പുടമകളെ വലക്കുന്നത്. 2023 സെപ്‌തംബറിലാണ് ഒടുവില്‍ പണം ലഭിച്ചതെന്നും പിന്നീടിതുവരെ തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജീപ്പുടമകള്‍ പറയുന്നു. നിലവിലെ അവസ്ഥയില്‍ മുമ്പോട്ട് പോകാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന തുക ലഭ്യമാക്കാന്‍ നടപടി വേണമെന്നുമാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം (Jeep owners who are part of the Vidyavahini scheme to transport children to schools are in crisis).

തുക ലഭിക്കാതായതോടെ ജീപ്പുടമകളുടെ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായി. വാഹനത്തിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, സിസി അടവ് ഇവക്കൊന്നുമുള്ള പണം കൈവശമില്ല. നിത്യചിലവ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതും വലിഞ്ഞ് മുറുകിയെന്ന് ജീപ്പുടമകള്‍ പറഞ്ഞു.

തുക ലഭിക്കാതെ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകാനാവില്ലെന്നാണ് ജീപ്പുടമകളുടെ നിലപാട്. ഇന്ധനം നിറക്കാനുള്ള തുക പോലുമില്ലാതായതോടെ സര്‍വ്വീസ് നിര്‍ത്തി വയ്ക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുമെന്നും ജീപ്പുടമകള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

അടിമാലി സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈസ്‌ക്കൂളില്‍ പഠനം നടത്തുന്ന ചിന്നപ്പാറക്കുടിയില്‍ നിന്നുള്ള നൂറിലധികം കുട്ടികള്‍ വിദ്യാവാഹിനി പദ്ധതിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് സ്‌കൂളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. മാങ്കുളമടക്കമുള്ള മേഖലകളിലും കുട്ടികള്‍ ഈ പദ്ധതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അതിനാല്‍ പ്രതിസന്ധിയ്ക്ക് പരിഹാരമായില്ലെങ്കില്‍ അത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ജീപ്പുടമകള്‍ക്ക് തുക ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഇടപെടല്‍ വേഗത്തിലുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം.