'ഹരിശ്രീ' കുറിച്ച് കുരുന്നുകള് അക്ഷര ലോകത്തേക്ക്; ക്ഷേത്രങ്ങളില് വന് തിരക്ക്
കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രം, പറവൂര് ദക്ഷിണ മൂകാംബിക, കൊല്ലൂര് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം,എറണാകുളത്തെ ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രം, മലപ്പുറം തുഞ്ചന് സ്മാരകം എന്നിവടങ്ങളിലുള്പ്പെടെ എഴുത്തിനിരുത്തിയിരുന്നു. പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം വന് ഭക്തജന നിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്
Published : October 2, 2025 at 12:40 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനം കുറിച്ചുള്ള വിജയദശമി ദിനത്തില് സംസ്ഥാനത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് കുരുന്നുകള് അക്ഷരലോകത്തേക്ക് ചുവട് വച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്ന് കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തി. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ മുതല് 'ഹരിശ്രീ' കുറിച്ചാണ് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കുരുന്നുകള് പ്രവേശിച്ചത് .
കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രം, പറവൂര് ദക്ഷിണ മൂകാംബിക, കൊല്ലൂര് മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം,എറണാകുളത്തെ ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രം, മലപ്പുറം തുഞ്ചന് സ്മാരകം എന്നിവടങ്ങളിലുള്പ്പെടെ എഴുത്തിനിരുത്തിയിരുന്നു. പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം വന് ഭക്തജന നിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
ഗുരുവിൻ്റെ മടിയിലിരുന്ന് തളികയിലെ അരിയിൽ ചൂണ്ടുവിരൽകൊണ്ട് കുരുന്നുകൾ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു. ആരാധനാലയങ്ങൾക്കു പുറമേ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളിലുമെല്ലാം വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടിയുടെ റോസ്ഹൗസിലും, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വസതിയിലും നിരവധി കുട്ടികള് ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ചു. വിജയദശമി ദിനത്തില് ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ച എല്ലാ കുരുന്നുകള്ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും ആശംസയും അറിയിച്ചു.
ദക്ഷിണ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ വിദ്യാരംഭം
എഴുത്തിനിരുത്തിന് പേരുകേട്ട കോട്ടയത്തെ പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബിയിൽ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകള് നടന്നു. വിജയദശമി നാളായ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് പൂജയെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് വിദ്യാരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സരസ്വതി നടയിൽ പൂജയ്ക്ക് വച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ക്ഷേത്രാചാര്യൻമാർ തിരികെയെടുത്തു.
തുടർന്ന് വിദ്യാമണ്ഡപത്തിൽ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി. നൂറുകണക്കിന് കുരുന്നുകളാണ് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ഹരിശ്രീയെഴുതി കടന്നു വന്നത്. വിദ്യാരംഭത്തിനായി വെളുപ്പിനെ മുതൽക്ഷേത്രത്തിൽ തിരക്ക് ആയിരുന്നു. എഴുത്തിനിരുത്താൻ കുട്ടികളുമായി മാതാപിതാക്കൾ കാത്തുനിന്നു. വിദ്യാമണ്ഡപത്തിൽ അൻപതിലധികം ആചാര്യൻമാരാണ് കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തിയത്. കുരുന്നുകളുടെ നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊടുവിച്ച് മടിയിലിരുത്തി. തളികയിലെ അരിയിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് ആദ്യാക്ഷരം എഴുതിച്ചു.
സ്വർണ മോതിരം കൊണ്ട് നാവിൽ ഹരിശ്രീ എഴുതുന്നതും ചടങ്ങാണ്. ചിരിച്ചും കരഞ്ഞുമാണ് കുട്ടികൾ വിദ്യയുടെ ലോകത്തേക്ക് ചുവടു വെച്ചു. സരസ്വതി നടയിലും വിഷ്ണു നടയിലും ദർശനത്തിനും ശേഷം ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാൻ വിധമാണ് ക്രമീകരണം. തിരക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. വൈകുന്നേരം 4 വരെ എഴുത്തിനിരുത്ത് ഉണ്ടാകും. ദക്ഷിണമുകാംബിയെന്ന അറിയപ്പെടുന്ന പനച്ചിക്കാട് എഴുത്തിനിരുത്തിന് പേരുകേട്ട ക്ഷേത്രമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും എഴുത്തിനിരുത്താൻ സൗകര്യമുണ്ട്. പുലർച്ചെ മുതൽ കലാമണ്ഡപത്തിൽ കലാപരിപാടികളുടെ അരങ്ങേറ്റവും നടന്നു.
തിരുവുള്ളക്കാവ് ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലെ വിദ്യാരംഭം
തൃശൂരിലും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിജയദശമി ദിനത്തിൽ വലിയ തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത്. എഴുത്തിനിരുത്തലിന് പ്രശസ്തമായ തിരുവുള്ളക്കാവ് ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ നിരവധി കുരുന്നുകളാണ് അറിവിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത്. പുലർച്ചെ മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിരയായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത്. വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഭക്തജനങ്ങൾക്കായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയത്.
പുലർച്ചെ 4 മുതൽ ക്ഷേത്ര സരസ്വതി മണ്ഡപത്തിൽ എഴുത്തിനിരുത്തൽ ആരംഭിച്ചു. വൈകിട്ട് 6 വരെയും തുടരും. തിരുവുള്ളക്കാവ് വാരിയത്തെ ടി.വി.ശ്രീധരൻ വാര്യരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറുപതോളം ആചാര്യൻമാരാണ് വിദ്യാരംഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. രാവിലെ 7 മുതൽ കൈകൊട്ടിക്കളി, വൈകീട്ട് 6.30 ന് പെരുവനം സതീശൻ മാരാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തായമ്പക, പെരുമ്പിള്ളശേരി സെൻ്റർ കാവടി സമാജം, യുവജന സംഘം, മര്യാദ മൂല ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ കാവടി സംഘം, പൂച്ചിന്നിപ്പാടം ശ്രീ ബലരാമ കാവടി സമാജം, ചൊവ്വൂർ സൗഹൃദ കാവടി സമാജങ്ങളുടെ കാവടിയാട്ടം എന്നിവയും നടക്കും.
ആശംസ അറിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി: എല്ലാവർക്കും മഹാനവമി- വിജയദശമി ആശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വലിജയൻ. "നാടെങ്ങുമുള്ള നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത്. വരുംതലമുറകൾക്ക് പഠിച്ചു വളരാൻ ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ച സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ നടത്തി വരുന്ന ഇടപെടലുകൾ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്. വിദ്യ കൊണ്ടും നൈപുണി കൊണ്ടും ഇനിയും ഇനിയും മുന്നേറുന്ന നവകേരളം നമുക്ക് പടുത്തുയർത്താം."ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ച് നല്കി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി: വിജയദശമി ദിനത്തില് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയുടെ റോസ് ഹൗസിലും വിദ്യാരംഭം നടന്നു. വിദ്യാരംഭത്തില് മന്ത്രി അപ്പൂപ്പനിൽ നിന്ന് നിരവധി കുരുന്നുകള് ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ചു. ശിശു ക്ഷേമ സമിതിയിലെ 9 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചു. അമ്മ, സ്നേഹം, നന്മ, നീതി എന്നീ വാക്കുകളും മന്ത്രി കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തളികയില് എഴുതിച്ചു. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് കുട്ടികള് ഇവിടെ ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ചത്. വിദ്യാരംഭത്തിന് പിന്നാലെ എല്ലാ കുട്ടികള്ക്കും മന്ത്രി മധുരം നല്കുകയും ആശംസകള് നേരുകയും ചെയ്തു.
കുരുന്നുകള്ക്ക് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ച് വിഡി സതീശന്: വിജയദശമി ദിനത്തില് കുരുന്നുകൾക്ക് അക്ഷര മധുരം പകർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്. പറവൂരിലെ വീടായ ദേവരാഗത്തിലായിരുന്നു കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തിയത്. ഇന്ന് ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ച എല്ലാ കുരുന്നുകള്ക്കും അദ്ദേഹം ആശംസകളും നേര്ന്നു.
എന്താണ് വിദ്യാരംഭം
കുട്ടികള്ക്ക് ആദ്യമായി ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് വിദ്യാരംഭം. വിജയദശമി ഒരു ശുഭദിനമായി കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിദ്യാരംഭത്തിന് ഈ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രധാനമായും ഹൈന്ദവരാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് മറ്റു മതസ്ഥരും ഈ ദിവസം വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥനങ്ങളിലും ഇന്ന് പൂജയുടെ ദിവസമാണ്. കേരളത്തിലാണ് ഈ ദിവസം വിദ്യരംഭമായി കാണുന്നത്. കുട്ടികളെ മൂന്നാം വയസിലാണ് എഴുത്തിനിരുത്തുന്നത്. നവരാത്രിയുടെ അവസാന ദിവസമായ വിജയ ദശമി നാളിൽ പുലര്ച്ചെ മുതല് വിദ്യാരംഭം നടത്തും. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വിദ്യാരംഭം നടത്തുന്നത് ഈ ദിവസമാണ്. മതചടങ്ങിനപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് വിദ്യാരംഭം.
സാധാരണയായി ഗണപതിയെയും പിന്നീട് വിദ്യാദേവതയായ സരസ്വതിയേയും പ്രാർഥിച്ച ശേഷം ‘ഓം ഹരിഃ ശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ’ എന്ന് നാവിൽ എഴുതിയാണ് വിദ്യാരംഭം നടത്താറുള്ളത്. പച്ചരി നിറച്ച പാത്രത്തിൽ ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് 'ഓം ഹരി ശ്രീ ഗണപത യേ നമഃ; അവിഘ്നമസ്തു; ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ' എന്ന് എഴുതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഭഗവതിക്ക് മുൻപിൽ പൂജ വച്ച തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നു. കലാകാരന്മാർ, ഗായകർ, വാദ്യോപകരണ വിദഗ്ധർ, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ ഒക്കെ ഈ ദിവസം പൂജ വച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയെടുത്ത് പ്രാർഥനാപൂർവം ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നു.
Also Read:ഇന്ന് വിദ്യാരംഭം; അക്ഷര വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കുരുന്നുകള്, നവരാത്രി ആഘോഷ നിറവില് ക്ഷേത്രങ്ങള്