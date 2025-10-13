ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എസ്ഐടിയുടെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്ത് വിഎച്ച്പി ഹൈക്കോടതിയിൽ; സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി
ദേവസ്വം വിജിലൻസ് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് ആരോപണം. സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട കോടതി സിബിഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു.
Published : October 13, 2025 at 12:38 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്ത് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് (വിഎച്ച്പി) ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. സിബിഐ അന്വേഷണവും സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെ സമഗ്രമായ ഓഡിറ്റും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിഎച്ച്പി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർജി പരിഗണിച്ച കോടതി വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ, സിബിഐ, കംപ്ട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ (സിഎജി) എന്നിവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് വിശദീകരണം തേടി.
നിലവിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ രണ്ട് ഓഫിസർമാർ മുൻപ് ദേവസ്വം വിജിലൻസിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് വിഎച്ച്പി ഹർജിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ച അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തിലെ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ അനീഷ്, ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മുൻപ് ദേവസ്വം വിജിലൻസിലായിരുന്നുവെന്നും, അതിനാൽ നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ പലവിധ സ്വാധീനം ചെലുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിഎച്ച്പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടെന്നാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം.
ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസുകൾ സിബിഐക്ക് കൈമാറണം എന്നതാണ് വിഎച്ച്പിയുടെ മറ്റൊരവശ്യം. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, സംസ്ഥാന പൊലീസ് സംവിധാനത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. വിവിധ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് കീഴിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഇക്കാരണത്താൽ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചിൻ, മലബാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ സ്വർണമടക്കമുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെ സമഗ്രമായ ഓഡിറ്റിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആവശ്യം.
ദേവസ്വം ഭൂമിയിലും ചന്ദനം, സ്വർണം തുടങ്ങിയ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളിലും ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാണിക്കയായി ലഭിക്കുന്നതും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമായ സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹർജി കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
നിലവിൽ എഡിജിപി എച്ച് വെങ്കിടേഷിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എസ് ശശിധരനാണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. കൈപ്പമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ബിജു രാധാകൃഷ്ണൻ. വാകത്താനം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഇൻസ്പെക്ടറാണ് അനീഷ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്നാണ് സ്വർണക്കവർച്ച അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത്. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മുദ്രവച്ച കവറിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
