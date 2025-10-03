ETV Bharat / state

പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ടി.ജെ.എസ്. ജോർജ് അന്തരിച്ചു, വിടവാങ്ങിയത് നിശിത വിമർശനങ്ങളുടെ കരുത്തുറ്റ എഴുത്തുകാരന്‍

ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 2011-ൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു.

T J S GEORGE JOURNALIST AUTHOR PADMA BHUSHAN
T.J.S. George (X.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2025 at 7:24 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 7:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ബംഗളൂരു: പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനും കോളമിസ്റ്റുമായ ടി.ജെ.എസ്. ജോർജ് അന്തരിച്ചു. 97 വയസ്സായിരുന്നു. മണിപ്പാലിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു അന്ത്യം. വാര്‍ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കുറച്ചു നാളുകളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 2011-ൽ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തുമ്പമൺ ആണ് ടി.ജെ.എസ്. ജോർജിന്‍റെ സ്വദേശം. മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ആയിരുന്ന ടി.ടി. ജേക്കബിന്‍റെയും ചാചിയാമ്മ ജേക്കബിന്‍റെയും മകനായി 1928-ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം.

ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിൽനിന്ന് ഓണേഴ്സ് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം, 1950-ൽ ബോംബെയിലെ ഫ്രീ പ്രസ് ജേണലിൽ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഇന്‍റർനാഷണൽ പ്രസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ദി സെർച്ച് ലൈറ്റ്, ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ എകണോമിക് റിവ്യൂ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഏഷ്യാവീക്കിൻ്റെ സ്ഥാപക പത്രാധിപരും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

ടി.ജെ.എസ്. ജോർജിനെ വായനക്കാരുടെ പ്രിയങ്കരനാക്കിയത് കാൽനൂറ്റാണ്ടിലധികം 'ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസി'ൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന 'പോയന്‍റ് ഓഫ് വ്യൂ' എന്ന കോളമാണ്. നിശിതമായ വിമർശനങ്ങളും, രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളെ ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയും ഈ കോളത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. മുഖം നോക്കാതെ ഭരണകൂടങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം എന്നും ആർജ്ജവം കാണിച്ചു.

'നൗ ഈസ് ദ ടൈം ടു സെ ഗുഡ്ബൈ' എന്ന തലക്കെട്ടിൽ അവസാനത്തെ കോളം എഴുതിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം സജീവ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽനിന്ന് വിടവാങ്ങിയത്.

എഴുത്തുകാരൻ, കോളമിസ്റ്റ്, ജീവചരിത്രകാരൻ എന്ന നിലകളിൽ സുപ്രധാനമായ നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സങ്കീർണ്ണ വ്യക്തിത്വമായ വി.കെ. കൃഷ്ണമേനോനെക്കുറിച്ചുള്ള 'കൃഷ്ണമേനോൻ: എ ബയോഗ്രഫി', സംഗീത ഇതിഹാസം എം.എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മിയുടെ ജീവചരിത്രം തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ കൃതികളാണ്.

പത്മഭൂഷണ് പുറമെ, 2019-ൽ കേരള സർക്കാർ 'സ്വദേശാഭിമാനി കേസരി പുരസ്‌കാരം' നൽകിയും അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിരുന്നു. അമ്മു ജോർജ് ആണ് ഭാര്യ.

ടി.ജെ.എസ്. ജോർജിന്‍റെ വിയോഗത്തിൽ കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. തീക്ഷ്ണമായ തൂലികയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ശബ്ദവും കൊണ്ട് ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹം വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകി. വായനക്കാരെ ചിന്തിക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ പൊതു ബുദ്ധിജീവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ധീരവും വിമർശനാത്മകവുമായ നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അനുശോചനം

ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന അധ്യായമാക്കി തന്റെ പത്രാധിപ ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രഗത്ഭ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ടി ജെ എസ് ജോർജ്.

കേരളം ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തിനും ലോകമാധ്യമ രംഗത്തിനും നൽകിയ അഭിമാനകരമായ സംഭാവനയായിരുന്നു ടി.ജെ. എസ്. ഭയരഹിതവും നിഷ്പക്ഷവും ആയ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി എക്കാലവും നിലകൊണ്ട പ്രമുഖ പത്രാധിപനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തടക്കം ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നിലപാട് കൈക്കൊണ്ട ടി ജെഎസ് ജോർജ് എന്നും ലിബറൽ ജേണലിസത്തിന്റെ ധീരനായ വക്താവായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ജനാധിപത്യ ബോധത്തെയും അപകടപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവണതകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്.

പത്രാധിപർ എന്നതിനപ്പുറം ഗ്രന്ഥകാരൻ എന്ന നിലയിലും പംക്തികാരൻ എന്ന നിലയിലും പ്രശസ്തനായിരുന്ന ടി.ജെ എസ് ജോർജിന്റെ പ്രധാന കൃതികളിൽ എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മിയെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണമേനോനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയുള്ള ജീവിതവിവരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്.

അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് ത് ഫ്രീ പ്രസ് ജേർണലിലാണ്. പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലോക ശ്രദ്ധയിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളുടെ പത്രാധിപസ്ഥാനത്തും പംക്തി രചനാ സ്ഥാനത്തു കൊക്കെ എത്തി.

ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിലെയടക്കം സ്ഥിരം പംക്തികളിലൂടെ അദ്ദേഹം വായനാ സമൂഹത്തിൻറെ വലിയ സ്വീകാര്യത ഏറ്റുവാങ്ങി.

ഏഷ്യ വീക്കിൻ്റെ സ്ഥാപക പത്രാധിപരായിരുന്ന അദ്ദേഹം സർവ്വദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പത്രാധിപേരായിരുന്നു. നിർഭയമായ പത്രപ്രവർത്തനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര. സ്വതന്ത്രഭാരതത്തില്‍ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ആദ്യമായി ജയിലിലടക്കപ്പെട്ട പത്രാധിപരാണ് ടി.ജെ.എസ്.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വദേശാഭിമാനി പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്.

Also Read: ചുമയ്‌ക്ക് സിറപ്പ് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ വൃക്ക തകരാർ; ചിന്ദ്വാരയിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്‌ക്ക്, ജാഗ്രതാ നിർദേശം

Last Updated : October 3, 2025 at 7:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

T J S GEORGEJOURNALISTAUTHORPADMA BHUSHANT J S GEORGE PASSES AWAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഗിന്നസിലിടം പിടിച്ച് വിജയവാഡയിലെ ദസറ മേള

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

ഗാന്ധിജിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം, പരിചയപ്പെടാം 1948 മുതല്‍ ഗാന്ധിജിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെ

നവജാത ശിശുവിനുള്ളില്‍ ഒരു ഭ്രൂണം; അസാധാരണ ആണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത് കര്‍ണാടകത്തില്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.