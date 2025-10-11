ETV Bharat / state

ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കടന്നെത്തുന്ന പക്ഷികള്‍ക്കൊപ്പം ബോൺസായ്‌യും താമരകളും നെല്ലും മുളകളും നിറഞ്ഞ ക്യാമ്പസ്‌; സംസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനമായി വെള്ളായണി കാര്‍ഷിക കോളജ്

78.23 ഹെക്ടർ കരഭൂമിയും 173.50 ഹെക്ടർ കായൽ ഭൂമിയും ഉൾപ്പെടെ 253 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള കാര്‍ഷിക കോളജ് ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്

vellayani agricultural college
വെള്ളായണി കാര്‍ഷിക കോളജ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 11, 2025 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ജി നന്ദന്‍

തിരുവനന്തപുരം: പ്രകൃതിരമണീയമായ വെള്ളായണി കായലിൻ്റെ തീരത്ത് 1955-ൽ സ്ഥാപിതമായ വെള്ളായണി കാർഷിക കോളജ്, ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനിതക സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. പഠന ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം, സംസ്ഥാനത്തെ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ വിളനിലം കൂടിയായ ഈ കാമ്പസിനെ സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് പുരസ്‌കാരത്തിനായി പരിഗണിച്ചത് തികച്ചും അർഹമായ അംഗീകാരമാണ്.

78.23 ഹെക്ടർ കരഭൂമിയും 173.50 ഹെക്ടർ കായൽ ഭൂമിയും ഉൾപ്പെടെ 253 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഈ കാമ്പസ്, ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. എന്നാൽ, ഈ സ്ഥാപനത്തെ വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അമൂല്യമായ സസ്യജനിതക ശേഖരമാണ്. 200-ൽ പരം നെല്ലിനങ്ങൾ, 75-ഓളം ചെറു ധാന്യങ്ങൾ, 70-ൽ പരം വാഴ ഇനങ്ങൾ, 51-ലധികം ഇനം മാമ്പഴങ്ങൾ, 18 ഇനം പ്ലാവ്, 11 ഇനം പേര, 100-ലധികം തരം ഫലസസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരം കോളജിൻ്റെ ജൈവ സമ്പന്നത വിളിച്ചോതുന്നു.

വെള്ളായണി കാര്‍ഷിക കോളജ് (ETV Bharat)

അപൂർവ ശേഖരങ്ങളുടെ ലോകം

കോളജിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ഫാമിൽ വിവിധ വിളകളുടെ ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്കുകൾ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പച്ചക്കറികൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, അലങ്കാര സസ്യങ്ങൾ, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ, മുള, ജലസസ്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 50 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള 70 ബോൺസായ് സസ്യങ്ങൾ, 46 ഇനം വാട്ടർ ലില്ലികൾ, 23 ഇനം താമരകൾ, 19 ഇനം മുളകൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരം ഇവിടെയുണ്ട്. 21 ഇനം കുരുമുളകുകൾ, 100-ലധികം ഓർക്കിഡുകൾ, 150-ലധികം തരം അലങ്കാര സസ്യങ്ങൾ, 40 ഇനം ബോഗൻവില്ല, 30 ഇനം റോസാപ്പൂക്കൾ, 60 ഇനം കള്ളിച്ചെടികൾ എന്നിവയുടെ പരിപാലനം ഈ കോളജിനെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനിതക സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നു.

വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ

വിള മ്യൂസിയം, മില്ലറ്റ് മ്യൂസിയം, കാലിത്തീറ്റ മ്യൂസിയം, നക്ഷത്രവനം, ഔഷധ സസ്യത്തോട്ടം, ജൈവ ഫാം, മുളത്തോട്ടം, ബോൺസായ് പാർക്ക് എന്നിവ കോളജിൻ്റെ മറ്റ് ആകർഷണങ്ങളാണ്. പ്രത്യേക തരം നെല്ല്, കൂൺ, ജലസസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തനതായ ശേഖരങ്ങളും ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഗവേഷകരും അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ പാടശേഖരങ്ങൾ കോളജിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.

കൂടാതെ, കോളജിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള പച്ചക്കറികൾ കൗണ്ടർ വഴി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിൽപ്പന നടത്താനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കാർഷിക ഗവേഷണ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വെള്ളായണി കാർഷിക കോളജ് നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്.

Also Read : കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ ആഗോള ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു; വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്കും താൽപര്യം അറിയിച്ച് സമീപിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

For All Latest Updates

TAGGED:

BIO DIVERSITY AWARDVELLAYANI AGRICULTURAL COLLEGEAGRICULTURAL COLLEGEAGRICLUTUREVELLAYANI AGRICULTURAL COLLEGE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.