'പിണറായി വിജയൻ യഥാർഥത്തിൽ ഭക്തനാണ്, അടുത്ത തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ മറ്റൊരാളില്ല': പുകഴ്ത്തി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അയ്യപ്പൻ്റെ പ്രതിമ ഉപഹാരമായി സ്വീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Published : September 20, 2025 at 2:31 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അയ്യപ്പഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ വച്ച് അയ്യപ്പൻ്റെ പ്രതിമ ഉപഹാരമായി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. യഥാർഥത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ഭക്തനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്കിത് വേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. ഇവർക്കെല്ലാം മനസ്സിൽ ഭക്തിയുണ്ടെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഒരേ വാഹനത്തിലാണല്ലോ അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെത്തിയതെന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് വെള്ളാപ്പള്ളി ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു: 'നേരത്തേയും അദ്ദേഹത്തെ കൈകൊടുത്ത് പൊക്കി കൊണ്ടുനടന്നിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ എന്നെയും അദ്ദേഹം പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നിട്ടില്ലേ? എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടമാണ്'. അടുത്ത തവണയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും വേറെ ആരെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യൻ പിണറായി വിജയൻ മാത്രമാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എല്ലാവരെയും മെരുക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ് പിണറായി വിജയന് മാത്രം
'എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാവരെയും മെരുക്കി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശക്തിയും ഇന്ന് പിണറായി വിജയനുള്ളതുപോലെ മറ്റാർക്കും ഇല്ല.' ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷം ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഎൻ വാസവനും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തും ചേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അയ്യപ്പൻ്റെ പ്രതിമ ഉപഹാരമായി സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.
വിഎൻ വാസവനും പിഎസ് പ്രശാന്തും ചേർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വെള്ളാപ്പള്ളിയെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, ശബരിമല വികസനത്തിനുവേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു. ഇതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ശബരിമലയ്ക്ക് ആഗോള പ്രശസ്തി വർധിക്കുകയാണെന്നും ശബരിമല വികസനം കേരളത്തിൻ്റെയാകെ പുരോഗതിക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്നും ശബരിമലയെ വിവാദഭൂമിയാക്കരുതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശബരിമല വികസനത്തിന് പിന്തുണയുമായി വിവിധ സമുദായ നേതാക്കൾ
കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കർമപദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. ശബരിമല വികസനത്തിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, എൻഎസ്എസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സംഗീത് കുമാർ, പികെഎസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുന്നല ശ്രീകുമാർ എന്നിവരടക്കം നിരവധി നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു.
ശബരിമലയുടെ വികസനത്തിന് ഈ സംഗമം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് എൻഎസ്എസ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സംഗീത് കുമാർ പറഞ്ഞു. പികെഎസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുന്നല ശ്രീകുമാറും സംഗമത്തിന് ആശംസകൾ നേർന്നു. ശബരിമല തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ കണ്ഠരര് മഹേശ്വരര് മോഹനര്, മല അരയ മഹാസഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പികെ സജീവ്, കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ കരിമ്പുഴ രാമൻ തുടങ്ങിയവരും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
