ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി; പന്തളം കൊട്ടാരം വിട്ടുനിൽക്കും

ശബരിമലയെ വിവാദഭൂമിയാക്കി മാറ്റരുതെന്നും നല്ല കാര്യങ്ങളെ നല്ലതായി കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷം നടത്തുന്ന ബദൽ വിശ്വാസ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി അറിയിച്ചു.

Sabarimala Temple Global Ayyappa Meet Kerala Politics Devaswom Board
Vellapally Natesan backs global Ayyappa meet (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2025 at 3:37 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, 2018ലെ യുവതീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ പിൻവലിക്കാത്ത സർക്കാർ നിലപാടിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ പന്തളം കൊട്ടാരം സംഗമത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ശബരിമലയെ ഒരു വിവാദഭൂമിയാക്കി മാറ്റാതെ, നല്ല കാര്യങ്ങളെ നല്ലതായി കാണണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നിലപാട്

തിരുവല്ല കോഴഞ്ചേരി എസ്എൻഡിപി യൂണിയൻ്റെ സംയുക്ത നേതൃസംഗമത്തിനു ശേഷം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നിലപാടുകളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച അദ്ദേഹം, പന്തളത്ത് നടക്കുന്ന ബദൽ വിശ്വാസ സംഗമത്തിൽ ക്ഷണിച്ചാൽപോലും താൻ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ്റെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം ചീറ്റിപ്പോയെന്നും, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽപോലും സഭയിലെത്താൻ കാരണം അതാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Vellapally Natesan backs global Ayyappa meet (ETV Bharat)

പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം

സെപ്റ്റംബർ 20ന് പമ്പയിൽ നടക്കുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സംഗമത്തിലും, സെപ്റ്റംബർ 22ന് പന്തളത്ത് നടക്കുന്ന ബദൽ സംഗമത്തിലും പന്തളം കൊട്ടാരം പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് നിർവഹക സംഘം സെക്രട്ടറി സുരേഷ് വർമ്മ അറിയിച്ചു. കൊട്ടാരത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നുള്ള അശുദ്ധിയാണ് ഔദ്യോഗികമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാരണം. എന്നാൽ, കേസുകൾ ഉടൻ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞത് പ്രതിഷേധാർഹവും വേദനാജനകവുമാണെന്ന് കൊട്ടാരം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

വിശ്വാസികളുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന പ്രധാന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാതെ ഒരു തീരുമാനത്തോടും യോജിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും കഴിയില്ലെന്നും കൊട്ടാരം വ്യക്തമാക്കി. 2018ലെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചാണ് കൊട്ടാരം മുന്നോട്ട് പോയത്. സംഗമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

മറ്റ് സംഘടനകളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ

നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി (എൻഎസ്എസ്) ഈ സംഗമത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുണ്ടാകരുതെന്നും നിലപാടെടുത്തു. പരിപാടി ശബരിമലയുടെ ആചാരങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിനിധിയെ അയക്കാമെന്നും എൻഎസ്എസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ശ്രീനാരായണ ധർമപരിപാലന യോഗം (എസ്എൻഡിപി) ഗ്ലോബൽ അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് പൂർണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് (വിഎച്ച്പി), ശബരിമല കർമ സമിതി, ഹിന്ദു ഐക്യ വേദി (എച്ച്എവി) എന്നിവ സംഗമത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ശബരിമലയെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. നിരീശ്വരവാദികളെയും ശബരിമല ആചാരങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരെയും ക്ഷണിച്ചതിനെതിരെയും ഇവർ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു.

കേരള പുലയർ മഹാസഭ (കെപിഎംഎസ്) ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയെ ഒരു ആഗോള തീർഥാടന കേന്ദ്രമായി ഉയർത്താനും ജാതി-മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വികസനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു. കെപിഎംഎസിനെപ്പോലെ തന്നെ മലയരയ മഹാസഭയും സംഗമത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ശ്രീനാരായണ ധർമസംഘം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ശുഭംഗാനന്ദയും സംഗമത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയമായ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ നിലപാടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമല കർമ സമിതിയും അയ്യപ്പ സേവാ സമാജവും സംഗമത്തെ എതിർക്കുമ്പോൾ, പന്തളം കൊട്ടാരം ഒരു നിശ്ചിത നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവും ബദൽ സംഗമവും

ശബരിമലയെ ഒരു ആഗോള തീർഥാടന കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് (ടിഡിബി) 75-ആം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 2025 സെപ്റ്റംബർ 20ന് പമ്പയിൽ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ ഭക്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കും.

ഇന്ത്യയിൽനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നുമായി 4864 ഭക്തരാണ് സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതിൽനിന്ന് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 3000 പേരെയാണ് പ്രതിനിധികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ പ്രതിനിധികളെ കൂടാതെ ടിഡിബി ക്ഷണിച്ച സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക-സാമുദായിക സംഘടനകളിലെ പ്രതിനിധികളും സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രിമാർ, മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ, വിദേശ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഗ്ലോബൽ അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ബദലായി സെപ്റ്റംബർ 22ന് ഒരു വിശ്വാസ സംഗമമാണ് ബിജെപി നടത്തുന്നത്. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനെ പോലുള്ള നിരീശ്വരവാദികളെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ശക്തമായി എതിർത്തു. ഇത് ഭക്തരെയും ആചാരങ്ങളെയും അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

Also Read:- "കണ്ണന് ബോധം തെളിയുമ്പോൾ..." ബാറിൽ വച്ച് ഫോട്ടോയെടുത്ത് വിവാദ പോസ്റ്റ്; സിപിഎം പ്രവർത്തകനെതിരെ കേസ്

SABARIMALA TEMPLEGLOBAL AYYAPPA MEETKERALA POLITICSDEVASWOM BOARDAYYAPPA SANGAMAM

