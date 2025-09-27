വീരമലക്കുന്നിലെ മണ്ണെടുപ്പ്; പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയ പ്രതിനിധി ഉടന് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കും
വീരമലക്കുന്നിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയ വിദഗ്ധരുടെ പരിശോധന. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സുരേഷ് കുമാർ അടപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
Published : September 27, 2025 at 4:18 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 4:47 PM IST
കാസർകോട്: ദേശീയപാത നിർമാണത്തിനിടെ അപകടാവസ്ഥയിലായ വീരമലക്കുന്നിൽ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിദഗ്ധർ പരിശോധന നടത്തി. ബെംഗളൂരു കേന്ദ്രത്തിലെ വിദഗ്ധരാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പിന് എതിരായ പൊതു താത്പര്യ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സംഘം പരിശോധന നടത്തിയത്.
വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബെംഗളൂരു പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സുരേഷ് കുമാർ അടപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് വീരമലക്കുന്നിലെത്തിയത്. കുന്നിൽ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പ് നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് എംടി സിദ്ധാർഥൻ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഒന്നാം കക്ഷിയാക്കി പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. ഇത് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തോട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
വീരമലക്കുന്നിലെ മണ്ണിടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ഈ മാസം തന്നെ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം പ്രതിനിധി സമർപ്പിക്കും. കുന്നിന് താഴെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ പ്രദേശവും മുകൾഭാഗവും സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. നേരത്തെ ജില്ലാ കലക്ടർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വിള്ളൽ കണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി.
വീരമലക്കുന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും നാട്ടുകാരും തങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ സംഘവുമായി പങ്കുവച്ചു. വീരമലക്കുന്നിനെ തകർത്ത് കൊണ്ടുള്ള നിലവിലെ ദേശീയപാത അലൈൻമെന്റ് മാറ്റി സമീപത്തെ വയലിലൂടെ മേൽപ്പാതയായി നിർമിക്കണമെന്നതായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ചേരാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത് യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യ ജീവനുകൾ പൊലിയാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കുന്ന് കൂടുതൽ ഇടിയാതിരിക്കാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തുന്ന നിർമാണ പ്രവർത്തിയിലും നാട്ടുകാർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഉണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ അത്ഭുതകരമായാണ് യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇടിഞ്ഞ മണ്ണ് പൂർണമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ പോലും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയോ നിർമാണ കമ്പനിയോ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് വീരമലക്കുന്ന് ദേശീയപാതയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വീണത്. ദേശീയപാത നിലേശ്വരത്തിനും ചെറുവത്തൂരിനും ഇടിയിലായിരുന്നു സംഭവം. വീരമലക്കുന്നിലെ കല്ലും മണ്ണുമെല്ലാം ദേശീയപാതയില് പതിച്ചു. ഇതോടെ പാതയില് വലിയ ഗതാഗത തടസം നേരിട്ടു. മേഘ കണ്സ്ട്രക്ഷന്സ് ദേശീയപാത നിര്മാണം നടത്തുന്നയിടത്താണ് കുന്ന് ഇടിഞ്ഞത്. ജില്ല കലക്ടര് നേരത്തെ ഈ പ്രദേശത്തെ അതീവ ജാഗ്രത പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മഴക്കാലം കൂടി എത്തിയതോടെയാണ് മേഖലയില് മണ്ണിടിച്ചില് വ്യാപകമായത്.
Also Read: പച്ചവിരിച്ച വീരമലക്കുന്നെവിടെ, ഇപ്പോൾ മഴക്കെടുതിയും മണ്ണെടുപ്പും മാത്രം: ആകാശക്കാഴ്ച - ദേശീയപാത നിർമാണം