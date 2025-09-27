"കണ്ണുകളിൽ മനോഹാരിത നിറയുന്ന കാഴ്ച", വൈറലായി ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ്
അട്ടപ്പാടി ട്രൈബൽ താലൂക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ വികസന വഴികളെ കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ഓര്മകള് പങ്കുവച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രി...
Published : September 27, 2025 at 2:49 PM IST
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടി ട്രൈബൽ താലൂക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വികസനത്തെ കുറിച്ചും ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ് വൈറലാകുന്നു. ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ ഗൈനക് ബ്ലോക്കിന് പുറത്തുനിന്ന് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കില് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത കുറിപ്പാണ് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
മന്ത്രിയായതിന് ശേഷം അട്ടപ്പാടി ട്രൈബൽ താലൂക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച ഓരോ നടപടിക്രമങ്ങളും വികസന പാതകളും അവര് പങ്കുവച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ മികച്ച സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ആരോഗ്യ മന്ത്രി പോസ്റ്റിലുടനീളം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
"ഇവിടെ നിന്നാൽ അട്ടപ്പാടിയുടെ മനോഹാരിത കണ്ണുകളിൽ നിറയും. അട്ടപ്പാടി ട്രൈബൽ താലൂക്ക് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ ഗൈനക് ബ്ലോക്കിന് പുറത്താണിത്. പുതുതായി നിർമിച്ച ലേബർ റൂം, പ്രസവ വാർഡ്, ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള പടവുകൾ. ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർമകൾ മനസിൽ നിറഞ്ഞു . ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അട്ടപ്പാടി സന്ദർശിച്ചു. 2021 ജൂൺ മാസം 26ന്. കൊവിഡിൻ്റെ രണ്ടാം തരംഗം മൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ധാരാളം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം.
അട്ടപ്പാടി മേഖലയിൽ ഓക്സിജൻ പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിക്കുക, വാക്സിനേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ശിശുമരണങ്ങൾ, ഹൈറിസ്ക് പ്രഗ്നൻസികൾ, അനീമിയ, അട്ടപ്പാടി ആശുപത്രിയിൽ അത്യാവശ്യം കൊണ്ടുവരേണ്ട പരിശോധന സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രത്യേകമായ ഗൈനക് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ, ഗൈനക്കോളജി വാർഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും തിരികെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ കർമ്മപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഹൈറിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി കേസുകളുടെ പൊതു ഘടകങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. മാതൃഭാഷയിലുള്ള ആശയവിനിമയം, തുടർപിന്തുണ, പ്രോത്സാഹനം, താമസിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾക്കടുത്ത് ബിപി, പ്രമേഹം, രക്തം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തല് തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. പെൻട്രിക കൂട്ട, ഓരോ ഇടങ്ങളിലേയും ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നതാണ് പെണ്ട്രിക കൂട്ട. ഗര്ഭിണികളുടെ ഫോളോഅപ്പ് സ്ത്രീകള് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും നടത്തുന്ന സംവിധാനം. ആശമാര്, അങ്കണവാടി പ്രവര്ത്തകര്, എസ്.ടി. പ്രൊമോട്ടര്മാര് തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി.
പിന്നീടുള്ള അട്ടപ്പാടി സന്ദർശനം 2021 ഡിസംബറില്. ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഗോത്രവർഗ മേഖലയിലെ താമസയിടങ്ങൾ, പെൺട്രികകൂട്ടങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കൽ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമായും ആളുകളുമായും ആശയവിനിമയം-അന്ന് ഒരു ദിവസം അട്ടപ്പാടിയിൽ ചെലവഴിച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങനെ പലതവണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇല്ലാതെ സന്ദർശനം നടത്തി. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അട്ടപ്പാടിയിൽ എത്തുക എന്നത് ശ്രമകരമായ കാര്യമായിരുന്നു.
നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസുകൾ ഉണ്ടായി. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായി സാധ്യമാക്കി. 28 ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നത് സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ്. താമസയിടങ്ങൾക്കരികെ പരിശോധന സൗകര്യങ്ങൾ. ഊരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആശമാരെ നിയോഗിച്ചത് ആശയവിനിമയം എളുപ്പമാക്കി. ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യകേന്ദ്രം അഗളിയിൽ ആരംഭിക്കാനായി. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലേത്- 6.8,ഇത് കൈവരിച്ചത് ഒരുപാട് പേരുടെ കൂട്ടായ ശ്രമഫലമായാണ്.
കോട്ടത്തറ ആശുപത്രി താലൂക് ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയാക്കി, സർജറികൾ, സ്കാനിംഗ്, ഡയാലിസിസ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ യാഥാർഥ്യമാക്കി. പവർ ലോണ്ടറി, കീമോതെറാപ്പി, ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഡയാലിസിസ് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കി. ഓ ടി ആരംഭിച്ച് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1000 മേജർ സർജറികൾ നടത്തി.
മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ അട്ടപ്പാടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി ആളുകൾ ഇന്ന് എത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ കാൻസറിനായുള്ള ഡേ കെയർ കീമോ അട്ടപ്പാടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയുള്ള ലേബർ റൂം സജ്ജീകരിച്ചു, നവജാത ശിശു പരിചരണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു.കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയിൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സൗകര്യം, ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യം, ജീവനക്കാർക്കുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ്, കൂട്ടിരിപ്പിപ്പുകാർക്കുള്ള ഡോർമെട്രി എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയുടെ വികസനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീളുന്നു.
പദ്മനാഭൻ ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ടീം ആണ് അട്ടപ്പാടിയുടെ കരുത്ത്. എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും അതിജീവിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തമായി നാം മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ഗോത്രവർഗമേഖലകളിലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട്," ആരോഗ്യ മന്ത്രി കുറിച്ചു.
