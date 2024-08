ETV Bharat / state

കുഞ്ഞു നൈസയുടെ മുഴുവന്‍ ചെലവുകളും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വിഡി സതീശന്‍ - VD Satheesan Cover Expenses of Nysa

By PTI

VD Satheesan to Cover All Expenses for Nysa ( ETV Bharat )