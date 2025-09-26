'മതേതര നിലപാടുകളെ താത്കാലിക ലാഭത്തിനായി വിറ്റുകാശാക്കില്ല'; ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വിഡി സതീശൻ
ശബരിമലയിലെ ആചാരലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്താനും നാമജപഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാനും സർക്കാർ തയ്യാറുണ്ടോയെന്ന് വിഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു
Published : September 26, 2025 at 3:31 PM IST
കണ്ണൂർ: ശബരിമലയിലെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വിഷയത്തിൽ പത്താമത് വർഷം രംഗത്തുവന്ന സർക്കാറിൻ്റെ കപടഭക്തിയുടെ പരിവേഷക്കാരെ ജനസമക്ഷം തുറന്നുകാട്ടാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യമാണ് യുഡിഎഫ് ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ആര് വർഗീയത പറഞ്ഞാലും മുഖംനോക്കാതെ എതിർക്കും എന്നതും, മതേതര നിലപാടുകളെ താത്കാലിക ലാഭത്തിനായി വിറ്റുകാശാക്കില്ല എന്നതുമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു മുന്നണി ധൈര്യസമേതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ സന്ദേശം വായിച്ച് ആവേശഭരിതനായ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോൾ എത്രയോ ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണ് കോരിത്തരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടാകുകയെന്നും വിഡി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശബരിമലയിലെ സർക്കാർ നിലപാട്
സിപിഎം നടത്തുന്നത് വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് ഇടം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ കണ്ണൂരിൽ ആരോപിച്ചു. എൻഎസ്എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമുദായ സംഘടനകൾക്ക് അവരുടേതായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. എന്നാൽ യുഡിഎഫിൻ്റേത് രാഷ്ട്രീയപരമായ തീരുമാനമാണ്.
ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് സർക്കാരിനോട് പ്രതിപക്ഷം മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ശബരിമലയിൽ ആചാരലംഘനത്തിന് അനുകൂലമായി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്താൻ സർക്കാർ തയാറുണ്ടോ എന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു.
നാമജപഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും എൻഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കും ഉൾപ്പെടെ എടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറുണ്ടോ? അയ്യപ്പസംഗമത്തിന് മുൻപ് കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറായില്ല. ഒൻപത് വർഷം ശബരിമലയുടെ വികസനത്തിനായി ചെറുവിരൽപോലും അനക്കാത്ത സർക്കാർ പത്താമത്തെ വർഷം മാസ്റ്റർ പ്ലാനുമായി ഇറങ്ങിയത് കപടഭക്തിയാണ്.
സർക്കാർ ഭക്തരെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പൊയ്മുഖം വലിച്ചുകീറി യഥാർഥ മുഖം തുറന്നുകാട്ടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. സംഘാടനത്തിലെ കുറവുകൊണ്ട് അയ്യപ്പസംഗമം ഏഴുനിലയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു.
ബിജെപി ബന്ധവും സിപിഎം വിമർശനവും
യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ സന്ദേശം വായിച്ചാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി കോൾമയിർ കൊണ്ടത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ഒരു മന്ത്രി ഇത്തരമൊരു സന്ദേശം വായിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രചാരണം എന്താകുമായിരുന്നു?
പിണറായി വിജയൻ ഇരിക്കുന്ന വേദിയിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ സന്ദേശം വായിച്ച് ആവേശഭരിതനായ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെ കണ്ട് എത്രയോ ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണ് കോരിത്തരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നവരെ ആനയിച്ച് വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്കും വർഗീയ ശക്തികൾക്കും ഇടം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് സിപിഎം നടത്തുന്നത്. അവർ വർഗീയ ശക്തികൾക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ്. സിപിഎം പച്ചയായി വർഗീയത പറയുകയും ബിജെപിയുടെ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയുമാണ്.
യോഗി ആദിത്യനാഥ് പിണറായി വിജയൻ്റെ പറ്റിയ കൂട്ടുകാരനാണെന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്നും, കേരളത്തിലെ മതേതര മനസ്സിനു മുന്നിൽ ഈ വർഗീയവാദത്തെ പൊളിച്ചു കാട്ടുമെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
സമുദായ സംഘടനകളുമായുള്ള ബന്ധം
എൻഎസ്എസുമായോ എസ്എൻഡിപിയുമായോ യുഡിഎഫിന് ഒരു തർക്കവുമില്ല, നല്ല ബന്ധത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന് വഴക്കിടേണ്ട കാര്യമില്ല.
സമദൂരം തുടരുമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. വർഗീയതയ്ക്കെതിരായ നിലപാട് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാലത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വർഗീയവാദികളെ എൻഎസ്എസിനകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. അതൊരു ഉറച്ച നിലപാടാണ്. ആ നിലപാടിനെ യുഡിഎഫ് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സമുദായ സംഘടനകളുമായും യുഡിഎഫ് നല്ല ബന്ധത്തിലാണ്.
യുഡിഎഫിൻ്റെ മതേതര നിലപാട്
ഒരേ സമയം ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെയും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെയും യുഡിഎഫ് എതിർക്കും. ആര് വർഗീയത പറഞ്ഞാലും മുഖംനോക്കാതെ എതിർക്കും, അതൊരു മതേതര നിലപാടാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തു നഷ്ടം വന്നാലും സഹിക്കാൻ തയാറാണ്.
ഞങ്ങളുടെ മതേതര നിലപാടുകളെയും മതേതര മൂല്യങ്ങളെയും താത്കാലിക ലാഭത്തിനുവേണ്ടി വിറ്റുകാശാക്കില്ല. കേരളത്തിലെ ഒരു മുന്നണി ധൈര്യസമേതം പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണിത്. കേരളം മതേതരമാണെന്നാണ് യുഡിഎഫ് വിശ്വസിക്കുന്നത്.
പഴയ തലമുറയും പുതിയ തലമുറയും യുഡിഎഫിൻ്റെ മതേതര നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കും. ഒരു കാലത്തുമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ശക്തമായ നിലപാടാണിത്. ആര് വർഗീയത പറഞ്ഞാലും അവർക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നിലപാടെടുക്കും.
സിപിഎമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സമീപനം
സിപിഎം എത്രയോ കാലം മുസ്ലിംലീഗിന് പിന്നാലെ നടന്നു. ലീഗ് മതേതര പാർട്ടിയാണെന്ന് വരെ സിപിഎം പറഞ്ഞതാണ്. ലീഗിൻ്റെ മതേതര വാദത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുപോയ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഐഎൻഎല്ലിനെ കക്ഷത്തിൽവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗോവിന്ദൻ യുഡിഎഫിനെ മതേതരത്വം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
4200 പേർ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയിൽ 630 പേർ മാത്രം വരികയും അരക്കോടി രൂപയുടെ ഭക്ഷണം മാലിന്യപ്ലാൻ്റിൽ തള്ളുകയും ചെയ്ത അയ്യപ്പസംഗമമാണ് നടന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഫ്ളക്സ് ബോർഡുകളിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെയും വാസവൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്.
പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുവരെ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനമാണ് സിപിഎം നടത്തിയത്. ഇപ്പോൾ അത് ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനമായി. ആരോടും ആത്മാർഥതയില്ലാത്ത നിലപാടാണിത്. യുഡിഎഫിന് ഒരു ടെൻഷനുമില്ല.
പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അതിനുശേഷവും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിലും യുഡിഎഫിന് ഒറ്റ നിലപാടുമാത്രമേയുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
