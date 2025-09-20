'പിണറായിയുടെ ഭക്തി കപടം'; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ ശബരിമലയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് വിഡി സതീശൻ
ഒൻപതര വർഷമായി ശബരിമലയിൽ ഒരു വികസനവും നടത്താത്ത സർക്കാരാണിതെന്നും സതീശൻ. സുപ്രീംകോടതിയിലെ സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറുണ്ടോയെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു
Published : September 20, 2025 at 12:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഭക്തിയുടെ പരിവേഷമണിഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവേദിയിൽ സംസാരിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ശബരിമലയിലെ ആചാരലംഘനത്തിനായി പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സർക്കാർ നടത്തിയ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു. ഒൻപതര വർഷമായി ശബരിമലയിൽ യാതൊരു വികസനവും നടപ്പാക്കാത്ത സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.
ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയില്ല. സുപ്രീംകോടതിയിൽ ആചാരലംഘനത്തിനനുകൂലമായി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറുണ്ടോ എന്നദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. നാമജപ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയതിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, അടൂർ പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവുമോ എന്നും സതീശൻ ചോദിച്ചു. ഒൻപത് വർഷം അധികാരത്തിലിരുന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്ത സർക്കാർ പത്താം വർഷം മാസ്റ്റർ പ്ലാനുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനാണോ എന്നും വിഡി സതീശൻ ചോദിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കപട അയ്യപ്പഭക്തിയാണ് സർക്കാരിനുള്ളതെന്ന് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ഒന്നുകൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഭക്തരെയും വിശ്വാസികളെയും കബളിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, സർക്കാരിൻ്റെ ചെയ്തികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമയുണ്ട്. വർഗീയവാദികൾക്ക് ഇടംനൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി കളിയാക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും പിണറായി വിജയനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വകാര്യ കാര്യമാണ്. ഒൻപതര വർഷമായി ശബരിമലയിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന് തോന്നിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തുടങ്ങിവച്ച വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല. എല്ലാവർഷവും നൽകേണ്ട 82 ലക്ഷം രൂപ പോലും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ശബരിമലയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു.
യഥാർഥ ഭക്തരുടെ സഹകരണത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സംഗമം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നായിരുന്നു ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവേദിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഭക്തി കേവലം പരിവേഷമായി അണിയുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അജൻഡകളും താത്പര്യങ്ങളുമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സംഗമം തടയാൻ ശ്രമം നടത്തിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ക്ഷേത്ര വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ ഒരു പൈസയും എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് സർക്കാർ പണം നൽകുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ടാണ് തുച്ഛ വരുമാനമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അന്തിത്തിരി തെളിയുന്നതും ക്ഷേത്രജീവനക്കാർ പട്ടിണിയാകാത്തതും. ശബരിമല മാസ്റ്റർപ്ലാൻ ആരംഭിച്ച 2011 മുതൽ നാളിതുവരെ 148 കോടി രൂപ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. 'എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഗമം' എന്നു ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച്, വർധിക്കുന്ന തീർഥാടന പ്രവാഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉയർന്നു ചിന്തിക്കണം. ചിലർ സംഗമം തടയാൻ കോടതിയിൽ പോയത് ഖേദകരമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
More Read:- ഭക്തി കേവലം പരിവേഷമായി അണിയുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അജൻഡകളുണ്ട്; ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി